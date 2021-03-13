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Торговые дома и ТРЦ закроют на выходные в Алматы

12.03.2021 16984
Торговые дома и ТРЦ закроют на выходные в Алматы
Алматы. 12 марта. Kazakhstan Today - В Алматы в выходные дни не будут работать торговые дома и торгово-развлекательные центры. Также не будет работать общественный транспорт, передает Kazakhstan Today. 
 
Согласно постановлению главного государственного санитарного врача Алматы Жандарбека Бекшина от 10 марта, в субботу и воскресенье в городе будет запрещена деятельность спорткомплексов, спортивно-оздоровительных центров и фитнес-центров, ТРЦ, торговых домов и торговых сетей. 
 
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Алматы, 13 и 14 марта работа общественного транспорта (в том числе метрополитена) будет приостановлена до 06.00 понедельника, 15 марта.
 
Между тем открытые рынки будут работать в субботу. Однако в воскресенье их деятельность также будет запрещена. 

Как сообщалось ранее, 10 марта Нур-Султан и Алматы перешли в "красную" зону по распространению коронавируса. В мегаполисе вновь усиливают карантинные меры.
 

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