Заседание Совета глав государств СНГ пройдет сегодня в Душанбе

Фото: Telegram/Исполком СНГ

Рассказать друзьям

Душанбе. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 10 октября 2025 года в Душанбе во Дворце нации под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона состоится Саммит глав государств СНГ, - 10 октября 2025 года в Душанбе во Дворце нации под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона состоится Саммит глав государств СНГ, сообщила пресс-служба МИД Таджикистана.





Ожидается участие президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, президента России Владимира Путина, президента Кыргызстана Садыра Жапарова, президента Беларуси Александра Лукашенко, президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.





Главы государств СНГ обсудят актуальные вопросы международной повестки дня, включая вопросы региональной и глобальной безопасности. Особое внимание будет уделено дальнейшему углублению политического диалога, укреплению торгово-экономических связей, а также расширению сотрудничества в гуманитарной и культурной сферах в рамках Содружества.





По итогам заседания лидеры подпишут ряд документов, направленных на дальнейшее укрепление взаимовыгодного сотрудничества в многостороннем формате.





Как уточнили в исполнительном комитете СНГ, участники встречи обменяются мнениями о взаимодействии в рамках СНГ, примут решение о председательстве в Содружестве в 2026 году. На саммите также планируется рассмотреть вопрос о деятельности комиссии по правам человека Содружества Независимых Государств в 2023-2025 годах.





В проекте повестки дня встречи вопросы о проектах программ сотрудничества в сфере противодействия терроризму и экстремизму на 2026-2028 годы, в укреплении пограничной безопасности на внешних границах на 2026-2030 годы.





Главам государств будет предложено принять документы, касающиеся военного сотрудничества стран СНГ до 2030 года, взаимодействия в сфере обеспечения региональной энергетической безопасности, учреждения формата "Содружество Независимых Государств плюс".





Кроме того, ожидается, что на саммите будет принят ряд совместных заявлений.





Напомним, вчера состоялось заседание Совета министров иностранных дел СНГ. В нем принял участие министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев.





В ходе мероприятия главы внешнеполитических ведомств стран СНГ обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки дня, а также состояние и перспективы взаимодействия государств - участников Содружества.





Министр информировал о подходах Казахстана по различным аспектам сотрудничества в рамках СНГ, высказал ряд предложений, нацеленных на дальнейшее развитие организации. Отдельное внимание было уделено вопросам развития международной и торгово-экономической кооперации, активизации связей в цифровой и транспортно-транзитной сферах и ряду других перспективных направлений.





По итогам заседания главы делегаций согласовали ряд документов по развитию сотрудничества в области безопасности, правоохранительной и культурно-гуманитарной сферах, планируемых к внесению на заседание Совета глав государств СНГ.





Стороны подтвердили нацеленность на развитие взаимодействия в рамках Содружества и дальнейшее укрепление многогранного потенциала организации.





Очередное заседание Совета министров иностранных дел СНГ состоится в городе Калининграде в апреле 2026 года.