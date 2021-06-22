Сводка эпидситуации в Казахстане на 21 июня

НУР-СУЛТАН. 21 ИЮНЯ - По состоянию на 23.59 20 июня 2021 года в Казахстане подтверждено 409 580 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 930 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане – 215;

в городе Алматы – 115;

в городе Шымкенте – 59;

в Акмолинской области – 36;

в Актюбинской области – 19;

в Алматинской области – 13;

в Атырауской области – 40;

в ВКО – 75;

в Жамбылской области – 13;

в ЗКО – 66;

в Карагандинской области – 150;

в Костанайской области – 32;

в Кызылординской области – 16;

в Мангистауской области – 15;

в Павлодарской области – 40;

в СКО – 13;

в Туркестанской области – 13.

В Казахстане за сутки 966 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 385 043 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 21 июня лечение от КВИ продолжают получать 21 504 человека (20 295 КВИ+ и 1209 КВИ-), из них:

- в стационарах находятся 6497 пациентов;

- на амбулаторном уровне – 15 007 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 442 пациента;

- в состоянии крайней степени тяжести – 86 пациентов;

- на аппарате ИВЛ – 54 пациента.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 20 июня зарегистрирован 4242 летальных случая от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 19 июня от КВИ скончались 8 человек.

19 июня зафиксировано 10 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 30 человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 56 545, летальных случаев – 970, выздоровевших – 51 912.

I компонентом на 20 июня 2021 года в Казахстане провакцинировано 2 744 212 человек, II компонентом 1 653 443 человека.

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