В Алматы количество очагов коронавирусной инфекции снизилось до 22

Алматы. 28 марта. Kazakhstan Today - В Алматы, по состоянию на 15.00 28 марта зарегистрированы 22 зоны очага коронавирусной инфекции , передает Kazakhstan Today.

По данным департамента Комитета контроля качества товаров и услуг Алматы, по состоянию на 28 марта, 15.00, на территории Алматы - 22 зоны очага коронавирусной инфекции.

В Ауэзовском районе - 2 очага заражения расположены по адресам: микрорайон Жетысу-2, 70-а; микрорайон Мамыр-4, 313.

В Алатауском районе - 5 очагов заражения расположены по адресам: микрорайон Заря Востока, улица Сары-ой, 234; микрорайон Аккент, 7; микрорайон Акбулак, 9; улица Жасыл Желек, 13; улица Тойшибек-батыра, 121.

В Алмалинском районе - 3 очага по адресам: улица Желтоксан, 125; улица Жарокова, 16; улица Жарокова, 7.

В Медеуском районе - 4 очага по адресам: проспект Достык, 162; улица Гоголя, 75; улица Кунаева, 62; микрорайон Самал-3, 5.

В Жетысуском районе - 4 очага: по улице Енликгул, 34-а; улица Волочаевская, 51; улица Помяловского, 25; микрорайон Кулагер, 45.

В Турксибском районе зарегистрировано 2 очага по следующим адресам: микрорайон Жулдыз, 45; микрорайон Жулдыз-1, 13.

В Бостандыкском районе - 1 очаг по адресу: улица Тургут-Озала, 242.

В Наурызбайском районе - 1 очаг по адресу: улица Береке 1/97.

Акиматом города, медицинскими службами и службами санитарно-эпидемиологического контроля принимаются усиленные меры.





Власти города призывают горожан соблюдать режим карантина.

Напомним, в Алматы с 28 марта введены ограничения на: выход из дома, за исключением необходимости приобретения продуктов и медикаментов, получения экстренной медицинской помощи и ЧС; собрания в общественных местах группами больше трех человек, кроме членов одной семьи. Людям старше 65 лет нельзя покидать жилища.





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