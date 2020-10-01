В Казахстане еще 69 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

Нур-Султан. 30 сентября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане 69 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 1;

город Шымкент - 47;

Актюбинская область - 3;

Костанайская область - 1;

Северо-Казахстанская область - 2;

Туркестанская область - 15.

Итого выздоровевших в Казахстане - 102 874.

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