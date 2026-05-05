"Сюрприз от шефа": в соцсетях Казахстана обсуждают находку ветеринарного чипа в фастфуде

Астана. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - ​В Казнете набирает обороты скандал вокруг одного из заведений Алматы. Пользователи соцсетей делятся кадрами ветеринарного чипа, обнаруженного в мясной начинке готового блюда, передает корреспондент агентства.





​Поводом для резонанса послужила публикация алматинки в социальной сети Threads. Девушка сообщила , что нашла в купленной самсе устройство для идентификации животных. Пост за короткое время набрал более 280 тысяч просмотров, спровоцировав острую дискуссию о происхождении сырья в точках общепита и соблюдении санитарных норм.





​Пользователи в комментариях выражают серьезную обеспокоенность и выдвигают пугающие версии.





​"Это уже не случайность. Это вопрос безопасности и доверия. Как чип для животных оказался в еде для людей? Это сигнал о возможных нарушениях: от санитарии до происхождения мяса. Люди имеют право знать, что они едят", - пишет одна из участниц обсуждения.





​Многие комментаторы напрямую связывают инцидент с деятельностью служб отлова, предполагая, что мясо бродячих животных могло попасть в цепочку поставок. В Сети звучат требования провести масштабную проверку поставщиков и привлечь к расследованию полицию.





Стоит отметить, что, несмотря на общественную реакцию, наличие чипа в мясе не является безусловным доказательством использования "собачатины". Согласно правилам идентификации сельскохозяйственных животных в Казахстане обязательному чипированию подлежат также коровы, лошади и верблюды. Проверить можно за минуты - микрочип считывается ветеринарным сканером, а не смартфоном. При сканировании на экране отображается уникальный 15-значный код. По этому номеру через открытые государственные базы (AnimalID.kz и Tanba.kezekte.kz для домашних питомцев или ИСЖ для сельхозживотных) можно мгновенно определить не только вид животного, но и его возраст, регион происхождения и даже данные владельца. На момент публикации официальные результаты проверки находки или обращения в санитарные службы не обнародованы.





Напомним, в Казахстане широкий общественный резонанс вызвали поправки в закон "Об ответственном обращении с животными", которые предусматривают возможность эвтаназии бродячих собак. Документ вызвал широкий общественный и экспертный резонанс . В обсуждении участвуют юристы, ученые, зоозащитники и представители гражданского общества. По мнению части экспертов и общественности, действующие предложения нуждаются в дополнительной доработке и комплексной оценке последствий их применения.





Инициатива вызвала резкую реакцию зоозащитников: они запустили петицию против массового усыпления животных и призывают вернуться к программе стерилизации и возврата в прежнюю среду обитания (ОСВВ).





Участники дискуссии указывают на необходимость поиска альтернативных механизмов регулирования численности животных, включая усиление контроля за ответственностью владельцев, развитие системы учета и совершенствование программ стерилизации и вакцинации.





Проблема безнадзорных животных в Казахстане остается одной из самых чувствительных социальных тем уже много лет, поскольку связана как с безопасностью людей, так и с вопросами гуманного отношения к животным, которое показывает уровень цивилизованности общества.





Стоит отметить, что в различных регионах регулярно фиксируются случаи жестокого обращения с животными.





Государство ежегодно выделяет значительные средства на отлов и содержание бездомных животных, однако эффективность этих мер нередко ставится под сомнение. При этом волонтеры и зоозащитные организации часто помогают животным за собственный счет.