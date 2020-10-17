В ВКО вводятся ограничительные меры

Усть-Каменогорск. 16 октября. Kazakhstan Today - В Восточно-Казахстанской области с ноля часов 17 октября до ноля часов 31 октября вводятся ограничительные меры с особыми условиями, передает Kazakhstan Today.

В соответствии с постановлением заместителя главного государственного санитарного врача ВКО Гуляим Тагаевой, акимам городов и районов рекомендовано сохранить границы действия ограничительных мер по периметру территории области, по периметру Усть-Каменогорска, Семея, Риддера, Курчатова и районов, а также сохранить при соблюдении масочного режима и социального дистанцирования в будние дни (с понедельника по пятницу) и ограничить в выходные (суббота, воскресенье) и праздничные дни посещение мест массового отдыха (скверы, парки, площади, набережные, прогулочные зоны) индивидуально или группами не более 3 человек, за исключением членов одной семьи.

Сохраняется также запрет на проведение зрелищных, спортивных мероприятий, митингов, выставок, форумов, конференций, а также семейных, торжественных, памятных (банкеты, свадьбы, юбилеи, поминки) и других массовых мероприятий, в том числе на дому. Также запрещена работы развлекательных учреждений (караоке, бильярд, компьютерные клубы, ночные клубы, боулинг-центры, детские игровые площадок и аттракционы в закрытых помещениях, батуты и др.), кинотеатров (за исключением кинотеатров на открытом воздухе), букмекерских контор.

В Карагандинской области решили усилить карантинные меры для недопущения распространения коронавирусной инфекции. С 19 октября по периметру области появятся восемь санитарных постов.

Главный санитарный врач Павлодарской области подписал постановление об ограничительных карантинных мерах на территории области.

В ЗКО с 17 октября усилят карантинные меры.

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