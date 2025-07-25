Криминальный обзор: череда нападений на медиков, наркоторговля, коррупция, мошенничество, разбой и садизм
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Криминальная хроника по-прежнему остается в фокусе внимания. За последние недели в числе наиболее тревожных эпизодов - случаи нападения на медицинских работников.
В частности, в Жамбылской области фельдшер из села Байзак получил ранение из травматического пистолета. Согласно информации, появившейся в СМИ, инцидент произошел из-за того, что фельдшер скорой помощи отговаривал участников спора от использования дефибриллятора на здоровом человеке. Однако один из участников настаивал на проведении эксперимента. В результате спор перерос в ссору, в ходе которой фельдшеру выстрелили в грудь из травматического пистолета. В департаменте полиции области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РК "Хулиганство".
Еще один громкий инцидент произошел в Костанае. Там в стенах областной больницы пациент избил врача. Хирург в итоге оказался в реанимации. Позже подозреваемый был арестован.
В целом, по данным Минздрава, с 2019 года в Казахстане зарегистрировано более 170 фактов нападений на врачей, фельдшеров, медсестер и других работников здравоохранения.
С связи со случаями нападения на медиков министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова обратилась к казахстанцам. Она сообщила, что законодательные изменения об ужесточении ответственности за нападения на медработников в сентябре будут внесены в парламент. Также президент РК поручил ужесточить наказание за нападение на медработников. Глава правительства Олжас Бектенов дал министерствам десять дней на разработку и внесение соответствующих законодательных поправок.
Позже Акмарал Альназарова озвучила наказания, предусмотренные пакетом законодательных поправок. В частности, теперь до 15 лет лишения свободы будет грозить за нападение на медработников.
Также необходимо отметить, что преступления, связанные с насилием в отношении женщин и несовершеннолетних, остаются одной из наиболее тревожных категорий.
Недавно в Алматинской области наркоман искалечил жену. Шокирующая информация об избиении женщины распространилась в Сети. В частности, по данным телеграм-паблика EGOV.PRESS, у нее сломан нос и повреждено ухо. В департаменте полиции Алматинской области сообщили что, по факту нанесения побоев зарегистрировано уголовное дело.
В Астане пьяный местный житель напал на двух несовершеннолетних сестер. Старшей девочке 12 лет, младшей всего 2 года. Как сообщает Instagram-паблик nemolchikz_official, старшая в результате нападения получила телесные повреждения: у нее ссадины на лице и ногах. По мнению общественников, в данном случае налицо насильственные действия сексуального характера (статья 121 УК РК) и попытка изнасилования (статья 120 УК РК), однако напавшему дали 15 суток ареста за "ругань в общественном месте" и пообещали отдельно привлечь по статье 108-1 УК РК "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".
В столичном департаменте полиции заявили, что по данному факту начато досудебное расследование, а окончательная правовая квалификация действий задержанного будет дана по результатам проверок.
В Павлодарской области вынесли приговор отчиму, который насиловал падчерицу. Ему дали пожизненный срок. В Абайской области казахстанец также получил пожизненный срок за развращение несовершеннолетней племянницы.
Между тем в столице обвиняемого в истязании супруги экс-советника посла Казахстана в ОАЭ осудили на шесть лет.
Кроме того, стало известно, что военнослужащего подозревают в изнасиловании жительницы Астаны. В полиции начали досудебное расследование.
Также своей жесткостью общественность поразила история овчарки с перерезанной шеей из южной столицы. О спасательной операции пса рассказало сообщество зоозащитников "Помощь животным в Алматы". Отмечается, что сейчас врачи пытаются снять острый отек легких и поднять сатурацию и давление. Состояние собаки оценивают как крайне тяжелое, из-за агрессии его не выводят полностью из седации, "потому что тогда помочь ему- станет абсолютно невозможно".
Помимо человеческой жестокости, резонансные судебные процессы продолжают привлекать внимание общества.
В частности, в Актобе вынесен приговор местному жителю, который держал в заложниках свою бывшую гражданскую супругу и убил ее родителей-пенсионеров.
В Алмалинском районном суде вынесли приговор в отношении двух казахстанцев по делу о пожаре в Almaty Hostel, в результате которого погибли 13 человек. Один из подсудимых получил 5 лет лишения свободы, второй - 4 года.
Еще один громкий судебный процесс состоялся в Алматы. Здесь Турксибский районный суд вынес приговор Машрапбеку Баратову, который в марте 2025 года захватил заложницу в аэропорту и угрожал ей ножом. Суд приговорил Машрапбека Баратова к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы. К приговору был присоединен неотбытый срок наказания по предыдущему делу от 26 декабря 2024 года, по которому осужденному ранее назначили ограничение свободы. В результате итоговое наказание составило 11 лет лишения свободы.
Также громким стало задержание экс-главы Нацбюро по противодействию коррупции по подозрению в пытках. Позже стало известно, что экс-замглавы следственного департамента Нацбюро по противодействию коррупции также стала подозреваемой по делу о пытках.
Еще одними темами для обсуждения являются уличная преступной и громкие правонарушения.
В начале июля в Семее избили 12-летнего подростка. Пострадавший был госпитализирован с различными телесными повреждениями, а все участники инцидента установлены и доставлены в отдел полиции.
Кроме того, в Акмолинской области полиция завела уголовное дело после разбойного нападения на дом председателя Астраханского районного маслихата.
Еще один резонансный случай произошел в Астане. Там неизвестный проник в подъезд Дома министерств и бросил зажигательную смесь на турникет, в результате чего произошло возгорание на площади около двух квадратных метров. Пожар был ликвидирован, а подозреваемого задержали.
Также актуальной проблемой остаются нарушения, связанные с незаконным оборотом наркотических веществ и деятельностью организованных преступных групп.
В частности, в пригородном массиве "Турарские дачи" Карасайского района Алматинской области была пресечена деятельность подпольной нарколаборатории. Тогда в ходе оперативных мероприятий из незаконного оборота изъято более 11 кг синтетических наркотиков "мефедрон". По данным полиции, "преступную схему по производству и распространению синтетических наркотиков организовали два гражданина из соседнего государства". Подозреваемые были задержаны и водворены в ИВС.
Между тем пятерых жителей Актау отправили за решетку за рекламу психотропных веществ. В прокуратуре Мангистауской области рассказали, что осужденные расклеивали листовки на зданиях и жилых домах в городе Актау.
Также канал поставки синтетических наркотиков пресекли в Павлодарской области. По предварительным данным, наркотики сбывались через интернет в интересах крупного наркомагазина, функционирующего на территории района. По подозрению в хранении наркотических средств с санкции суда взят под стражу житель села Теренкол.
Помимо этого, склад фасовщика наркотиков обнаружили в Астане. В рамках спецоперации задержан 28-летний гражданин. Установлено, что подозреваемый работал на интернет-магазин. Связь он держал с оператором в Сети, а заработную плату получал в криптовалюте. А в селе Атамекен Мангистауской области задержали фармацевтов по подозрению в торговле сильнодействующими препаратами.
В целом в Казахстане за полгода выявили около 4000 наркоправонарушений, из них почти 1800 относятся к категории тяжких и особо тяжких преступлений.
Также в стране продолжается борьба с организованной преступностью, которая нередко, наносит огромный ущерб стране.
К примеру, орудовавшая на таможне в Алматы ОПГ нанесла ущерб государству в 33 млрд тенге. Суд признал фигурантов дела виновными по статьям УК РК "Совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров" и "Экономическая контрабанда" и назначил им различные сроки наказания в виде лишения свободы от двух до семи лет с конфискацией имущества в доход государства.
В Астане 10 членов организованной преступной группировки приговорили к различным срокам лишения свободы за махинации с налогами.
В городе Балхаше в ходе масштабной спецоперации задержали подозреваемую в вымогательстве преступную группировку. В полицию доставлены 13 подозреваемых, восемь из них водворены в изолятор временного содержания. По предварительным данным, участники группы вымогали у граждан суммы от 800 тысяч до 8 миллионов тенге, а также незаконно оформляли на их имя банковские кредиты.
Также в Алматы задержали двух членов группировки, подозреваемых в похищении и убийстве жителя Усть-Каменогорска. Они водворены в ИВС.
В Туркестанской области преступная группа организовала контрабанду нефтепродуктов через подземный туннель. Незаконная деятельность осуществлялась в течение двух месяцев. В ходе операции установлены все участники преступной схемы, в том числе граждане Узбекистана. В качестве подозреваемых признаны 5 граждан Республики Казахстан.
Еще одними из актуальных тем для обсуждения в обществе стали хищения, коррупция и прочие преступления.
В частности, в Алматинской области бывшего руководителя "Казселезащиты" осудили на 12 лет по делу о коррупции.
В Астане суд вынес приговор по делу о коррупции при реконструкции котельных. По нему проходили три фигуранта. Они получили различные сроки лишения свободы. Помимо этого, главу управления департамента госдоходов по Акмолинской области задержали по подозрению в коррупции.
Между тем чиновники похитили миллиарды тенге при модернизации уличного освещения в Усть-Каменогорске и Семее. Двое осужденных по делу получили 8 лет лишения свободы, еще один - 7 лет, также с них намерены взыскать 2,26 млрд тенге ущерба.
Дирекция Шымкентского театра похитила свыше 136 млн тенге. По информации АФМ, на преступные доходы один из подозреваемых приобрел автомашину и квартиру общей стоимостью 48 млн тенге и в целях сокрытия оформил их на доверенных лиц. В Кызылординской области главбуха инфекционной больницы подозревают в хищении. Также должностные лица аэропорта Усть-Каменогорска подозреваются в хищении имущества в особо крупном размере.
Кроме того, АФМ завершило расследование по факту хищения денежных средств "Алматыгазсервис-Холдинг". По информации агентства, "за два года группа лиц, включая директора, его заместителя, старшего оператора и старшего контролера, присвоила 168 млн тенге, оплаченных потребителями".
Помимо этого, актуальной проблемой остаются мошенничество и финпирамды.
В частности, деятельность финансовой пирамиды Ansar Gold пресекли в Шымкенте. Всего в финансовую пирамиду привлечено свыше 200 участников, которые вложили более 400 млн тенге. Организатор пирамиды была арестована. Также в Шымкенте пресекли деятельность еще одной финпирамиды - "Казмунайгаз Инвест". Около 200 граждан стали ее жертвами, вложив более 1 млрд тенге. Подозреваемые были помещены под стражу.
Между тем более 500 человек вложили десятки миллионов тенге в финпирамиду Uily Bolayik в Алматы. Там, по данным АФМ, под видом социальной жилищной программы организаторы убеждали участников в возможности приобретения недвижимости с последующей беспроцентной рассрочкой. Организатор был арестован.
Также 80 граждан стали жертвами финансовой пирамиды в Мангистауской области. В регионе было окончено расследование по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды Live Good, осуществления незаконной предпринимательской деятельности, а также легализации денег, полученных преступным путем. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Дело направлено в суд.
Помимо этого, в области Ұлытау организатора финпирамиды, причинившей ущерб 22 гражданам на общую сумму 27 млн тенге, осудили на пять лет.
Ранее агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазу парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Приговор уже вступил в силу.