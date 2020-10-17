В Павлодарской области усилили карантин

Павлодар. 16 октября. Kazakhstan Today - Главный санитарный врач Павлодарской области подписал постановление об ограничительных карантинных мерах на территории области, передает Kazakhstan Today.

Постановление об ограничительных карантинных мерах на территории Павлодарской области вступит в силу с 18 октября, сообщает Pavlodarnews.kz

Конечно, основная причина - то, что сейчас наблюдаем незначительный прирост заболеваемости КВИ, в связи с этим такие ограничительные меры. У нас, если сравнить три недели, идёт тенденция к росту заболеваемости незначительная. Сейчас 0,9 процента прирост" - пояснил руководитель департамента контроля качества товаров и услуг Батырбек Алиев.

Согласно новым правилам, в воскресенье в регионе перестанет курсировать общественный транспорт. По словам санврача, меру ввели, чтобы выделить один день на дезинфекцию и механическую обработку трамваев, автобусов и маршруток.

Главный санврач области подчеркнул, что новое постановление не отменяет документ №10 от 16 августа. Изменения коснулись графика работы заведений в будни.

Рестораны, кафе, бары, столовые будут закрываться на два часа раньше - в десять вечера. В помещениях смогут заполнить не более 30 мест, раньше разрешалось 50. Посетители должны соблюдать социальную дистанцию, за одним столом могут сидеть не более шести человек.

Для торговых центров, сетей и торговых домов в постановлении установили процент заполняемости - не более 20 от мощности. Исключением остаются развлекательные центры, фудкорты, кинотеатры, которые всё ещё закрыты. Кроме того, ТЦ и ТД по-прежнему не будут работать на выходных. В зданиях должны усилить санитарно-дезинфекционный режим.

Продовольственные магазины будут работать до 22.00. Рынки и непродовольственные магазины - до 18.00 при соблюдении заполняемости не более 20% от мощности.

СПА-центры, салоны красоты или массажа, парикмахерские, косметологические салоны смогут принимать клиентов по записи из расчёта четыре квадратных метра на одного посетителя. Заведения будут работать до 20.00. Такой же режим у бань и саун, но им ограничили заполняемость до 30% от мощности.

Записываться заранее нужно и в фитнес-центры, тренажёрные залы, спортивно-оздоровительные центры. Для них установили заполняемость до 30% от мощности. После 20.00 жители региона не смогут попасть на тренировку.

До восьми вечера будут работать типографии, ремонтные мастерские, автосалоны и автомойки, шиномонтажки, ювелирные мастерские, ателье и заправки.

Парки и скверы не закроют.

Ранее в ДККБТУ рассказали, что за четыре недели показатель заболеваемости в Павлодарской области увеличился с 0,3% до 1,2%, и объявили о заседании оперативного штаба, на котором обсуждали ужесточение карантина.

С начала недели санитарные меры усилили в Нур-Султане, Мангистауской, Атырауской Северо-Казахстанской областях и Алматы

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