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В Казахстане зарегистрировано 1169 новых случаев заболевания коронавирусом

18.08.2022, 08:48 4036
В Казахстане зарегистрировано 1169 новых случаев заболевания коронавирусом
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 18 АВГУСТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 1169 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, с начала пандемии в стране подтверждено 1 380 960 случаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным МВК по нераспространению COVID-19, новые случаи выявлены:
 
в городе Нур-Султане - 210, 
 
в городе Алматы - 95, 
 
в городе Шымкенте - 11, 
 
в Акмолинской области - 87, 
 
в Актюбинской области - 57, 
 
в Алматинской области - 10,
 
в Жетысуской области - 22,
 
в Атырауской области - 44, 
 
в ВКО - 28, 
 
в Абайской области - 18,
 
в Жамбылской области - 20, 
 
в ЗКО - 120, 
 
в Карагандинской области - 133, 
 
в Улытауской области - 42,
 
в Костанайской области - 72, 
 
в Кызылординской области - 10, 
 
в Мангистауской области - 29, 
 
в Павлодарской области - 85, 
 
в СКО - 69, 
 
в Туркестанской области - 7. 
 
Все регионы находятся в "зеленой" зоне.
 
На 17 августа 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 575 212 человек, 2-м компонентом провакцинировано 9 354 315 человек.
 
В Казахстане за сутки 1227 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии в стране выздоровело 1 345 689 человек.
 

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Эксперт: ношение масок является эффективной мерой профилактики COVID-19

17.08.2022, 12:30 7911
Эксперт: ношение масок является эффективной мерой профилактики COVID-19
Фото: pixabay.com
МОСКВА. 17 АВГУСТА - Ношение людьми медицинских масок является эффективной мерой профилактики распространения ковида в том случае, если их носят все, сообщил вирусолог из России, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам специалиста, данное средство индивидуальной защиты способно снизить риск тяжелого течения болезни. Каждая мера профилактики COVID-19 так или иначе снижает риск тяжелого заболевания у того, кто их придерживается. 
 
Как сообщает МВК по нераспространению COVID-19, в Шанхае власти задействовали беспилотники в районе Янпу для выявления случаев нарушения мер, призванных сдержать распространение коронавируса. 
 
Местные власти начали запускать беспилотники для инспекций с воздуха, которые включают в себя слежение за магазинами, жилыми кварталами, лесистой местностью, парками и строительными площадками с целью "закрепить результаты кампании предотвращения эпидемий и борьбы с ними" в городе, жизнь которого "вступила в фазу нормализации". 
 
Отмечается, что беспилотники в основном задействованы в наблюдении за людьми, которые прибывают в деловые районы, а также за теми, кто стоит в очереди на тестирование на коронавирус. 
 
Недавно беспилотники зафиксировали, как покупатель вошел в местный магазин, не отсканировав код здоровья, который является частью шанхайской системы, используемой для регистрации посещений людьми общественных мест. После этого в магазин прибыли местные власти, чтобы напомнить его работникам о правилах. 
 
Подчеркивается, что, несмотря на то что локдаун в Шанхае прекратился в июне, строгие меры по предотвращению распространения коронавируса остаются в силе. Так, жители должны предоставить отрицательный результат теста на COVID-19 в течение трех дней после поездки на общественном транспорте, а те, кто возвращается из районов повышенного риска в стране, должны уйти на недельный карантин.
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 1104 новых случая заболевания COVID-19

17.08.2022, 08:43 9256
В Казахстане за сутки зарегистрировано 1104 новых случая заболевания COVID-19
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 17 АВГУСТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 1104 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтвержден 1 379 791 случай заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены:
 
в городе Нур-Султане - 236, 
 
в городе Алматы - 88, 
 
в городе Шымкенте - 11, 
 
в Акмолинской области - 78, 
 
в Актюбинской области - 61, 
 
в Алматинской области - 6,
 
в Жетысуской области - 29,
 
в Атырауской области - 27, 
 
в ВКО - 31, 
 
в Абайской области - 12,
 
в Жамбылской области - 6, 
 
в ЗКО - 105, 
 
в Карагандинской области - 137, 
 
в Улытауской области - 4,
 
в Костанайской области - 85, 
 
в Кызылординской области - 27, 
 
в Мангистауской области - 31, 
 
в Павлодарской области - 71, 
 
в СКО - 49, 
 
в Туркестанской области - 10.
 
Все регионы находятся в "зеленой" зоне.
 
В Казахстане за сутки 1431 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, с начала пандемии выздоровело 1 344 462 человека.
 
На 16 августа 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 573 638 человек, 2-м компонентом провакцинировано 9 352 984 человека. Ревакцинировано - 5 340 536 человек.
 
За 15 августа зарегистрировано 17 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).
 
На 17 августа лечение от КВИ продолжают получать 21 957 человек (21 656 КВИ+ и 301 КВИ-), из них в стационарах находится - 1 058 пациентов, на амбулаторном уровне - 20 899 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 37 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 6 пациентов, на аппарате ИВЛ - 4 пациента.
 

Главный внештатный эпидемиолог Алматы рекомендует бустерную вакцину от ковида

16.08.2022, 18:53 11556
Главный внештатный эпидемиолог Алматы рекомендует бустерную вакцину от ковида
Фото: РСК Алматы
АЛМАТЫ. 16 АВГУСТА - Ревакцинация от коронавируса эффективна и в несколько раз снижает риски заболеть, а также уменьшает вероятность возникновения симптомов болезни. Об этом в ходе брифинга региональной службы коммуникаций сообщила главный внештатный эпидемиолог города Алматы, заместитель директора Центральной городской клинической больницы Эльвира Ибрагимова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По ее словам, все имеющиеся вакцины в Алматы показывают высокую эффективность по защите от всех штаммов, образуя иммунитет к возбудителю. Также она призвала делать третью прививку.
 

Вакцинация началась еще в прошлом году, медработники и полицейские прививались в феврале. Массовая вакцинация началась в апреле. Со временем появилась необходимость бустерной дозы, так как штамм мутировал. Вы помните, был дельта-штамм. Третья прививка работает, спасает людей. Сейчас мы рекомендуем и четвертую, и пятую прививки для тех, кто вакцинировался больше года назад", - сказала главный внештатный эпидемиолог Алматы. 

 
Отвечая на вопросы журналистов, Ибрагимова сообщила, что штамм коронавируса кентавр на территории страны не зарегистрирован. Лаборатории продолжают заниматься секвенированием, в случае выявления новых штаммов об этом будет сообщено. В любом случае вакцинированный человек будет защищен от него. 
 
Также спикер сообщила, что эпидемия коронавируса имеет волнообразный характер, в мире до сих пор эпидситуация нестабильная. С марта этого года началось снижение заболеваемости. В апреле и мае регистрировались единичные случаи. А вот в начале июля вновь начался рост зараженных.
 

Мы в это время проводили мониторинг поступающих пациентов в стационар и установили, что 70% были невакцинированными. Среди них были пенсионеры, которые имели страх из-за наличия сопутствующих заболеваний и не вакцинировались. Но все поликлинические учреждения, наоборот, призывают людей, имеющих хронические заболевания, в первую очередь прививаться от коронавируса", - сообщила спикер РСК. 

 
Она отметила, что важно соблюдать меры предосторожности, в частности носить маски в общественных местах. Ношение масок является важной и эффективной мерой, способствующей снижению заболеваемости респираторными инфекциями и коронавирусом. 
 
По сообщению управления общественного здравоохранения Алматы, за вчерашний день в мегаполисе зарегистрировано 79 случаев коронавирусной инфекции, из них 71 случай с симптомами.
 
В настоящее время в инфекционных стационарах развернуто 500 коек, при этом физически находятся 68 человек. В это же время на дому под наблюдением мобильных бригад и телемедицинского центра находятся 656 пациентов. 
 
Также в ведомстве сообщили о количестве вакцинированных алматинцев по состоянию на 16 августа. За прошедшие сутки вакцинированы 134 человека, вторым компонентом - 238 человек. Ревакцинированы 738 человек. 
 
Всего за весь период прививочной кампании первым компонентом вакцинирован 1 242 821 человек, вторым - 1 209 454 человека. Количество ревакцинированных - 617 249 горожан. Привиты вакциной компании Pfizer (Comirnaty) 119 101 человек.
 
В Алматы по-прежнему функционируют 88 пунктов вакцинации, задействованы свыше 300 медиков. Эльвира Ибрагимова отметила, что вакцинация в нашей стране по-прежнему бесплатная. 
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 789 случаев COVID-19

16.08.2022, 08:38 13846
В Казахстане за сутки зарегистрировано 789 случаев COVID-19
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 16 АВГУСТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 789 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 378 687 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены:
 
в городе Нур-Султане - 178, 
 
в городе Алматы - 79, 
 
в городе Шымкенте - 7, 
 
в Акмолинской области - 80, 
 
в Актюбинской области - 8, 
 
в Алматинской области - 18,
 
в Жетысуской области - 21,
 
в Атырауской области - 15, 
 
в ВКО - 23, 
 
в Абайской области - 6,
 
в Жамбылской области - 18, 
 
в ЗКО - 42, 
 
в Карагандинской области - 159, 
 
в Улытауской области - 17,
 
в Костанайской области - 29, 
 
в Кызылординской области - 7, 
 
в Мангистауской области - 27, 
 
в Павлодарской области - 52, 
 
в СКО - 2, 
 
в Туркестанской области - 1.
 
На 15 августа 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 572 613 человек, 2-м компонентом провакцинировано 9 351 702 человека.
 
В Казахстане за сутки 1453 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выздоровел 1 343 031 человек.
 
На 16 августа лечение от КВИ продолжают получать 22 272 человек (21 983 КВИ+ и 289 КВИ-), из них в стационарах находится - 1191 пациент, на амбулаторном уровне - 21 764 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 26 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 9 пациентов, на аппарате ИВЛ - 6 пациентов.
 

В Казахстане снизилось количество заболевших коронавирусом

15.08.2022, 08:57 19251
В Казахстане снизилось количество заболевших коронавирусом
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 15 АВГУСТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 930 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 377 898 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены
 
в городе Нур-Султане - 203, 
 
в городе Алматы - 103, 
 
в городе Шымкенте - 9, 
 
в Акмолинской области - 75, 
 
в Актюбинской области - 25, 
 
в Алматинской области - 16,
 
в Жетысуской области - 9,
 
в Атырауской области - 39, 
 
в ВКО - 2, 
 
в Абайской области - 5,
 
в Жамбылской области - 20, 
 
в ЗКО - 58, 
 
в Карагандинской области - 173, 
 
в Улытауской области - 1,
 
в Костанайской области - 44, 
 
в Кызылординской области - 23, 
 
в Мангистауской области - 13, 
 
в Павлодарской области - 60, 
 
в СКО - 44, 
 
в Туркестанской области - 8.
 
В Казахстане за сутки 1252 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 1 341 578 человек. 
 
На 14 августа 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 572 423 человека, 2-м компонентом провакцинировано 9 351 506 человек.
 
13 августа выявлен 1 случай заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).
 
На 15 августа лечение от КВИ продолжают получать 22 949 человек (22 647 КВИ+ и 302 КВИ-), из них в стационарах находится - 1185 пациентов, на амбулаторном уровне - 21 764 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 26 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 9 пациентов, на аппарате ИВЛ - 6 пациентов.
 

В Казахстане зарегистрировано 1239 новых случаев заболевания COVID-19

14.08.2022, 11:33 24796
В Казахстане зарегистрировано 1239 новых случаев заболевания COVID-19
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 14 АВГУСТА - В Республике Казахстан за прошедшие сутки зарегистрировано 1239 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего с начала пандемии подтверждено 1 376 968 случаев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

Согласно данным межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса, за прошедшие сутки в Казахстане подтверждено 1239 новых случаев заражения, из них:

в Нур-Султане - 233, 

в Алматы - 145, 

в Шымкенте - 17, 

в Акмолинской области - 83, 

в Актюбинской области - 50, 

в Алматинской области - 9,

в Жетысуской области - 19,

в Атырауской области - 33, 

в ВКО - 16, 

в Абайской области - 17,

в Жамбылской области - 24, 

в ЗКО - 84, 

в Карагандинской области - 186, 

в Улытауской области - 18,

в Костанайской области - 94, 

в Кызылординской области - 20, 

в Мангистауской области - 26, 

в Павлодарской области - 81, 

в СКО - 74, 

в Туркестанской области - 10. 

За сутки в Казахстане 1737 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране с начала пандемии 1 340 326 человек выздоровели от КВИ.

По данным на 13 августа, в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 571 943 человека, 2-м компонентом - 9 351 094 человека.

Первым компонентом вакцины Pfizer провакцинировано 1 237 182 человека, вторым компонентом - 1 193 324 человека. 

В соответствии с эпидемиологической ситуацией в "зеленой зоне" находятся все регионы республики.
 

В РК за сутки зарегистрировали 1452 случая КВИ

13.08.2022, 09:44 29926
В РК за сутки зарегистрировали 1452 случая КВИ
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 13 АВГУСТА - По информации МВК по нераспространению COVID-19, всего в стране подтверждено 1 375 729 случаев КВИ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 1452 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них: 
 
  • в городе Нур-Султане - 302, 
  • в городе Алматы - 156, 
  • в городе Шымкенте - 16, 
  • в Акмолинской области - 99, 
  • в Актюбинской области - 34, 
  • в Алматинской области - 23,
  • в Жетысуской области - 38,
  • в Атырауской области - 36, 
  • в ВКО - 41, 
  • в Абайской области - 21,
  • в Жамбылской области - 27, 
  • в ЗКО - 111, 
  • в Карагандинской области - 193, 
  • в Улытауской области - 12,
  • в Костанайской области - 87, 
  • в Кызылординской области - 30, 
  • в Мангистауской области - 43, 
  • в Павлодарской области - 110, 
  • в СКО - 68, 
  • в Туркестанской области - 5. 
 
В Казахстане 2133 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 1 338 589 человека. 
 
На 12 августа в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 570 700 человек, вторым компонентом - 9 349 841 человек. 
 
В соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации на 13 августа все регионы Казахстана находятся в "зеленой" зоне. 
 

В Минздраве РК обсуждают вопрос о вакцинировании детей с семи лет

12.08.2022, 16:12 32581
В Минздраве РК обсуждают вопрос о вакцинировании детей с семи лет
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 12 АВГУСТА - Вопрос о вакцинации детей с семи лет в Казахстане в настоящее время рассматривается Министерством здравоохранения, сообщила на брифинге в СЦК заведующая кафедрой детских инфекционных болезней НАО "Медицинский университет Астана", главный внештатный детский инфекционист Минздрава Казахстана Динагуль Баешева, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По ее словам, ведомство внимательно следит за практиками, применяющимися в разных странах мира, и внимательно их изучает. 
 

Наш консультативный комитет рассматривает эти вопросы. Все нововведения всегда опираются на доказательную базу, на международные рекомендации. Как только появятся первые рекомендации, этот вопрос будет нами незамедлительно рассмотрен. Сегодня мы все документы изучаем, и этот вопрос нами тоже рассматривается", - заявила Баешева. 

 
Сегодня в Казахстане разрешено вакцинировать детей с 12 лет вакциной Pfizer.
 

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