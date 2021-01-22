Сводка эпидситуации в Казахстане на 21 января

Нур-Султан. 21 января. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 20 января 2021 года в Казахстане зарегистрировано 172 412 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зарегистрированы 1180 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 172 412 случаев, из них:

в городе Алматы - 20 750 (+115);

в городе Нур-Султан - 20 579 (+237);

в ВКО - 19 669 (+31);

в Атырауской области - 15 186 (+82);

в Карагандинской области - 12 991 (+71);

в Павлодарской области - 11 014 (+140);

в ЗКО – 10 085 (+55);

в СКО - 9787 (+78);

в Костанайской области - 8878 (+67);

в Акмолинской области - 8690 (+132);

в Алматинской области - 8459 (+82);

в городе Шымкент - 5757 (+14);

в Жамбылской области - 5342 (+25);

в Туркестанской области - 3946 (+18);

в Мангистауской области - 3922 (+17);

в Актюбинской области - 3851 (+10);

в Кызылординской области - 3506 (+6).

В Казахстане 1124 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 156 521 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 21 января лечение от КВИ продолжают получать 25 088 человек (13 445 КВИ+ и 11 643 КВИ-), из них в стационарах находятся 6737 пациентов, на амбулаторном уровне - 18 351 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии - 298 пациентов;

• в состоянии крайней степени тяжести - 57 пациентов;

• на аппарате ИВЛ - 41 пациент.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 21 января зарегистрировано 2446 летальных случаев от коронавируса. За прошедшие сутки скончались 15 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

На 19 января 2021 года зарегистрирован 131 случай заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 2 случая с летальным исходом. Выздоровели 120 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 47 115, случаев с летальным исходом - 547, всего выздоровели - 34 925 человек.





Постановлением главного государственного санитарного врача города Талдыкорган от 20 января 2021 года, в здании и на территории РГУ "Алматинский областной суд" введены карантинные меры с 20 января по 2 февраля 2021 года. Работа суда полностью приостановлена, с полным переводом на удаленный режим работы.





Всем, кроме сотрудников СЭС, категорически запрещается посещение здания суда.





Назначенные к рассмотрению на данный период дела будут отложены на более поздний срок, о дате и времени которых участники будут извещены дополнительно.





Материалы, поступившие в порядке статьи 107 УПК, будут рассматриваться судьей в дистанционном режиме в здании Талдыкорганского городского суда.





Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 21 января 2021 года, в "красной" зоне находятся: Нур-Султан, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.





В "желтой" зоне: Алматы, Карагандинская, Алматинская области.





В "зеленой" зоне - все остальные регионы.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства