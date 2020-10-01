В Казахстане еще 69 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

Нур-Султан. 30 сентября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане 69 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1;
город Шымкент - 47;
Актюбинская область - 3;
Костанайская область - 1;
Северо-Казахстанская область - 2;
Туркестанская область - 15.
Итого выздоровевших в Казахстане - 102 874.
Как сообщалось ранее, по состоянию на 23.59 29 сентября 2020 года в Казахстане выявлены 107 908 заболевших коронавирусом.
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