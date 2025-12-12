Kaspi Рестораны: быстрая оплата счета и чаевые официанту

Фото: Kaspi.kz

Рассказать друзьям

Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Kaspi.kz запустил новый удобный сервис Kaspi Рестораны. Теперь, чтобы оплатить счёт, не нужно ждать платежного терминала. Достаточно открыть суперприложение Kaspi.kz, отсканировать QR-код на столе, оплатить заказ и, при желании, оставить чаевые - напрямую официанту.





Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz:





У каждого бывали ситуации, когда приходится ждать терминал, чтобы оплатить счёт, и отдельно спрашивать у официанта номер телефона для чаевых. Мы решили сделать сервис Kaspi Рестораны, который позволяет гостям удобно оплатить заказ в любой момент и оставить чаевые в благодарность за хорошее обслуживание. Желаем нашим любимым клиентам приятного аппетита и спасибо, что вы с нами!"





Новый сервис помогает экономить время не только нашим любимым клиентам, но и ресторанам. Теперь официанты больше не тратят время на оплату и смогут больше времени уделить гостям. Сервис Kaspi Рестораны уже доступен в около 800 ресторанах и кафе по всему Казахстану.





О Kaspi.kz





Миссия Kaspi.kz - создавать инновационные продукты и сервисы, которые улучшают жизнь клиентам и партнерам. В центре инноваций находится самое популярное в стране мобильное суперприложение Kaspi.kz. Им пользуются почти 15 миллионов казахстанцев, оно включает в себя ведущие в стране сервисы электронной коммерции, платежей и финансовых услуг.





С помощью суперприложения Kaspi.kz казахстанцы совершают выгодные покупки онлайн c бесплатной доставкой, делают платежи и переводы без комиссий, управляют личными финансами, покупают авиа- и железнодорожные билеты, приобретают туры и пользуются самыми популярными государственными услугами.





Для бизнеса Kaspi.kz также создал суперприложение Kaspi Pay, которым пользуются почти 700 тысяч казахстанских предпринимателей. Через приложение Kaspi Pay казахстанские предприниматели получают финансирование на развитие бизнеса, принимают оплату, запускают рекламные кампании, уплачивают налоги, подключаются к платформе электронной коммерции и доставки, с помощью которой продают свои товары по всей стране.





Гарвардская Бизнес-школа написала два учебных материала о Kaspi.kz, по которым обучаются студенты магистратуры уже несколько лет.