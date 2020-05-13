Еще 33 случая инфицирования коронавирусом зарегистрированы в Казахстане

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Нур-Султан. 12 мая. Kazakhstan Today - По состоянию на 09.35 12 мая в Казахстане зарегистрировано 33 новых случая COVID-19, передает Kazakhstan Today.
По информации оперштаба Госкомиссии, зарегистрированы еще 33 случая заболевания коронавирусной инфекцией:
в городе Нур-Султане - 5;
в городе Алматы - 3;
в Атырауской области - 17;
в Кызылординской области - 1;
в Жамбылской области - 3;
в Западно-Казахстанской области - 1;
в Костанайской области - 2;
в Мангистауской области - 1.
Итого зарегистрированных случаев в Казахстане - 5240:
Нур-Султан - 1103;
Алматы - 1596;
Шымкент - 239;
Акмолинская область - 110;
Актюбинская область - 176;
Алматинская область - 183;
Атырауская область - 340;
Восточно-Казахстанская область - 51;
Жамбылская область - 185;
Западно-Казахстанская область - 255;
Карагандинская область - 197;
Костанайская область - 68;
Кызылординская область - 231;
Мангистауская область - 130;
Павлодарская область - 154;
Северо-Казахстанская область - 36;
Туркестанская область - 186.
Ранее сообщалось, что еще 54 человека излечились от КВИ в Казахстане. Итого выздоровевших в Казахстане - 2074. Скончалось 32 человека.
Напомним, 11 марта текущего года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией.
По последним данным, число зараженных в мире превысило 4,255 млн человек. Выздоровели более 1,527 млн человек, погибли более 287 тысяч.
Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до конца апреля был введен режим чрезвычайного положения.
27 апреля глава государства сообщил о решении продлить режим ЧП в Казахстане до 11 мая.
Вчера, 11 мая, в Казахстане завершился режим ЧП, однако карантинные ограничения будут сниматься постепенно.
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