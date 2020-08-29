Разработчики казахстанской вакцины от КВИ ищут добровольцев для испытаний

Тараз. 28 июня. Kazakhstan Today - Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности объявил о наборе добровольцев для участия в клиническом исследовании казахстанской вакцины от КВИ, передает Kazakhstan Today.

Добровольцев приглашают принять участие в I и во II фазах клинического исследования вакцины QazCovid-in®-вакцина, инактивированная против COVID-19.

В НИИ отметили , что предварительно будет организовано проведение медицинского обследования для отбора добровольцев. Это позволит установить, пригодность по состоянию здоровья для участия в исследовании.

Скрининг будет осуществляться с использованием клинических и лабораторных тестов. В исследование будут включены только те добровольцы, у которых, по данным ИФА, будет выявлено отсутствие антител к вирусу SARS-CoV-2 (COVID-19). Если по результатам всех тестов будет установлено, что Ваше здоровье находится в норме, Вы можете принять участие в качестве добровольца в данном исследовании", - говорится в сообщении НИИ.

Участие в скрининге не оплачивается. При положительных результатах процедур скрининга доброволец будет включен для участия в клинических испытаниях.

До начала клинических испытаний доброволец будет застрахован от каких-либо нежелательных явлений, связанных с вакциной и вакцинацией. Также добровольцу за участие в клинических испытаниях будет выплачена премия.

Скрининговые и клинические исследования будут проводиться на базе РГП на ПХВ "Национальный научный центр фтизиопульмонологии РК" Министерства здравоохранения РК по адресу: Алматы, улица Калижана Бекхожина, дом 5.

Напомним, казахстанская вакцина от коронавируса вошла в топ-200 экспериментальных вакцин. Как рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой, вакцинация от COVID-19 будет добровольной.

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