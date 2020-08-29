Разработчики казахстанской вакцины от КВИ ищут добровольцев для испытаний

Добровольцев приглашают принять участие в I и во II фазах клинического исследования вакцины QazCovid-in®-вакцина, инактивированная против COVID-19.
В НИИ отметили, что предварительно будет организовано проведение медицинского обследования для отбора добровольцев. Это позволит установить, пригодность по состоянию здоровья для участия в исследовании.
Скрининг будет осуществляться с использованием клинических и лабораторных тестов. В исследование будут включены только те добровольцы, у которых, по данным ИФА, будет выявлено отсутствие антител к вирусу SARS-CoV-2 (COVID-19). Если по результатам всех тестов будет установлено, что Ваше здоровье находится в норме, Вы можете принять участие в качестве добровольца в данном исследовании", - говорится в сообщении НИИ.
Участие в скрининге не оплачивается. При положительных результатах процедур скрининга доброволец будет включен для участия в клинических испытаниях.
До начала клинических испытаний доброволец будет застрахован от каких-либо нежелательных явлений, связанных с вакциной и вакцинацией. Также добровольцу за участие в клинических испытаниях будет выплачена премия.
Скрининговые и клинические исследования будут проводиться на базе РГП на ПХВ "Национальный научный центр фтизиопульмонологии РК" Министерства здравоохранения РК по адресу: Алматы, улица Калижана Бекхожина, дом 5.
Напомним, казахстанская вакцина от коронавируса вошла в топ-200 экспериментальных вакцин. Как рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой, вакцинация от COVID-19 будет добровольной.
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