Сводка эпидситуации в Казахстане на 2 июня

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НУР-СУЛТАН. 2 ИЮНЯ - По состоянию на 23.59 1 июня 2021 года в Казахстане подтвержден 388 991 случай коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1319 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане – 218;

в городе Алматы – 208;

в городе Шымкенте – 46;

в Акмолинской области – 77;

в Актюбинской области – 20,

в Алматинской области – 54;

в Атырауской области – 82;

в ВКО – 70;

в Жамбылской области – 23;

в ЗКО – 91;

в Карагандинской области – 220;

в Костанайской области – 39;

в Кызылординской области – 7;

в Мангистауской области – 53;

в Павлодарской области – 58;

в СКО – 37;

в Туркестанской области – 16.

В Казахстане за сутки 1617 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 359 443 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 1 июня лечение от КВИ продолжают получать 26 137 человек (25 556 КВИ+ и 581 КВИ-), из них

- в стационарах находится 9702 пациента;

- на амбулаторном уровне – 16 435 пациентов,

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 609 пациентов,

- в состоянии крайней степени тяжести – 139 пациентов,

- на аппарате ИВЛ – 84 пациента.





31 мая в Казахстане зарегистрировано 18 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом и 3 летальных случая от пневмонии с признаками КВИ (ПЦР-тест отрицательный).





За 31 мая в РК зарегистрировано 123 случая пневмонии с признаками КВИ (ПЦР-тест отрицательный).

2 145 688 человек провакцинировано в Казахстане на 2 июня 2021 года.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 2 июня 2021 года, в "красной" зоне находятся Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская области.

В "желтой" зоне – Алматы, Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская области и СКО.

В "зеленой" зоне – Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская и Туркестанская области.

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