Еще 72 человека заболели коронавирусом в Казахстане

Нур-Султан. 5 мая. Kazakhstan Today - По состоянию на 10.00 в Казахстане выявлено 72 новых случая заболевания коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

По информации оперштаба госкомиссии, зарегистрированы еще 72 случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них в:

городе Нур-Султане - 17;

городе Шымкенте - 2;

город Алматы - 17;

Атырауской области - 9;

Западно-Казахстанской область - 4;

Кызылординской области - 2;

Мангистауской области - 10;

Туркестанской области - 11.

Итого в Казахстане зарегистрировано 4121 случай заболевания COVID-19, из них в:

Нур-Султане - 723;

Алматы - 1335;

Шымкенте - 215;

Акмолинской области - 101;

Актюбинской области - 160;

Алматинской области - 156;

Атырауской области - 202;

Восточно-Казахстанской области - 30;

Жамбылской области - 158;

Западно-Казахстанской области - 198;

Карагандинской области - 159;

Костанайской области - 50;

Кызылординской области - 216;

Мангистауской области - 84;

Павлодарской области - 150;

Северо-Казахстанской области - 30;

Туркестанской области - 154.

По информации министра здравоохранения РК Елжана Биртанова, за прошедшие сутки в стране зарегистрировано 129 новых случаев, прирост - 3,3%. При этом 84, или 65% было обнаружено в ходе профилактического скрининга, 36 пациентов сами пришли за медпомощью.

По его словам, самое большое количество новых случаев зарегистрировано в Алматы - 33, и в ЗКО - 20.

Он также отметил, что самый больший прирост отмечается в Мангистауской области - 13,8%.

Вчера умерли 2 человека, всего летальных случаев 29, выписано 1173, продолжают лечение 2847 больных. За прошедшие сутки 13 550 тестов было проведено и 4,5 тыс. для скрининга", - подытожил министр.





Напомним, 11 марта текущего года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. По последним данным, число зараженных в мире превысило 3,6 млн человек. Выздоровели более 1 млн 200 тыс. человек, погибли более 252 тыс.





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