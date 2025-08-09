В Астане обсудили вопросы экономического сотрудничества между Казахстаном и Таджикистаном

20-е заседание состоится в 2026 году в Таджикистане

Астана. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 8 августа в Астане под сопредседательством первого заместителя премьер-министра Казахстана Романа Скляра и первого заместителя премьер-министра Таджикистана Хокима Холикзода состоялось 19-е заседание казахстанско-таджикской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, сообщает primeminister.kz.





Выступая на пленарном заседании, Роман Скляр подчеркнул, что межправительственная комиссия стала важным инструментом взаимодействия Казахстана и Таджикистана, в повестке дня которой важные вопросы дальнейшего углубления двусторонних отношений, реализация договоренностей, достигнутых на высшем уровне, а также расширение инвестиционного потенциала и межрегиональных связей.





В свою очередь Хоким Холикзода отметил, что итоги сегодняшнего заседания придадут новый серьезный импульс развитию двусторонних отношений, которые развиваются динамично как в торгово-экономической, так и в культурно-гуманитарной сфере. В ходе заседания уделено особое внимание перспективам развития взаимодействия в области торговли, промышленной кооперации, сельского хозяйства, а также транспорта и логистики.





Роман Скляр обратил внимание, что работа комиссии в первую очередь должна быть сконцентрирована на тщательной подготовке предстоящих встреч на высшем уровне. Стороны выразили уверенность, что принятые решения поспособствуют дальнейшему укреплению и углублению двусторонних отношений по всем направлениям взаимодействия.





По итогам заседания подписан соответствующий протокол. Очередное, 20-е заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству состоится в 2026 году в Таджикистане.