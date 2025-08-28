В Кокшетау снесут здание художественной школы - на ее месте построят ЖК
Члены общественного совета города проголосовали за проект ЖК единогласно
Кокшетау. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Кокшетау снесут здание художественной школы, чтобы на его месте построить жилой комплекс, сообщает time.kz.
Здание художественной школы расположено в центре старого Кокшетау, среди двух- и трехэтажных домов советской постройки. Аккуратное и яркое строение всегда привлекало внимание горожан (...) И вот оказалось, что на этом месте построят жилой дом, в котором часть помещений отдадут школе. Возле здания даже появились строители, которые начали разбирать кованый забор", - информирует издание.
После волны возмущения, поднятой прессой и простыми горожанами, ограждение вернули на место, а аким Акмолинской области Марат Ахметжанов заявил, что судьбу школы жители Кокшетау решат самостоятельно на общественных слушаниях.
Здесь только и говорится, что о постройке жилого здания. Почему государство не может взять и построить хорошую школу?" - спросил в ходе слушаний член общественного совета Кокшетау Айдын Раисов.
В свою очередь заместитель председателя правления АО "СПК "Кокше" Али Алиев утверждал, что проект создан не для того, чтобы построить дом, а чтобы построить школу.
Жилой дом появится только для того, чтобы инвестор мог получить какую-то прибыль. Это будет элитное жилье всего на 150 квартир с подземным паркингом. Большой нагрузки на инфраструктуру района дом не создаст", - уточнил Али Алиев.
В итоге обсуждения члены общественного совета города проголосовали за проект единогласно.
Что касается сквера, расположенного на территории школы, то для него места в новом проекте, конечно, не хватит", - отмечается в публикации.
Напомним, в марте 2025 года в Алматы разгорелся скандал на фоне заявления властей, что воспитанников из Алматинского областного детского дома № 1, расположенного в Баганашыле в Алматы, планируют переселить в новый дом, который строится близ Конаева. В управлении образования Алматинской области заявили, что здание детского дома устарело и его капитальный ремонт нецелесообразен, поскольку потребует значительных финансовых вложений.
Сироты призывали власти оставить их в Алматы. Видеообращение детей опубликовано в социальных сетях.
Позже детский омбудсмен Динара Закиева сообщила, что дети, проживающие в областном детском доме № 1 в Баганашиле, все-таки останутся в этом же здании. Она пояснила, что воспитанники, уже обучающиеся в городе, продолжат учебу в привычной среде, а вновь принятые дети будут размещаться в Конаеве.
11 июля 2025 года в акимате Алматинской области сообщили, что переселение детей из детского дома № 1 в Конаев все-таки состоится. На основании постановления акима Алматинской области от 9 июля 2025 года № 207 и приказа управления образования от 10 июля 2025 года № 494-н начата работа по поэтапному переселению воспитанников в новый детский дом на 180 мест.
21 июля общественный деятель Аружан Саин опубликовала видео принудительного переселения сирот из детского дома № 1.
История с принудительным выселением воспитанников детского дома № 1 в Алматы вызвала широкий общественный резонанс.
В этот же день президент РК поручил отменить переезд воспитанников детдома из Алматы в Конаев. В связи со сложившейся ситуацией назначено служебное расследование, которое проводится администрацией президента.
После скандала с переселением воспитанников детского дома в Баганашиле в Алматы должностей лишились замакима Алматинской области Болат Куренбеков, глава управления образования Салтанат Беспаева и руководитель управления внутренней политики Ерик Абитов.
Также весной этого года общественный резонанс возник вокруг ситуации со сквером возле ТЮЗа в Алматы.
В частности, общественники Алматы потребовали отказаться от вырубки зеленой зоны сквера у ТЮЗа имени Сац и разместить бытовой городок, стоянку стройтехники и будущие парковки в другом месте.
В акимате Алматы информацию о вырубке зеленой зоны у театра имени Сац опровергли, заявив, что зеленая зона сохранится в первозданном виде. Позже активисты сообщили, что опасения за сквер возле ТЮЗа в Алматы основаны на официальной документации.