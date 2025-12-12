11.12.2025, 13:26 94401
Kaspi Рестораны: быстрая оплата счета и чаевые официанту
Фото: Kaspi.kz
Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Kaspi.kz запустил новый удобный сервис Kaspi Рестораны. Теперь, чтобы оплатить счёт, не нужно ждать платежного терминала. Достаточно открыть суперприложение Kaspi.kz, отсканировать QR-код на столе, оплатить заказ и, при желании, оставить чаевые - напрямую официанту.
Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz:
У каждого бывали ситуации, когда приходится ждать терминал, чтобы оплатить счёт, и отдельно спрашивать у официанта номер телефона для чаевых. Мы решили сделать сервис Kaspi Рестораны, который позволяет гостям удобно оплатить заказ в любой момент и оставить чаевые в благодарность за хорошее обслуживание. Желаем нашим любимым клиентам приятного аппетита и спасибо, что вы с нами!"
Новый сервис помогает экономить время не только нашим любимым клиентам, но и ресторанам. Теперь официанты больше не тратят время на оплату и смогут больше времени уделить гостям. Сервис Kaspi Рестораны уже доступен в около 800 ресторанах и кафе по всему Казахстану.
О Kaspi.kz
Миссия Kaspi.kz - создавать инновационные продукты и сервисы, которые улучшают жизнь клиентам и партнерам. В центре инноваций находится самое популярное в стране мобильное суперприложение Kaspi.kz. Им пользуются почти 15 миллионов казахстанцев, оно включает в себя ведущие в стране сервисы электронной коммерции, платежей и финансовых услуг.
С помощью суперприложения Kaspi.kz казахстанцы совершают выгодные покупки онлайн c бесплатной доставкой, делают платежи и переводы без комиссий, управляют личными финансами, покупают авиа- и железнодорожные билеты, приобретают туры и пользуются самыми популярными государственными услугами.
Для бизнеса Kaspi.kz также создал суперприложение Kaspi Pay, которым пользуются почти 700 тысяч казахстанских предпринимателей. Через приложение Kaspi Pay казахстанские предприниматели получают финансирование на развитие бизнеса, принимают оплату, запускают рекламные кампании, уплачивают налоги, подключаются к платформе электронной коммерции и доставки, с помощью которой продают свои товары по всей стране.
Гарвардская Бизнес-школа написала два учебных материала о Kaspi.kz, по которым обучаются студенты магистратуры уже несколько лет.
12.12.2025, 09:05 1181
Прокладка канализации ЖК в Нур Алатау: внеплановую проверку инициируют в отношении подрядчика Эксклюзив КТ
Фото: depositphotos.com
Алматы. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В управлении градостроительного контроля города Алматы, комментируя прокладку канализации жилого комплекса Noble House на улице Дзержинского в микрорайоне Нур Алатау, сообщили, что в отношении подрядной организация компании Kaz Reality Group инициируется внеплановая проверка, передает корреспондент агентства.
Управлением в отношении подрядной организация ТОО "Kaz Reality Group" инициируется внеплановая проверка на предмет соблюдения требований закона Республики Казахстан "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан" и строительных норм Республики Казахстан", - говорится в ответе управления на запрос Kazakhstan Today.
При этом в ведомстве отметили, что у заказчика ТОО "Tenacity" имеется архитектурно-планировочное задание и согласованная схема трассы.
От заказчика ТОО "Tenacity" через электронный портал "E-License" поступило уведомление о начале производства строительно-монтажных работ по объекту: "Наружные сети канализации" для объекта, расположенного по адресу: Бостандыкский район, микрорайон Ерменсай, улица Торангы, №55. У заказчика на вышеуказанный объект имеется архитектурно-планировочное задание от 04.10.2022 года и согласованная схема трассы от 26.02.2024 года, выданные управлением городского планирования и урбанистики города Алматы. Также рабочий проект получил положительное заключение экспертизы от 17.05.2024 года, выданное ТОО "Project Expertise XIII", - добавили в управлении.
В свою очередь в "Алматы Су" сообщили, что на данном участке сети канализации, состоящие на балансе предприятия, отсутствуют.
Напомним, жители уже выступали с жалобой на прокладку канализации ЖК "Noble House" по улице Дзержинского в августе прошлого года.
По словам местного жителя, из документов им был предоставлен только план технической коммуникации, на котором стояла печать управления городского планирования и урбанистики города Алматы.
Позже в акимате Алматы прокомментировали прокладку канализации.
Также начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш прокомментировал ситуацию журналисту Kazakhstan Today.
Как пояснил специалист, Земельный кодекс Республики Казахстан прямо запрещает прокладку инженерных коммуникаций вдоль автомобильной дороги общего пользования, чем и является улица Дзержинского.
В ноябре в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today вновь обратились жители микрорайона с жалобой на прокладку канализации. Несмотря на возмущение жителей, работа уже началась. При этом, по словам алматинцев, никаких документов, регламентирующих работы, им предоставлено не было.
Мы находимся в предгорной местности, где под землей много валунов и крупных камней от ранних селевых сходов, в этих условиях практически слепой метод подземной прокладки трубопровода параллельно высоковольтному кабелю ниже его вообще не приемлем. При методе прокола точность позиционирования бура низкая с погрешностью +/- несколько метров, что неминуемо может повлечь повреждения лотков и самого кабеля 110 кВ, а для жителей это может привести к техногенной катастрофе", - заявили алматинцы.
В конце прошлого месяца агентство Kazakhstan Today опубликовало открытое обращение к акиму города Алматы Дархану Сатыбалды от жителей микрорайона Нур Алатау, в котором они требуют остановить строительство ЖК и прокладку канализации в экологической зоне.
Учитывая высокую сейсмическую активность района - 9 - 10 баллов, узость улицы Дзержинского, плотное расположение инженерных коммуникаций, тип грунта и рельеф местности, выше по улице находится кладбище, жители выражают серьезную обеспокоенность возможным нарушением технических регламентов и санитарных норм. Эти нарушения могут привести к ухудшению экологической обстановки, созданию неблагоприятных условий проживания и угрозе здоровью жителей и их семей", - говорится в обращении к акиму города Алматы.
Кроме того, отмечается, что в случае раскопки траншеи по улице Дзержинского жители фактически окажутся отрезанными от экстренных служб, так как эта дорога является единственным маршрутом выезда.
Алматинцы отмечают, что работы по прокладке напорной канализации начались в ноябре, накануне зимнего периода.
По их словам, проект прокладки канализации предполагает проведение трубы вверх по склону, что, по их мнению, противоречит здравому смыслу.
Строительство самого ЖК ведется на территории бывших яблоневых садов, на восстановление которых ранее выделялись значительные бюджетные средства. Также в этой местности на склонах росли дикие тюльпаны и подснежники - краснокнижные растения. Их уничтожение недопустимо, а за сбор или повреждение таких растений предусмотрена административная и уголовная ответственность", - добавили местные жители.
В начале декабря жители микрорайона Нур Алатау обратились к акимату Алматы с просьбой вмешаться в работу подрядной организации, занимающейся восстановлением асфальтового покрытия на улице Дзержинского после прокладки канализации для жилого комплекса Noble House, который вызвал возмущения горожан и сомнения в законности проводимых работ. Они заявили, что после завершения земляных работ подрядчик начал укладку асфальта прямо на грунт, без необходимой подготовки основания.
Алматинцы отмечают, что нарушение технологий при восстановлении покрытия после инженерных работ может привести разрушению дороги. В акимате города Алматы отреагировали на просьбу жителей.
Между тем жители задаются вопросом, на каком основании были согласованы работы в экологической зоне.
Также стоит отметить, что еще в августе президент Касым-Жомарт Токаев поручил ввести мораторий на строительство ЖК и точечную застройку в верхней части Алматы.
Также стоит отметить, что по мнению экспертов, в Алматы инфраструктурная нагрузка достигла критической точки: уже нет ни воды, ни электричества для новых ЖК и домов, которые продолжают маниакальностроиться в городе "по договоренности властей с застройщиками". По словам специалистов, налицо гуманитарный кризис, инфраструктурная катастрофа и экологический коллапс.
Существенная часть горных районов расположена на нестабильных суглинистых грунтах, которые становятся подвижными при увлажнении. Незаконная застройка, вырубка зеленых насаждений и использование несанкционированных септиков увеличивают риск сдвигов почвы и разрушений.
29 октября в Алматы на внеочередной XXXVІ сессии маслихата депутаты приняли мораторий на строительство многоквартирных жилых комплексов в предгорье.
Ранее алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это занимающий на тот момент пост акима мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров.
11.12.2025, 19:26 56496
Wildberries переводит продавцов на общеустановленный налоговый режим
Фото: Depositphotos
Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Российский маркетплейс Wildberries обязал продавцов на своей платформе перейти на общеустановленный режим налогообложения, сообщает Uchet.kz.
Согласно пункту 16 статьи 286 нового Налогового кодекса, вступающего в силу с 1 января 2026 года, расходы на товары, работы и услуги у лиц, применяющих специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации, нельзя будет учитывать при расчете корпоративного подоходного налога. В связи с этим Wildberries попросил продавцов, которые применяют специальный налоговый режим на упрощенке, перейти на общеустановленный режим до 1 января 2026 года", - пишет издание.
Отмечается, что для перехода с упрощенки на общеустановленный режим необходимо направить уведомление в налоговые органы. Это можно сделать на бумажном носителе, подав его в управление государственных доходов по месту нахождения, а также онлайн - через кабинет налогоплательщика, eGov.kz или мобильное приложение E-Salyq Business. Уведомление нужно подать до первого дня месяца, с которого планируется применять общеустановленный режим налогообложения.
Если до 1 марта 2026 года налогоплательщики, применяющие специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации, не подадут заявление о смене налогового режима, то их переведут на общеустановленный режим автоматически", - говорится в сообщении.
Ранее в Казахстане утвердили перечень видов деятельности для применения СНР для самозанятых.
Напомним, 16 октября правительство приняло решение исключить излишние ограничения на применение специального налогового режима на основе упрощенной декларации. В запретительном списке сохраняются только 44 вида деятельности по аналогии с действующим законодательством.
Как сообщалось ранее, в Казахстане запустили петицию по пункту 16 статьи 286 нового Налогового кодекса против запрета на вычеты по сделкам с контрагентами, применяющими специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации. Однако петиция не прошла модерацию.
Ее автор, налоговый консультант Екатерина Ким направила обращение президенту, в котором просит дать поручение правительству РК и Миннацэкономики пересмотреть пункт 16 статьи 286 НК РК с целью его исключения либо корректировки, а также отложить применение новых ставок и порогов по НДС до проведения общественных слушаний с участием представителей бизнеса и экспертов.
Она отметила, что пункт 16 статьи 286 НК РК фактически исключает возможность признания расходов по сделкам с субъектами, применяющими СНР на основе упрощенной декларации. Это ограничивает свободу предпринимательской деятельности, дискриминирует малый бизнес, вынуждает компании отказываться от сотрудничества с МСБ, ведет к монополизации рынка и росту цен, считает автор петиции.
Специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации является законным инструментом, предусмотренным самим Налоговым кодексом. Запрещая контрагентам учитывать расходы по сделкам с субъектами СНР, государство фактически наказывает за применение законного режима. Это противоречит статье 26 Конституции РК, принципам равенства и недискриминации налогоплательщиков и целям реформы, заявленным как поддержка МСБ", - отметила эксперт.
Кроме того, по ее словам, "одновременное повышение ставки НДС и снижение порога для регистрации по НДС создает эффект резкого увеличения налоговой нагрузки, снижает конкурентоспособность МСБ, подталкивает бизнес в тень и противоречит целям налоговой реформы".
11.12.2025, 11:33 106506
Очередная незаконная постройка попала под снос в Алматы
Фото: акимат Алматы
Алматы. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Управление градостроительного контроля Алматы сообщило о старте сноса двухэтажного объекта, расположенного на улице Байдибек би, дом 59.
Ранее управлением в отношении ИП "Он жеті" приняты административные меры в рамках внеплановой проверки. После был подан иск в специализированный межрайонный экономический суд Алматы с требованиями снести двухэтажное нежилое помещение. Решением суда иск удовлетворен 23 июня 2025 года. Постановлением городского суда города Алматы от 20 октября 2023 года решение суда первой инстанции оставлено без изменений", - уточнили в ведомстве.
Сообщается, что снос объекта начат сегодня с участием судебных исполнителей департамента юстиции.
Ранее в Алматы снесли незаконную автомойку.
11.12.2025, 09:59 114741
Жаривший курицу на Вечном огне в ВКО вандал арестован
Фото: telegram/HALYQSTAN
Риддер. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские задержали жителя ВКО, который ночью 4 декабря осквернил Обелиск Славы в городе Риддере. Он готовил мясо у Вечного огня и оставил мусор на территории мемориального объекта, сообщили в пресс-службе департамента полиции ВКО.
Для установления его личности полицейские отработали прилегающие районы, изучили записи видеонаблюдения и опросили очевидцев. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержан 31-летний местный житель. Нарушитель привлечен к ответственности по статье "Осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах". По решению суда он подвергнут административному аресту на пять суток", - проинформировали в полиции.
Департамент полиции Восточно-Казахстанской области обращает внимание граждан на необходимость строгого соблюдения закона. Осквернение памятников истории и объектов, имеющих особое общественное значение, влечет административную или уголовную ответственность. Любые противоправные действия будут пресекаться, а виновные - привлекаться к ответственности в установленном порядке.
Напомним, информация об инциденте распространилась в Сети в начале декабря. По данным телеграмм-паблика HALYQSTAN, куски кур на краю золотой звезды рано утром обнаружила местная жительница.
Жители города Риддера в Восточном Казахстане возмущены до предела - в людях не осталось ничего святого, раз кому-то пришло в голову воспользоваться Вечным огнем, чтобы приготовить там курицу", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что в начале 2023 года в Казахстане ужесточили ответственность за вандализм. Вандалам теперь грозит штраф до 200 МРП, либо арест на срок до 50 суток.
Как сообщалось ранее, в Зеренде вандалы расписали помадой памятник воинам Великой Отечественной войны.
В Мангистауской области чиновник-вандал выбил отверткой надпись на скале в ущелье Ыбыкты Сай.
В 2021 году вандалы испортили стены пещеры на Скальной тропе в Актау. Близ Алматы на территории сакских курганов устроили свалку. Также сообщалось, что вандалы разрисовали Капшагайские скалы в Алматинской области.
В Астане нарушителей оштрафовали на более чем 17,8 млн тенге за вандализм в 2024 году.
О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".
10.12.2025, 13:30 222596
Казахстан развивает культурное сотрудничество с рядом стран
Фото: gov.kz
Астана. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Республика Казахстан развивает культурное сотрудничество с рядом зарубежных государств, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел страны.
В частности, 6-7 декабря 2025 года - Театр "Астана Опера" представил на сцене Королевского оперного театра Маската в Султанате Оман балет Ролана Пети "Коппелия" на музыку Лéo Делиба, являющийся одним из признанных произведений мировой балетной классики. Показы, проведенные в рамках международного гастрольного тура, продемонстрировали высокий профессиональный уровень и творческое мастерство коллектива "Астана Опера".
Также молодежный театр Шымкента впервые принял участие и завоевал Гран-при на международном культурном фестивале театра в пустыне, состоявшемся в алжирском городе Адрар с 1 по 7 декабря. Казахская театральная труппа выступила под ночным небом Сахары на фоне древне-берберской цитадели Тамасахт IV века с оригинальной современной постановкой классической трагедии "Антигона".
Между тем посольство Республики Казахстан в Республике Таджикистан приняло участие в ежегодной благотворительной ярмарке, организованной Министерством иностранных дел Таджикистана. На стенде Республики Казахстан гостям и посетителям ярмарки был предложен широкий ассортимент национальных блюд, изделий ручной работы, а также элементов традиционной одежды. Стенд пользовался большим интересом среди дипломатов и жителей таджикской столицы, предоставив возможность поближе познакомиться с самобытной культурой и гостеприимством казахского народа.
09.12.2025, 14:25 362996
В Казахстане появятся беспилотные грузовые автомобили в 2027 году
Казахстан готовит законодательную базу не только для грузовых беспилотников, но и для пассажирских
Астана. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан планируют запустить беспилотные грузовые автомобили в 2027 году, сообщил в ходе брифинга в правительстве министр транспорта Нурлан Сауранбаев.
Когда дороги будем строить, мы будем с учетом того, чтобы в эту инфраструктуру были встроены необходимые датчики, чтобы беспилотные автомобили могли ездить на территории Казахстана", - цитирует zakon.kz министра.
Министр подтвердил, что Казахстан готовит законодательную базу не только для грузовых беспилотников, но и для пассажирских, сообщает tengrinews.kz.
Этот проект у нас есть, мы законопроект готовим (…) что не только беспилотные такси, аэротакси. В следующем году внесем его в парламент", - заявил Сауранбаев.
Сроки появления беспилотного такси в Казахстане он назвал реалистичными.
Я думаю, это реально. (…) В Шэньчжэне уже используются. Машина довезла, но водитель сидел, промежуточная серия. Видимо, у нас также будет потихоньку идти внедрение, чтобы безопасность была обеспечена", - отметил он.
Сауранбаев считает, что беспилотный транспорт поможет развитию транзитного потенциала Казахстана, пишет sputnik.kz.
Этот проект в обсуждении с коллегами и соседями, мы хотели его начать именно в рамках ЕАЭС на пунктах пропуска. Потому, когда очередь на пунктах пропуска создается, она связана с паспортом контроля именно физического лица. Если там будут беспилотно перевозить, то это значительно ускорит. Поэтому программа у нас есть", - добавил министр.
Ранее сообщалось, что беспилотные грузовики запустят между Казахстаном и Китаем.
09.12.2025, 11:47 389191
Фильм о казахстанце - герое обороны Брестской крепости представили в Москве
Фото: МИД РК
Москва. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В московском кинотеатре "Поклонка" при Музее Победы состоялся показ документального фильма "Цитадель" о казахстанце - защитнике Брестской крепости, сообщили в МИД РК.
Лента рассказывает о герое обороны Брестской крепости Касыме Жарменове. Вместе с другими защитниками цитадели он 22 июня 1941 года принял первый бой, попал в плен и прошел все ужасы нацистских концлагерей. После побега до мая 1945 года участвовал в партизанском движении в Чехословакии. Затем вернулся в Шымкент и стал школьным учителем.
Спустя 80 лет его внук Денис и правнук Тимур посетили места героической славы предка. С территории Брестской крепости они взяли землю и отвезли на могилу Касыма Жарменова. Основные события поездки и легли в основу фильма.
Посол Казахстана в России Даурен Абаев назвал участие родственников в проекте свидетельством неразрывности связи поколений и неизмеримой ценности подвига защитников Брестской крепости.
По его словам, документальное кино о Великой Отечественной войне играет важнейшую роль в сохранении исторической памяти и формировании мировоззрения молодого поколения, помогает глубже понять происходившие на фронте и в тылу события, раскрывает мужество и самоотверженность солдат, позволяет восстановить историческую правду и извлечь уроки из трагедий и героизма той эпохи.
По словам автора проекта, генерального директора кинокомпании "Скайфёст" Алексея Никулина, название "Цитадель" имеет двойной смысл - крепость и семья.
Пройти по следам своего героического предка стало для наших героев способом лучше понять и свою семейную историю, и себя. Фильм затрагивает вечную проблему отцов и детей, и герои по своему преодолевают ее", - рассказал Никулин.
Главный редактор издательства "Художественная литература" Георгий Пряхин представил свежеизданные книги: "Психология войны" Бауыржана Момышулы и "Плечом к плечу" докторанта Военной академии Генерального штаба России Асета Аккузинова о вкладе Казахстана в Победу. Данные книги изданы при поддержке посольства. Также Пряхин анонсировал выход в ближайшее время романа "Курляндия" выдающегося казахского писателя, фронтовика Абдижамила Нурпеисова.
Это произведение написано после войны и еще не выходило на русском языке. Роман представляет собой настоящую лейтенантскую прозу, очень талантливо написанную", - отметил он.
В завершение церемонии ее ведущая - известная казахстанская певица Наргиз Жолымбетова исполнила песню "Бессмертный полк".
08.12.2025, 19:17 524501
В Казахстане начал работу первый центр тестирования по русскому языку как иностранному
Фото: Русский дом в Алматы
Алматы. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахском национальном университете имени аль-Фараби открылся Центр тестирования по русскому языку как иностранному (ТРКИ), созданный по инициативе представительства Россотрудничества в РК (Алматы), сообщили в пресс-службе посольства России в Казахстане.
Центр работает на базе филологического факультета КазНУ имени аль-Фараби (Алматы, проспект Аль-Фараби, 71) и проводит сертификационные испытания по русскому языку как иностранному на всех уровнях - от элементарного (ТЭУ) до высшего (ТРКИ-IV). По итогам тестирования выдаются сертификаты государственного образца", - рассказали в посольстве.
Как отметили в пресс-службе, центр действует на основе соглашения между КазНУ имени аль-Фараби и Государственным институтом русского языка имени А.С. Пушкина.
