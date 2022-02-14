Казахстанские синоптики рассказали о погоде на 13 февраля

НУР-СУЛТАН. 13 ФЕВРАЛЯ - В Нур-Султане и шести регионах Казахстана в воскресенье ожидается метель, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Нур-Султане переменная облачность, ночью и днем снег, метель, ветер 9-14, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов мороза, днем 2-4 мороза.

В Алматы переменная облачность, днем снег, ветер 2-7 метров в секунду. Температура ночью 2-4 градуса мороза, днем до 2 тепла.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3-5 градусов мороза, днем 4-6 тепла.

В Актау переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-20, местами до 23 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2-4 градуса тепла, днем 6-8 тепла. По области ожидается гололед.

В Актобе облачно, без осадков, ветер 9-14, до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-7 градусов мороза, днем 1-3 мороза. По области ожидаются низовая метель, гололед.

В Атырау переменная облачность, ночью дождь со снегом, ветер 9-14, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем до 2 градусов тепла. По области ожидаются туман, гололед.

В Караганде облачно, ночью и днем снег, ветер 9-14, порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-10 градусов мороза, днем 3-5 мороза. По области ожидается метель.

В Кокшетау переменная облачность, днем снег, ветер 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градуса мороза, днем 4-6 мороза.

В Костанае облачно, ночью и днем снег, ветер 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11-13 градусов мороза, днем 4-6 мороза. По области ожидаются метель, туман.

В Кызылорде переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью до 2 градусов мороза, днем 4-6 тепла. По области ожидаются гололед, туман.

В Павлодаре переменная облачность, ночью и днем снег, ветер 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15 градусов мороза, днем 5-7 мороза. По области ожидается низовая метель.

В Петропавловске переменная облачность, ночью снег, ветер 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20-22 градуса мороза, днем 12-14 мороза.

В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-10 градусов мороза, днем от -1 до +1 градуса.

В Таразе переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2-4 градуса мороза, днем 3-5 тепла.

В Туркестане переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3-5 градусов мороза, днем 4-6 тепла. В горных, предгорных районах ожидается туман.

В Уральске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7-9 градусов мороза, днем 3-5 мороза. По области ожидаются низовая метель, гололед, туман.

В Усть-Каменогорске переменная облачность, ночью и днем снег, ветер 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-10 градусов мороза, днем 4-6 мороза. По области ожидается низовая метель.