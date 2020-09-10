Локдауны выходных дней сохраняются в Казахстане

Нур-Султан. 9 сентября. Kazakhstan Today - Некоторые ограничительные мероприятия будут продолжать действовать в выходные дни в Казахстане, заявил на заседании правительства министр здравоохранения Алексей Цой, передает Kazakhstan Today.

В целях предотвращения распространения заболевания и сохранения положительной динамики сохраняются некоторые ограничительные мероприятия и локдауны выходного дня", - заявил Цой.

Он отметил, что достигнута устойчивая эпидситуация по заболеваемости КВИ.

На 9 сентября зарегистрировано 106 498 заболевших , за последние сутки зарегистрировано 73 человека с положительным результатом на COVID-19. Получают лечение 4810, выписано 100 042, или 94%. Умерли 1646 человек. Вместе с тем в республике зарегистрировано 28 228 вероятных случаев КВИ с ПЦР-минус", - сказал министр здравоохранения.

Благодаря введенным строгим ограничительным мерам, с 5 июля наблюдается снижение занятости коек в 6 раз, реанимационных - в 6,6 раз. Также снизилось количество вызовов скорой помощи по вопросам КВИ в 5,5 раза, поликлиники перешли в формат обслуживания на дому, количество мобильных бригад увеличилось в 7,6 раз, на сегодня создано и работает 3640 по всей стране", - сообщил он.

По его словам, с начала августа наблюдается резкий рост распространения КВИ в ряде стран Европы и Азии.

Вместе с тем на фоне стабилизации ситуации в нашей стране в ряде стран Европы и Азии с начала августа наблюдается резкий рост распространения КВИ. Например, рост заболеваемости отмечается в Италии, Австрии, Испании, Германии, Южной Корее и Турции. В странах СНГ средний прирост заболеваемости составил 0,5%, что в 5 раз выше, чем в Казахстане", - сказал Цой.

Он отметил, что в борьбе с коронавирусом важна роль общества, то, как оно поддерживает меры профилактики. Нужно носить маски, соблюдать ограничительные меры и не ходить на массовые мероприятия.

Следует отметить, что Федеральное управление общественного здравоохранения Швейцарии исключило Казахстан из списка стран, по возвращении из которых необходимо соблюдать карантин. При этом люди, прибывающие в Швейцарию из других стран, помещаются на карантин. Список этих стран обновлен с 7 сентября. Это свидетельствует о правильной тактике борьбе с КВИ и стабилизации текущей эпидситуации в Казахстане", - подчеркнул министр.

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