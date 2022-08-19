В Казахстане зарегистрировано 1169 новых случаев заболевания коронавирусом

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НУР-СУЛТАН. 18 АВГУСТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 1169 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, с начала пандемии в стране подтверждено 1 380 960 случаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным МВК по нераспространению COVID-19, новые случаи выявлены:
в городе Нур-Султане - 210,
в городе Алматы - 95,
в городе Шымкенте - 11,
в Акмолинской области - 87,
в Актюбинской области - 57,
в Алматинской области - 10,
в Жетысуской области - 22,
в Атырауской области - 44,
в ВКО - 28,
в Абайской области - 18,
в Жамбылской области - 20,
в ЗКО - 120,
в Карагандинской области - 133,
в Улытауской области - 42,
в Костанайской области - 72,
в Кызылординской области - 10,
в Мангистауской области - 29,
в Павлодарской области - 85,
в СКО - 69,
в Туркестанской области - 7.
Все регионы находятся в "зеленой" зоне.
На 17 августа 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 575 212 человек, 2-м компонентом провакцинировано 9 354 315 человек.
В Казахстане за сутки 1227 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии в стране выздоровело 1 345 689 человек.