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За сутки в Казахстане выявлены 107 заболевших коронавирусом

09.10.2020 55
Нур-Султан. 9 октября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 8 октября 2020 года в Казахстане выявлены 108 561 заболевший коронавирусом, передает Kazakhstan Today.
 
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 107 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
 
В разрезе регионов:
 
город Нур-Султан - 17;
 
город Алматы - 11;
 
город Шымкент - 3;
 
Акмолинская область - 4;
 
Актюбинская область - 1;
 
Алматинская область - 3;
 
Атырауская область - 8;
 
Восточно-Казахстанская область - 16;
 
Жамбылская область - 2;
 
Западно-Казахстанская область - 3;
 
Карагандинская область - 6;
 
Костанайская область - 3;
 
Мангистауская область - 3;
 
Павлодарская область - 9;
 
Северо-Казахстанская область - 14;
 
Туркестанская область - 4.
 
Всего в стране выявлен 108 561 заболевший.
 

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