За сутки в Казахстане выявлены 107 заболевших коронавирусом

Нур-Султан. 9 октября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 8 октября 2020 года в Казахстане выявлены 108 561 заболевший коронавирусом, передает Kazakhstan Today.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 107 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 17;
город Алматы - 11;
город Шымкент - 3;
Акмолинская область - 4;
Актюбинская область - 1;
Алматинская область - 3;
Атырауская область - 8;
Восточно-Казахстанская область - 16;
Жамбылская область - 2;
Западно-Казахстанская область - 3;
Карагандинская область - 6;
Костанайская область - 3;
Мангистауская область - 3;
Павлодарская область - 9;
Северо-Казахстанская область - 14;
Туркестанская область - 4.
Всего в стране выявлен 108 561 заболевший.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства