В США обнаружен самый долгий носитель COVID-19

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ВАШИНГТОН. 26 ОКТЯБРЯ - В США обнаружили самого долгого носителя COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно последним данным, 47-летняя жительница штата Мэриленд была носителем коронавирусной инфекции 335 дней, пишет Science Alert

По информации источника, COVID-19 у женщины был обнаружен весной 2020 года. Спустя 10 месяцев, несмотря на то, что у нее практически не было симптомов, ее доктор обнаружил, что ее тест на вирус показывает положительный результат.

Специалисты Национального института здоровья (NIH), сравнив образцы биоматериала, установили, что пациентка после первого заражения повторно не заражалась, но ее анализы на коронавирусную инфекцию показывали положительный результат.

Анализ генома вируса из организма женщины спустя десять месяцев после заражения в 2020 году показал, что вирус принадлежит к штамму B.1.332, который уже практически не циркулировал в популяции. Таким образом, ученые пришли к выводу, что все это время в ее организме оставался вирус.

По мнению врачей, причиной столь долгого COVID-19, возможно стало то, что за три года до заражения COVID-19 женщина прошла успешное лечение от рака крови, в результате чего в ее крови был низкий уровень B-лимфоцитов, которые отвечают за иммунитет, а точнее - за выработку антител.

Тем не менее, в результате успешного лечения плазмой крови переболевших пациентка полностью выздоровела и теперь может ходить без кислородной маски.