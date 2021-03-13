Торговые дома и ТРЦ закроют на выходные в Алматы

Алматы. 12 марта. Kazakhstan Today - В Алматы в выходные дни не будут работать торговые дома и торгово-развлекательные центры. Также не будет работать общественный транспорт, передает Kazakhstan Today.

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача Алматы Жандарбека Бекшина от 10 марта, в субботу и воскресенье в городе будет запрещена деятельность спорткомплексов, спортивно-оздоровительных центров и фитнес-центров, ТРЦ, торговых домов и торговых сетей.

Между тем открытые рынки будут работать в субботу. Однако в воскресенье их деятельность также будет запрещена.





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