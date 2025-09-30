Высокие технологии и цифровое государство: о чем говорил Токаев с новым министром искусственного интеллекта

Особое внимание президент уделил вопросам подготовки квалифицированных кадров в области ИИ и цифровых технологий

Фото: Акорда

Астана. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт принял вновь назначенного заместителя премьер-министра - министра искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслана Мадиева, - Президент Казахстана Касым-Жомарт принял вновь назначенного заместителя премьер-министра - министра искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслана Мадиева, сообщает Акорда.





В частности, в ходе встречи Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить дальнейшее развитие национальной цифровой инфраструктуры, внедрение искусственного интеллекта в ключевые отрасли экономики и социальной сферы, а также повышение качества государственных цифровых сервисов для граждан и бизнеса.





Также особое внимание президент уделил вопросам подготовки квалифицированных кадров в области ИИ и цифровых технологий. Глава государства подчеркнул необходимость расширения международного сотрудничества в сфере высоких технологий и укрепления позиций Казахстана в качестве регионального цифрового хаба.





Перед заместителем премьер-министра поставлена конкретная задача реализации приоритетной цели послания по превращению Казахстана в цифровое государство.



