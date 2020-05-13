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Еще 33 случая инфицирования коронавирусом зарегистрированы в Казахстане

12.05.2020, 10:03 89560
Еще 33 случая инфицирования коронавирусом зарегистрированы в Казахстане
kkkbtu
Нур-Султан. 12 мая. Kazakhstan Today - По состоянию на 09.35 12 мая в Казахстане зарегистрировано 33 новых случая COVID-19, передает Kazakhstan Today. 
 
 По информации оперштаба Госкомиссии, зарегистрированы еще 33 случая заболевания коронавирусной инфекцией:
 
в городе Нур-Султане - 5;
 
в городе Алматы - 3; 
 
в Атырауской области - 17;
 
в Кызылординской области - 1;
 
в Жамбылской области - 3;
 
в Западно-Казахстанской области - 1;
 
в Костанайской области - 2;
 
в Мангистауской области - 1.
 
Итого зарегистрированных случаев в Казахстане - 5240:
 
Нур-Султан - 1103;
 
Алматы - 1596;
 
Шымкент - 239;
 
Акмолинская область - 110;
 
Актюбинская область - 176;
 
Алматинская область - 183;
 
Атырауская область - 340;
 
Восточно-Казахстанская область - 51;
 
Жамбылская область - 185;
 
Западно-Казахстанская область - 255;
 
Карагандинская область - 197;
 
Костанайская область - 68;
 
Кызылординская область - 231;
 
Мангистауская область - 130;
 
Павлодарская область - 154;
 
Северо-Казахстанская область - 36;
 
Туркестанская область - 186.

Ранее сообщалось, что еще 54 человека излечились от КВИ в Казахстане. Итого выздоровевших в Казахстане - 2074. Скончалось 32 человека.

Напомним, 11 марта текущего года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. 

По последним данным, число зараженных в мире превысило 4,255 млн человек. Выздоровели более 1,527 млн человек, погибли более 287 тысяч. 

Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до конца апреля был введен режим чрезвычайного положения. 

27 апреля глава государства сообщил о решении продлить режим ЧП в Казахстане до 11 мая.

 

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