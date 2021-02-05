Работу пунктов пропуска "Майкапчагай" - "Зимунай", "Калжат" - "Дулаты" на границе РК и КНР восстановят в первом полугодии 2021 года

Нур-Султан. 4 февраля. Kazakhstan Today - Состоялись переговоры между заинтересованными государственными органами РК и КНР по вопросу функционирования пунктов пропуска на казахстанско-китайской границе в условиях COVID-19, передает Kazakhstan Today.

В ходе переговоров стороны подтвердили приверженность ранее достигнутым договоренностям на высоком уровне, направленную на укрепление транспортно-коммуникационной взаимосвязанности и межрегиональных контактов, содействие повышению качества торгово-экономического сотрудничества. По результатам переговоров стороны договорились принять совместные меры по увеличению пропускной способности на автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска казахстанско-китайской государственной границы, проведению противоэпидемических мероприятий в отношении автотранспортных средств и грузов", - сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

Отмечается, что для восстановления деятельности пунктов пропуска на китайской стороне необходимо провести дополнительные строительные работы для обеспечения противоэпидемической безопасности пунктов пропуска. Сроком восстановления деятельности временно закрытых пунктов пропуска "Майкапчагай" - "Зимунай", "Калжат" - "Дулаты" определено первое полугодие 2021 года.

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