Еще 33 случая инфицирования коронавирусом зарегистрированы в Казахстане

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Нур-Султан. 12 мая. Kazakhstan Today - По состоянию на 09.35 12 мая в Казахстане зарегистрировано 33 новых случая COVID-19, передает Kazakhstan Today.

По информации оперштаба Госкомиссии, зарегистрированы еще 33 случая заболевания коронавирусной инфекцией:

в городе Нур-Султане - 5;

в городе Алматы - 3;

в Атырауской области - 17;

в Кызылординской области - 1;

в Жамбылской области - 3;

в Западно-Казахстанской области - 1;

в Костанайской области - 2;

в Мангистауской области - 1.

Итого зарегистрированных случаев в Казахстане - 5240:

Нур-Султан - 1103;

Алматы - 1596;

Шымкент - 239;

Акмолинская область - 110;

Актюбинская область - 176;

Алматинская область - 183;

Атырауская область - 340;

Восточно-Казахстанская область - 51;

Жамбылская область - 185;

Западно-Казахстанская область - 255;

Карагандинская область - 197;

Костанайская область - 68;

Кызылординская область - 231;

Мангистауская область - 130;

Павлодарская область - 154;

Северо-Казахстанская область - 36;

Туркестанская область - 186.





Ранее сообщалось, что еще 54 человека излечились от КВИ в Казахстане. Итого выздоровевших в Казахстане - 2074. Скончалось 32 человека.





Напомним, 11 марта текущего года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией.





По последним данным, число зараженных в мире превысило 4,255 млн человек. Выздоровели более 1,527 млн человек, погибли более 287 тысяч.





Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до конца апреля был введен режим чрезвычайного положения.









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