За сутки в Казахстане выявлены 107 заболевших коронавирусом

Нур-Султан. 9 октября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 8 октября 2020 года в Казахстане выявлены 108 561 заболевший коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 107 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 17;

город Алматы - 11;

город Шымкент - 3;

Акмолинская область - 4;

Актюбинская область - 1;

Алматинская область - 3;

Атырауская область - 8;

Восточно-Казахстанская область - 16;

Жамбылская область - 2;

Западно-Казахстанская область - 3;

Карагандинская область - 6;

Костанайская область - 3;

Мангистауская область - 3;

Павлодарская область - 9;

Северо-Казахстанская область - 14;

Туркестанская область - 4.

Всего в стране выявлен 108 561 заболевший.

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