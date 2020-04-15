Число выздоровевших от коронавируса в РК увеличилось до 142 человек

Нур-Султан. 14 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстане до 142 человек увеличилось число выздоровевших от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

Сегодня стало известно о четырех новых случаях выздоровления, по одному в Нур-Султане, Актюбинской, Кызылординской, Алматинской областях, сообщает оперативный штаб госкомиссии.

Итого выздоровевших в Казахстане - 142 человека: в Нур-Султане - 64, Алматы - 50, Шымкенте - 2, в Акмолинской области - 4, Актюбинской области - 2, Алматинской области - 5, Атырауской области - 5, Жамбылской области - 3, Западно-Казахстанской области - 1, Карагандинской области - 1, Кызылординской области - 2, Мангистауской области - 1, Павлодарской области - 1, Северо-Казахстанской области - 1.

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