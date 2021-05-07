Прививочные пункты Алматы будут работать все праздничные и выходные дни

АЛМАТЫ. 6 МАЯ - Директор алматинского городского филиала Республиканского центра электронного здравоохранения Гульнара Искакова сообщила о том, что все 215 прививочных пунктов мегаполиса будут работать в майские праздники и выходные дни, причем при вакцинации на базе ТРЦ, рынков и торговых домов не нужна предварительная запись.

По словам Гульнары Искаковой, в Алматы массовая вакцинация проходит весьма масштабно, уже первый компонент вакцины получили свыше 238 тысяч человек, из них лица старше 60 лет - около 31 тысячи. Второй компонент получили больше 90 тысяч человек. Причем не все привитые имеют алматинскую прописку.

В связи с тем что в Казахстане проходит массовая вакцинация, вне зависимости от места проживания или прописки в Алматы любого желающего могут привить от коронавируса. Также мы можем бесплатно вакцинировать иностранных граждан, имеющих вид на жительство, трудовых мигрантов, беженцев и иностранных студентов, которых в Алматы насчитывается порядка 7 тысяч человек", - сообщила Гульнара Искакова.

По ее словам, из основного количества вакцинированных большую часть составляют педагоги, уже привиты 99%. Также вакцинировано более 83% медицинских работников Алматы, более 94% участковых инспекторов полиции.

На сегодняшний день перечень болезней, которые являются противопоказанием к вакцинации, минимальный. Главное желание гражданина, а вакцинироваться можно практически в любой точке Алматы. Ежедневно без выходных и перерывов работает 215 прививочных пунктов, в случае необходимости в резерве находятся еще 250 пунктов вакцинации", - добавила Искакова.

По словам спикера управления общественного здоровья, во время вакцинации идет регистрация в информационной базе Министерства здравоохранения РК "Вакцинация".

После получения второго компонента вакцины автоматически в базе E-Gov появляется электронный паспорт вакцинации на трех языках: казахском, русском и английском. Увидеть его можно посредством мобильного приложения E-Gov mobile, для этого достаточно скачать его на смартфон, зарегистрироваться, причем ЭЦП не требуется", - объяснила она.

В случае необходимости электронный паспорт вакцинации всегда в мобильном телефоне, также его можно скачать и распечатать. Иностранным гражданам выдается медицинская справка о вакцинации, так как у них отсутствует ИИН.

Спикер напомнила, что у каждого жителя страны имеется право на выбор вакцины. Он может получить, как казахстанскую QazVaq, так и российскую "Спутник V", а с недавнего времени вакцину, произведенную в Китае.

Искакова добавила, что в случае желания второй компонент вакцины можно получить по-прежнему графику - через 21 день.

Для этого необходимо обратиться в прививочный пункт и написать заявление в произвольной форме. Пока же, согласно постановлению главного государственного санитарного врача РК вторую прививку получают спустя 45 дней", - пояснила она.





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