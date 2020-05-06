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Еще 72 человека заболели коронавирусом в Казахстане

05.05.2020, 10:14 11935
Еще 72 человека заболели коронавирусом в Казахстане
Нур-Султан. 5 мая. Kazakhstan Today - По состоянию на 10.00 в Казахстане выявлено 72 новых случая заболевания коронавирусом, передает Kazakhstan Today. 
 
По информации оперштаба госкомиссии, зарегистрированы еще 72 случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них в:
 
городе Нур-Султане - 17; 
 
городе Шымкенте - 2; 
 
город Алматы - 17; 
 
Атырауской области - 9;
 
Западно-Казахстанской область - 4;
 
Кызылординской области - 2; 
 
Мангистауской области - 10;
 
Туркестанской области - 11.
 
Итого в Казахстане зарегистрировано 4121 случай заболевания COVID-19, из них в:
 
Нур-Султане - 723;
 
Алматы - 1335;
 
Шымкенте - 215;
 
Акмолинской области - 101;
 
Актюбинской области - 160;
 
Алматинской области - 156;
 
Атырауской области - 202;
 
Восточно-Казахстанской области - 30;
 
Жамбылской области - 158;
 
Западно-Казахстанской области - 198;
 
Карагандинской области - 159;
 
Костанайской области - 50;
 
Кызылординской области - 216;
 
Мангистауской области - 84;
 
Павлодарской области - 150;
 
Северо-Казахстанской области - 30;
 
Туркестанской области - 154.
 
По информации министра здравоохранения РК Елжана Биртанова, за прошедшие сутки в стране зарегистрировано 129 новых случаев, прирост - 3,3%. При этом 84, или 65% было обнаружено в ходе профилактического скрининга, 36 пациентов сами пришли за медпомощью. 
 
По его словам, самое большое количество новых случаев зарегистрировано в Алматы - 33, и в ЗКО - 20. 
 
Он также отметил, что самый больший прирост отмечается в Мангистауской области - 13,8%. 
 

Вчера умерли 2 человека, всего летальных случаев 29, выписано 1173, продолжают лечение 2847 больных. За прошедшие сутки 13 550 тестов было проведено и 4,5 тыс. для скрининга", - подытожил министр. 


Напомним, 11 марта текущего года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. По последним данным, число зараженных в мире превысило 3,6 млн человек. Выздоровели более 1 млн 200 тыс. человек, погибли более 252 тыс. 

Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до конца апреля был введен режим чрезвычайного положения. 27 апреля глава государства сообщил о решении продлить режим ЧП в Казахстане до 11 мая.
 

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