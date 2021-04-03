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За два месяца в Казахстане вакцинировано менее 0,1% населения

02.04.2021 19225
За два месяца в Казахстане вакцинировано менее 0,1% населения
НУР-СУЛТАН. 2 АПРЕЛЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев сообщил, что за два месяца в Казахстане вакцинировано менее 0,1% населения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На совещании по мерам противодействия коронавирусной инфекции заявил: единственно надежным решением в борьбе с коронавирусом является вакцинация. За два месяца в Казахстане вакцинировано менее 0,1% населения", - сообщил в Twitter Токаев.

 
Он подчеркнул, что правительство в течение апреля должно переломить ситуацию, обеспечив поставки вакцин из-за рубежа и их собственное производство. 
 

Призываю всех граждан принять вакцину при первой возможности. Это забота о себе, своих старших и близких", - отметил глава государства.

 
Напомним, в ходе совещании по противодействию коронавирусу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подверг критике работу по вакцинации населения. Глава государства заявил, что "затяжка в вакцинации - это не абстрактная проблема". 
 

Речь идет о национальной безопасности страны. Это дополнительная заболеваемость и смертность наших граждан, упущенные доходы бизнеса, недополученные налоги бюджета, общее снижение национального богатства", - сказал он. 

 
Обращаясь к Алексею Цою, Токаев отметил, что в начале своей работы министр показал хорошие результаты, а затем "заметно снизил обороты". В течение апреля вы должны переломить ситуацию. Иначе последуют кадровое решение, которое вас сильно разочарует. Это касается не только министра здравоохранения, но правительства в целом", - пригрозил президент. 
 
Глава государства также раскритиковал работу руководства "СК-Фармации". 
 

В отдельных регионах наблюдается дефицит либо низкое качество закупаемых средств индивидуальной защиты. Мы сменили руководство "СК-Фармация". Именно сейчас настал момент, который покажет управленческие возможности нового руководства. В противном случае - увольнение", - заявил Токаев.

 

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