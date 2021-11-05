АЛМАТЫ. 4 НОЯБРЯ - В ходе пресс-конференции Региональной службы коммуникаций заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Садвакас Байгабулов рассказал, сколько детей заболели коронавирусом с начала учебного года в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
С 1 сентября из 281 698 школьников в офлайн-формате обучения заболело 2048 школьников, то есть 0,7%, что ниже на 6,2% случаев заражения школьников в онлайн формате. В офлайн-формате у нас обучается 30 914 школьников, из них заболело 4,4%. Всего в городе Алматы числится 12 442 класса, направлено на карантин с 1 сентября 1623, то есть 13%, вернулись после карантина 1342, на карантине продолжает находиться 281 класс, или 2,3%", - сказал Садвакас Байгабулов.
По его информации, среди студентов, обучающихся в офлайн-формате, с 1 сентября зарегистрировано 142 случая в 32 вузах. При этом на карантин было отправлено 114 групп, вернулись с карантина 93 группы, продолжает находиться на карантине 21 группа.
Также с первого сентября случаи коронавирусной инфекции выявлены у 107 детей дошкольного возраста. Направлено на карантин 66 групп, после карантина вернулись 63 группы, находятся на карантине 23 группы.
В связи с тем что регистрируется заболеваемость как среди школьников, так и среди студентов, заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы отметил необходимость вакцинации.
На следующей неделе у нас ожидается поставка вакцины Pfizer, который рекомендован детям от 12 лет до 17. Многие классы уходят на карантин и в дальнейшем возвращаются, чтобы не прерывать учебный процесс, призываем родителей вакцинировать детей... Вакцинация детей будет Pfizer-ом только при согласии родителей или законных представителей", - сказал Байгабулов.
Дополнено.
В настоящее время проводится профилактическая беседа с родителями по вакцинации школьников. Хочу сказать, что прививочные пункты будут выездными. Все знают, что в Алматы около 270 школ, в каждой школе имеются медицинские кабинеты, есть персонал, но прививать будет специально обученный персонал. Врач, медсестра и регистратор будут выезжать в школы, чтобы не доставлять неудобства, школьники будут прививаться в школе", - сообщил также Байгабулов.
По его словам, после каникул на следующей неделе будет установлена численность школьников, родители которых хотят привить своих детей.
Как сообщалось ранее, клинические испытания вакцины Pfizer от коронавируса проводились с нарушениями научных норм и правил проведения подобных испытаний.