06.08.2025, 09:30 75326
7 млрд тенге из возвращенных активов направят на строительство медицинских учреждений в Кызылординской области
Фото: правительство
Рассказать друзьям
Астана. 6 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Из специального государственного фонда на реализацию ряда проектов в сфере здравоохранения в Кызылординской области выделено 7 млрд тенге, сообщили в пресс-службе правительства.
Средства направлены на строительство новых корпусов при центральных районных больницах в Аральском, Казалинском, Шиелийском и Жанакорганском районах.
В новых зданиях планируется открытие профильных отделений, включая инсультные центры и отделения рентгенохирургии, а также установка современного медицинского оборудования: магнитно-резонансной томографии, компьютерной томографии и ангиографических установок.
Реализация проектов позволит обеспечить более 300 тыс. жителей сел специализированной медицинской помощью.
Сдать объекты в эксплуатацию планируется в текущем году.
Ранее 2,4 млрд тенге направили на реконструкцию больниц в Жамбылской области.
новости по теме
07.08.2025, 16:10 19106
Назначен новый посол Казахстана в Таиланде
Им стал Маргулан Баймухан
Рассказать друзьям
Астана. 7 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил нового Чрезвычайного и Полномочного Посла страны в Королевстве Таиланд, сообщает Акорда.
Указом главы государства Баймухан Маргулан Бакытулы назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Таиланд, постоянным представителем Республики Казахстан при Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана", - говорится в сообщении.
Ранее был назначен новый глава Комитета по обеспечению качества в сфере образования.
07.08.2025, 12:30 31321
Замакима Алматы покинула пост
Нусупова занимала данную должность с февраля 2022 года
Фото: primeminister.kz
Рассказать друзьям
Алматы. 7 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Асем Нусупова уволилась с должности заместителя акима Алматы, сообщили в пресс-службе ведомства.
Как сообщили в акимате мегаполиса, Асем Нусупова по собственному желанию покинула пост заместителя акима Алматы. Она отвечала за сферы образования, здравоохранения, занятости и соцзащиты.
Напомним, Нусупова занимала данный пост с февраля 2022 года после освобождения от должности вице-министра здравоохранения.
07.08.2025, 12:09 34016
Сатжан Аблалиев уволен с поста вице-министра транспорта
Фото: Пресс-служба правительства РК
Рассказать друзьям
Астана. 7 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Сатжан Аблалиев уволен с должности вице-министра транспорта, эту информацию подтвердили в пресс-службе правительства Казахстана.
Напомним, 4 августа пресс-служба КНБ сообщила о задержании и помещении под стражу вице-министра транспорта РК. Сегодня в пресс-службе правительства подтвердили появившуюся в соцсетях информацию об увольнении Сатжана Аблалиева с должности вице-министра транспорта РК.
Аблалиев занимал данный пост с октября 2023 года. Ранее занимал различные должности в Казахской академии транспорта и коммуникаций. Также работал в Комитете автомобильных дорог на руководящих должностях. В июне 2021 года был назначен заместителем акима Северо-Казахстанской области.
07.08.2025, 11:14 39711
Какие ограничения вводятся на застройку в Алматы
Рассказать друзьям
Алматы. 7 августа. KAZAKHSTAN TODAY - По поручению президента в Алматы вводится мораторий на строительство многоквартирного жилья и точечную застройку в верхней части города. В акимате разъяснили, какие именно ограничения вводятся на застройку, передает корреспондент агентства.
Как пояснили в управлении городского планирования и урбанистики, запрет касается территорий южнее Талгарского тракта, ВОАД, проспекта Аль-Фараби, улиц Саина и Жандосова.
В управлении отметили, что интенсивная застройка данных территорий приводит к ряду системных проблем. Одна из них - острый дефицит социальной инфраструктуры. В этих районах наблюдается нехватка образовательных учреждений, медицинских объектов.
Также в верхней части города отсутствуют централизованные системы водоснабжения и канализации, а существующие коммуникации контролируются несколькими монополистами, чьи сети перегружены и не обеспечивают необходимую мощность. Улично-дорожная сеть не справляется с возросшим транспортным потоком, а отсутствие арычной сети приводит к затоплениям в период сильных дождей", - уточнили в акимате.
По данным ведомства, существенная часть горных районов расположена на нестабильных суглинистых грунтах, которые становятся подвижными при увлажнении. Незаконная застройка, вырубка зеленых насаждений и использование несанкционированных септиков увеличивает риск сдвигов почвы и разрушений.
Кроме того, в горной местности города находятся 1,5 тыс. участков (более 2000 га) неосвоенных земель сельскохозяйственного назначения, которые были переданы в состав города из областных территорий. Согласно Земельному кодексу, на территориях города запрещено размещение земель сельскохозяйственного назначения, то есть их застройка многоквартирным жильем создаст дополнительную нагрузку на инженерные коммуникации, социальную и транспортную инфраструктуру.
На сегодня в городе действует запрет на строительство на склонах с крутизной более 15 градусов, ограничение высотности до 3-этажей в верхней части и запрет на срез склонов. Однако застройщики продолжают возводить многоквартирное жилье, так называемые таунхаусы, которые не регламентированы законодательством. На основании моратория предпроектная документация на строительство подобного жилья выдаваться не будет. Ограничение не касается уже реализуемых объектов", - подчеркнул руководитель управления городского планирования и урбанистики Алмас Жанбыршы.
Также, по его словам, управлением будут внесены корректировки в Генеральный план города до 2040 года, направленные на расширение зеленых зон и более сбалансированное развитие предгорных зон.
О конкретных результатах будет сообщено дополнительно", - отметил Алмас Жанбыршы.
Стоит отметить, что жители Алматы регулярно жалуются на проблему уплотнительной застройки в городе, которая становится причиной низкой проветриваемости города, негативно влияет на уровень загрязнения воздуха. Также негодование жителей южной столицы вызывает регулярное отключение электричества и воды. Именно уплотняющая застройка ведет к перегрузке сетей водо- и электроснабжения, является причиной загруженности на дорогах, проблем с парковкой и обострения экологических проблем.
Ранее президент Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
Особую обеспокоенность вызывает застройка предгорных районов Алматы. Застройка на склонах гор несет угрозу схода оползней.
Ранее специалист по экологии Ася Гейдт рассказала, что при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки.
Такое воздействие нарушает структуру почвы, что вызывает ее усиленную эрозию и проседание грунта. Это в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий", - пояснила эколог.
07.08.2025, 09:43 42171
Новые профессиональные праздники утвердили в Казахстане
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования
Рассказать друзьям
Астана. 7 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Опубликован приказ и.о. министра труда и социальной защиты населения, которым утвержден перечень профессиональных праздников.
В перечень добавили:
День ремесленников Казахстана - 7 июля;
День работников сферы естественных монополий - 9 июля;
День работника санитарно-эпидемиологической службы - 15 сентября;
День работника сферы общественного питания - 20 октября;
День предпринимателей Казахстана - 29 октября.
Кроме того, День энергетика будет отмечаться 22 декабря.
С полным текстом приказа можно ознакомиться здесь.
06.08.2025, 19:46 75461
В Мангистауской области после проверки прокуратуры автошколы приостановили работу
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Актау. 6 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Мангистауской области проверила деятельность автошкол. Во время проверки выявлено более тысячи фактов фиктивной выдачи свидетельств о прохождении курсов в автошколах, а также более 100 нарушений правил подготовки водителей, сообщает пресс-служба надзорного органа.
Установлены факты допуска к обучению лиц, не прошедших медицинский осмотр, непроведения водителям заключительных занятий, итоговой аттестации и экзаменов, отсутствия утвержденных учебных планов и графиков, отсутствия дополнительных педалей тормоза и сцепления у автомобилей автошколы", - говорится в сообщении.
Кроме того, в собственности автошкол отсутствовали транспортные средства, то есть фактически у них не было возможности проводить практические занятия.
По результатам проверки руководители автошкол привлечены к административной ответственности, а деятельность двух автошкол вовсе приостановлена.
Напомним, по данным правоохранительных органов, за 12 месяцев 2024 года в стране зарегистрировано 31 597 ДТП. Рост составляет почти 99%. Количество травмированных возросло на 109%. Также отмечается рост погибших на 1,4%.
06.08.2025, 16:30 82606
Нарушение земельного законодательства: в Алматинской области к ответственности привлекли семь сельских акимов Дополнено
Государству возвращены более двух тысяч гектаров неиспользуемых земель
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Конаев. 6 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области за нарушения земельного законодательства к дисциплинарной ответственности привлекли семь акимов сельских округов, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Удовлетворены протесты прокурора на незаконное изменение целевого назначения земли, ее перевод в частную собственность и предоставление дополнительных участков. Учитывая приоритетность данного направления, надзор за соблюдением земельного законодательства на особом контроле", - заявили в ведомстве.
В частности, за последние три года государству возвращены более двух тысяч гектаров неиспользуемых земель.
В текущем году выявлены более четырех тысяч гектаров таких земель, по всем поданы иски в суд о возврате, два иска уже удовлетворены. Также в этом году выявлены факты неуплаты кадастровой стоимости земель при изменении целевого назначения на сумму 306 миллионов тенге, из которых 165 миллионов уже возмещены в бюджет", - добавили в прокуратуре.
Дополнено. 06.08.2025. 16.45
В Сарысуском районе Жамбылской области государству вернули около пяти тысяч гектаров земель, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
ТОО "К" с момента предоставления земельного участка в 2023 году не использовало его по назначению. По результатам акта прокуратуры района в государственный земельный фонд возвращено 4995 гектаров земли, общая кадастровая стоимость которых составила свыше 27,9 млн тенге", - заявили в ведомстве.
Ранее в Атырауской области государству вернули земельные участки на 196 млн тенге.
06.08.2025, 14:21 89701
Слабая работа таможни и затягивание ремонта приграничных КПП - Бектенов раскритиковал профильные министерства
Рассказать друзьям
Астана. 6 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе совещания в правительстве Казахстана по вопросам реконструкции международных автомобильных пунктов пропуска премьер-министр Олжас Бектенов раскритиковал профильные министерства за слабую организационную работу, сообщает пресс-служба кабмина РК.
Олжас Бектенов подверг критике слабую организацию таможенной службы и затягивание сроков ремонта автомобильных пунктов пропуска на границе с Россией и Кыргызстаном.
Он поручил привлечь к ответственности за ненадлежащую организацию работы председателей Комитета государственных доходов Министерства финансов РК и Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта РК.
Кроме того, ответственные руководители министерств направлены в регионы для координации работы на местах.
Вместе с тем перед ведомствами поставлены задачи по ужесточению требований к кадровому составу таможенной службы, в особенности задействованному на пунктах пропуска, а также по вопросам оснащения оборудованием и обеспечения доступа к интернету.
Бектенов потребовал от Минфина и Минтранса еженедельно отчитываться о ходе проведения реконструкции пунктов пропуска.
По данным Министерства финансов, на внешних границах Евразийского экономического союза (КНР, Республика Узбекистан, Туркменистан) в текущем году запланирована реконструкция 9 пунктов пропуска. На сегодня осуществлен ввод в эксплуатацию 4 пунктов: Капланбек, Атамекен, Кольжат и Алаколь. Модернизация пяти объектов будет завершена до конца текущего года. Сверх плана ведется реконструкция пассажирского пункта пропуска "Жибек жолы", завершение запланировано на первое полугодие 2026 года.
При модернизации акцент сделан на создание современных условий - шестиполосных подъездных дорогах, единой инфраструктуре для всех служб, включая электронные системы контроля, добавили в пресс-службе правительства.
Напомним, в связи с началом строительных работ с 4 августа 2025 года проезд через пункт пропуска "Сырым" для легковых автомобилей и общественного транспорта будет временно закрыт. Ограничения будут действовать ориентировочно до 31 декабря 2026 года.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
07.08.2025, 09:16На юге Казахстана ожидается жара 07.08.2025, 09:4341416Новые профессиональные праздники утвердили в Казахстане 07.08.2025, 11:1438956Какие ограничения вводятся на застройку в Алматы 07.08.2025, 12:0933116Сатжан Аблалиев уволен с поста вице-министра транспорта 07.08.2025, 10:4132866Казахстан продлил запрет на вывоз бычков 02.08.2025, 09:22302696Жару и дожди прогнозируют синоптики в Казахстане 01.08.2025, 22:23302516Перенос памятника Сатпаеву: в акимате ответили возмущенным алматинцам 02.08.2025, 10:21302051В Казахстане полицейские разъяснили норму закона о запрете закрытия лица в общественных местах 01.08.2025, 09:23281136Прорыв плотины в Актюбинской области: осужден сотрудник акимата 01.08.2025, 18:53272001Аэропорт Алматы обратился к пассажирам 16.07.2025, 12:26420251Казахстан и Китай запустят завод по производству карбамида в Актюбинской области 16.07.2025, 19:25409981Строящийся таунхаус сносят в предгорьях Алматы 16.07.2025, 18:34407406В Алматы продолжается замена асфальта на улицах с хорошим покрытием 16.07.2025, 17:59388031В Алматы женщина получила перелом после встречи с Амантай-кажи 16.07.2025, 15:24368506Персональные данные почти 200 работников школ утекли в Абайской области
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы нередко жалуются на низкую скорость интернета в стране. Между тем в республике скоро станет доступен спутниковый интернет Starlink. Однако, как сообщил глава Минцифры Жаслан Мадиев, по сравнению с интернетом через оптику спутниковый будет "немного дороже". Готовы ли вы платить больше за спутниковый интернет?