Еще 72 человека заболели коронавирусом в Казахстане

По информации оперштаба госкомиссии, зарегистрированы еще 72 случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них в:
городе Нур-Султане - 17;
городе Шымкенте - 2;
город Алматы - 17;
Атырауской области - 9;
Западно-Казахстанской область - 4;
Кызылординской области - 2;
Мангистауской области - 10;
Туркестанской области - 11.
Итого в Казахстане зарегистрировано 4121 случай заболевания COVID-19, из них в:
Нур-Султане - 723;
Алматы - 1335;
Шымкенте - 215;
Акмолинской области - 101;
Актюбинской области - 160;
Алматинской области - 156;
Атырауской области - 202;
Восточно-Казахстанской области - 30;
Жамбылской области - 158;
Западно-Казахстанской области - 198;
Карагандинской области - 159;
Костанайской области - 50;
Кызылординской области - 216;
Мангистауской области - 84;
Павлодарской области - 150;
Северо-Казахстанской области - 30;
Туркестанской области - 154.
По информации министра здравоохранения РК Елжана Биртанова, за прошедшие сутки в стране зарегистрировано 129 новых случаев, прирост - 3,3%. При этом 84, или 65% было обнаружено в ходе профилактического скрининга, 36 пациентов сами пришли за медпомощью.
По его словам, самое большое количество новых случаев зарегистрировано в Алматы - 33, и в ЗКО - 20.
Он также отметил, что самый больший прирост отмечается в Мангистауской области - 13,8%.
Вчера умерли 2 человека, всего летальных случаев 29, выписано 1173, продолжают лечение 2847 больных. За прошедшие сутки 13 550 тестов было проведено и 4,5 тыс. для скрининга", - подытожил министр.
Напомним, 11 марта текущего года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. По последним данным, число зараженных в мире превысило 3,6 млн человек. Выздоровели более 1 млн 200 тыс. человек, погибли более 252 тыс.
Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до конца апреля был введен режим чрезвычайного положения. 27 апреля глава государства сообщил о решении продлить режим ЧП в Казахстане до 11 мая.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства