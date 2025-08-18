17.08.2025, 17:29 22216
Токаев поздравил Путина с итогами встречи с Трампом в Анкоридже
Фото: Акорда
Астана. 17 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Акорды.
Президент Казахстана поздравил коллегу с итогами встречи с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже. По его мнению, переговоры содействовали лучшему пониманию американской стороной российской позиции по Украине, что поможет найти точки соприкосновения по этой сложной проблеме.
Касым-Жомарт Токаев считает саммит на Аляске прорывным мероприятием в плане укрепления международных позиций России и взаимопонимания на мировой арене.
Он также отметил умелую организацию визита, что в нынешней напряженной ситуации имеет большое политическое значение.
Владимир Путин со своей стороны проинформировал собеседника о некоторых конкретных аспектах состоявшихся на Аляске переговоров.
В заключение президент Казахстана выразил признательность российскому лидеру за конструктивное сотрудничество в области энергетики.
Напомним, 8 августа президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву, чтобы в духе российско-казахстанских отношений союзничества и стратегического партнерства рассказать о ходе диалога с Вашингтоном по вопросам урегулирования украинского кризиса, в том числе - об основных итогах недавней встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.
17.08.2025, 09:50 29086
Токаев поздравил президента Индонезии
Фото: Акорда
Астана. 17 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Индонезии. Глава государства поздравил Прабово Субианто с 80-летием независимости республики, сообщает пресс-служба Акорды.
Высоко ценю доверительное сотрудничество между Астаной и Джакартой, основанное на взаимопонимании и общих ценностях. Готов совместно с вами приложить все усилия для дальнейшего укрепления дружественных отношений между нашими странами", - говорится в телеграмме.
Президент Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что Индонезия благодаря конструктивной политике и лидерским качествам Прабово Субианто и в дальнейшем будет добиваться больших успехов.
13.08.2025, 09:59 107091
Премьер-министр Армении приедет с официальным визитом в Астану
Фото: primeminister.am
Астана. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялся телефонный разговор заместителя премьер-министра - министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу c министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном. В ходе беседы уделено особое внимание обсуждению вопросов двусторонней повестки в контексте предстоящего официального визита премьер-министра Армении Николы Пашиняна в Астану, сообщили в пресс-службе МИД РК.
Нуртлеу поздравил главу МИД Армении с подписанием Декларации об установлении мира между Арменией и Азербайджаном по итогам трехсторонней встречи в Вашингтоне.
Министр иностранных дел РК отметил важность данного шага для установления прочного мира, обеспечения устойчивого развития и процветания региона Южного Кавказа.
Стороны обменялись мнениями о перспективах сотрудничества в сферах торговли, логистики и транспорта, которые открываются с реализацией договоренностей по разблокированию региональных коммуникаций.
По итогам переговоров министры договорились продолжить политический диалог, подтвердив приверженность дальнейшему укреплению взаимовыгодного сотрудничества.
11.08.2025, 19:08 138641
Токаев поздравил Пашиняна с подписанием декларации об установлении мира
Декларация открывает путь к масштабному международному сотрудничеству на Южном Кавказе
Астана. 11 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает пресс-служба Акорды.
Президент Казахстана тепло поздравил главу правительства Армении с подписанием в Вашингтоне декларации об установлении мира между Арменией и Азербайджаном.
Подписание этого документа, имеющего историческое значение, стало возможным в том числе благодаря выдающимся качествам Никола Пашиняна как политика, обладающего сильной политической волей и стратегическим видением национальных интересов своего государства.
Декларация открывает путь к масштабному международному сотрудничеству на Южном Кавказе и более интенсивному экономическому и инвестиционному взаимодействию Казахстана и Армении.
Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Астане начата подготовка к официальному визиту премьер-министра Армении, намеченному на конец этого года. Казахстан готов и далее способствовать политическому диалогу между Арменией и Азербайджаном, предоставляя свою площадку для переговоров.
Поблагодарив за поздравления и теплые слова поддержки, Никол Пашинян проинформировал казахстанскую сторону о некоторых аспектах переговорного процесса по установлению мира между двумя государствами, отметив исключительно важную посредническую роль президента США Дональда Трампа.
Премьер-министр дал положительную оценку деятельности Казахстана по примирению Армении и Азербайджана. Он также подтвердил готовность совершить визит в Казахстан в этом году для подписания новых соглашений о взаимном сотрудничестве.
11.08.2025, 13:54 145471
Помощник военного атташе Казахстана арестован в Польше по подозрению в шпионаже - СМИ
Задержанный являлся помощником военного атташе посольства РК на Украине
Астана. 11 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Польше арестован помощник военного атташе посольства Республики Казахстан по подозрению в шпионаже, сообщает издание "Казинформ".
По данным "Казинформа", задержанный являлся помощником военного атташе посольства РК на Украине. Как сообщили источники, арест произведен польскими правоохранительными органами в рамках расследования дела, связанного с деятельностью, квалифицируемой как шпионаж.
09.08.2025, 09:16 182906
Токаев назвал исторически важным достижением подписание Арменией и Азербайджаном соглашения о мире
Фото: Акорда
Астана. 9 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает подписанное в Вашингтоне соглашение о мире между Азербайджаном и Арменией исторически важным достижением, рассказал пресс-секретарь главы президента РК Руслан Желдибай.
Документ положил конец долговременному военному конфликту между двумя государствами и открыл дорогу к установлению дипломатических отношений и развитию сотрудничества между ними на основе прочного мира", - написал Желдибай.
По мнению главы государства, "подписание уникального соглашения между Азербайджаном и Арменией стало возможным благодаря энергичной и эффективной посреднической миссии президента США Дональда Трампа, который сумел убедить азербайджанского и армянского лидеров проявить в полной мере политическую волю и стратегическую дальновидность".
Касым-Жомарт Токаев отмечает, что и Казахстан внес свою посильную лепту в достижение столь важных договоренностей между Азербайджаном и Арменией, предложив Алматы в качестве места переговоров на уровне министров иностранных дел по ключевым параметрам мирного договора. Там состоялись министерские переговоры.
Совместная декларация, подписанная лидерами Азербайджана и Армении по итогам встречи в Вашингтоне, включает в себя семь пунктов, которые подчеркивают стремление сторон к миру, но не фиксируют его детали, сообщает ТАСС.
В первом пункте отмечается, что стороны парафировали ранее согласованный текст соглашения об установлении мира и восстановлении отношений между Азербайджаном и Арменией, а также будут прилагать усилия для его окончательной ратификации.
Во втором пункте стороны приветствуют подписание совместного обращения к ОБСЕ о роспуске Минской группы. При этом указывается, что соответствующее письмо с призывом распустить Минскую группу ОБСЕ уже подписано представителями министерств иностранных дел Азербайджана и Армении. Стороны призывают страны ОБСЕ принять соответствующее решение. В третьем пункте стороны подчеркивают важность открытия коммуникаций в регионе, а именно сообщения между основной частью Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой через территорию Армении с обеспечением самой Армении преимуществ от работы этого маршрута.
Четвертый пункт гласит, что Армения будет работать с США, а также определенными третьими сторонами для разработки проекта транспортного коридора, связывающего основную часть Азербайджана с Нахичеванью, и его реализации. Пятый пункт фиксирует, что "созданы условия для народов заняться созданием добрых соседских отношений на основе нерушимости международных границ и недопустимости применения силы для приобретения территории". Стороны "исключают любую попытку мести сейчас или в будущем".
В шестом пункте стороны отмечают значение встречи в Вашингтоне для установления мира на Южном Кавказе, в седьмом, заключительном пункте благодарят Трампа за его посреднические усилия.
08.08.2025, 14:44 197626
Путин рассказал Токаеву о диалоге с Вашингтоном об урегулировании украинского кризиса
Фото: Акорда
Астана. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву, чтобы в духе российско-казахстанских отношений союзничества и стратегического партнерства рассказать о ходе диалога с Вашингтоном по вопросам урегулирования украинского кризиса, в том числе - об основных итогах недавней встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным Касым-Жомарт Токаев выразил признательность за информацию и приветствовал шаги, направленные на поиск путей мирного разрешения конфликта.
Также лидеры двух стран обсудили некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня с акцентом на практические аспекты развития взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, реализации крупных инфраструктурных проектов в промышленности и энергетике.
Вместе с тем были затронуты вопросы подготовки к предстоящим до конца года двусторонним мероприятиям на высшем уровне.
05.08.2025, 17:36 242406
Лидеры Казахстана и Туркменистана подтвердили приверженность курсу на развитие стратегического партнерства
Президенты обсудили вопросы укрепления сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и транзитно-транспортной сферах
Фото: Акорда
Аваз. 5 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в ходе встречи вновь подтвердили приверженность курсу на всестороннее развитие стратегического партнерства двух стран, сообщает пресс-служба главы государства.
В ходе встречи были обсуждены вопросы укрепления сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и транзитно-транспортной сферах", - говорится в сообщении.
Президент Казахстана также поблагодарил Сердара Бердымухамедова за приглашение принять участие в третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. Кроме того, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что данное мероприятие является важной платформой для обмена мнениями и выработки практических решений по актуальным вопросам положения РСНВМ.
Ранее президент РК выступил на третьей конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.
05.08.2025, 13:16 230926
Нехватка воды, опустынивание, ограниченные транспортные связи - Токаев озвучил проблемы не имеющих выхода к морю стран
Фото: Акорда
Аваз. 5 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в 32 развивающихся странах, не имеющих выхода к морю, проживает более полумиллиарда человек. Многие из них по-прежнему сталкиваются с препятствиями в доступе к финансированию, технологиям и на мировые рынки. Об этом на третьей конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, проходящей в Туркменистане, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Ограниченные региональные транспортные связи по-прежнему остаются основной проблемой для стран, не имеющих выхода к морю. Эта проблема влечет за собой ряд экономических трудностей, включая высокие транзитные и торговые издержки, а также уязвимость перед геополитическими факторами. Эти ограничения влияют на благосостояние граждан и снижают конкурентоспособность. Они еще более усугубляются конфликтами, экономическими санкциями, сбоями в цепочках поставок и ростом глобального недоверия. Тем не менее Казахстан считает, что РСНВМ должны рассматриваться как равные и перспективные партнеры в формировании решений глобальной повестки дня. Голоса развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, должны быть громче, наше сотрудничество - глубже, а коллективные амбиции - смелее", - сказал глава Казахстана.
Он подчеркнул, что Казахстан полностью поддерживает Авазскую программу действий в качестве дорожной карты на пути к устойчивому инклюзивному и устойчивому будущему.
Это важное начинание должно получить политическую поддержку транзитных стран, международных организаций по развитию и финансовых институтов. Необходимы инновационные финансовые механизмы для стимулирования инвестиций в такие ключевые секторы, как транспорт, энергетика и цифровая инфраструктура", - заявил президент.
Еще одной насущной проблемой Касым-Жомарт Токаев назвал изменение климата.
Многие страны РСНВМ сталкиваются с нехваткой воды, таянием ледников, опустыниванием и другими экстремальными погодными явлениями. Решение этих проблем требует скоординированных региональных усилий и активной международной поддержки. В то же время я считаю, что меры по борьбе с изменением климата должны оставаться сбалансированными и инклюзивными, отвечать обоснованным потребностям стран в области развития", - отметил глава государства и пригласил участников конференции на региональный экологический саммит, который пройдет в Астане в апреле следующего года.
Президент сообщил, что Казахстан совместно с партнерами прилагает значительные усилия по укреплению региональной взаимосвязанности, продвижению цифровой трансформации и содействию долгосрочному устойчивому росту.
В завершение Касым-Жомарт Токаев вновь подтвердил твердую приверженность нашей страны целям и принципам группы развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.
Напомним, в Алматы открылся региональный центр ООН.
