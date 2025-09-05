04.09.2025, 19:25 16731
Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Си Цзиньпина за теплый прием
Фото: Акорда
Астана. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму председателю КНР Си Цзиньпину, сообщает пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарт Токаев выразил Си Цзиньпину признательность за гостеприимство и теплый прием, оказанные делегации Казахстана во время официального визита в Китай.
Глава государства высоко оценил итоги переговоров с лидером КНР, а также выразил готовность и далее прилагать усилия в целях укрепления многогранного двустороннего сотрудничества.
Напомним, в рамках визита в Китай президент Казахстана провел ряд важных встреч.
02.09.2025, 16:10 62741
Историческое событие: культурный центр Казахстана открылся в Китае
Фото: Акорда
Пекин. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Китай в Пекине состоялась церемония открытия культурного центра Казахстана в Китае, сообщает пресс-служба Акорда.
Это историческое событие, отражающее подлинное уважение казахского народа к китайскому народу. Это также знак дружественного отношения Китая к Казахстану. Прежде всего, выражаю искреннюю признательность председателю Си Цзиньпину за поддержку этой инициативы, а также министру культуры и туризма Китая Сунь Елю, гражданам Казахстана и КНР, которые внесли свою лепту. Отрадно, что на сегодняшней церемонии присутствуют мои давние китайские друзья, дипломаты, профессор Лю Шицинь, у которого я учился в Пекине, а также представители творческой интеллигенции. Чем крепче будут культурно-гуманитарные связи, тем прочнее будет наша дружба. Искусство и культура - это золотой мост, объединяющий различные народы", - подчеркнул президент.
Он сообщил, что в прошлом году в Астане открылся филиал Пекинского университета языка и культуры. В рамках нынешнего визита главы государства в КНР в Казахстане были запущены вторая и третья мастерские Лу Бань.
Сегодня казахско-китайские отношения продолжают поступательно развиваться. Мы вступили во второе "золотое 30-летие" двустороннего сотрудничества. Ежегодно успешно проводятся встречи и переговоры на высшем уровне. Растет объем взаимного товарооборота, который в прошлом году достиг 44 миллиардов долларов, это самый высокий показатель в истории. Ожидаем, что положительная динамика во взаимной торговле сохранится и в этом году. Хочу также отметить весьма плодотворные отношения в инвестиционной сфере. Китай является крупнейшим торгово-инвестиционным партнером Казахстана. Можно с уверенностью сказать, что позиции наших стран по международным вопросам во многом совпадают. Это еще раз доказывает, что Казахстан и Китай - вечные стратегические партнеры. Это отвечает национальным интересам наших народов", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
По его словам, в ходе нынешнего визита китайская сторона проявила гостеприимство и оказала теплый прием делегации Казахстана.
В Китае говорят: "Один цветок не делает весну, она приходит тогда, когда распускаются все цветы". Разные культуры, идеи и цивилизации обретают подлинную силу только тогда, когда обогащают друг друга во взаимном обмене и гармоничном сосуществовании, открывая путь к развитию и процветанию человечества. Сегодняшнее открытие культурного центра Казахстана в Пекине - яркое воплощение этих ценностей", - добавил президент.
Ранее Токаев провел ряд встреч с главами крупных китайских компаний и банков.
02.09.2025, 12:31 67076
Токаев провел ряд встреч с главами крупных китайских компаний и банков
На встречах обсуждалась реализация крупных совместных проектов в Казахстане
Астана. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня провел ряд важных встреч в рамках визита в Китай.
В частности, глава государства встретился с президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Цзинь Лицюном. В ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между Казахстаном и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ).
Токаев подчеркнул, что с момента предыдущей встречи взаимодействие вышло на новый уровень развития, особенно в таких ключевых сферах, как транспорт, энергетика и здравоохранение. Он также отметил, что Казахстан готов стать региональной платформой для расширения деятельности банка, особенно в продвижении проектов по развитию "зеленых" и интеллектуальных технологий.
На сегодняшний день АБИИ уже поддержал ряд стратегически значимых проектов в Казахстане на общую сумму свыше 2 млрд долларов, в том числе строительство крупной ветроэлектростанции в Жамбылской области, участка автомобильной дороги Жезказган - Караганда, а также многопрофильной больницы в Кокшетау.
Таже Касым-Жомарт Токаев принял председателя совета директоров Huawei Technologies Co. LTD Хуа Ляна, с которым рассмотрел перспективы взаимовыгодного сотрудничества в сфере передовых технологий и цифровых решений.
Глава государства приветствовал подписание стратегического соглашения о внедрении инновационных телекоммуникационных технологий и модернизации серверной инфраструктуры между АО "Самрук-Қазына" и Huawei. В рамках договоренностей планируется реализация совместных проектов по цифровой трансформации и устойчивому развитию", - сообщает Акорда.
Отдельное внимание было уделено образовательным инициативам компании в нашей стране по подготовке отечественных квалифицированных кадров в таких областях, как информационные технологии, искусственный интеллект и анализ больших данных.
Кроме того глава государства принял председателя Совета директоров Sany Group Co. Ltd. Сян Вэньбо.
В ходе беседы были обсуждены вопросы реализации совместных проектов в сферах "зеленой" энергетики, машиностроения, а также партнерства в научно-исследовательской деятельности и инновационных технологиях. Компания намерена создать в стране высокотехнологичное производство специализированной техники", - говорится в сообщении.
Президент подчеркнул, что сегодняшний запуск завода по производству компонентов для ветрогенераторов в Жамбылской области станет важным шагом на пути дальнейшего углубления сотрудничества.
В свою очередь Сян Вэньбо поделился планами работы китайской корпорации в Казахстане. В частности, Sany Group уже приступила к проработке проекта строительства ветроэлектростанции мощностью до 1 ГВт.
Ранее глава Казахстана встретился с руководителем китайской CNPC Дай Хоуляном, с которым обсудил модернизацию ШНПЗ и развитие газохимических производств.
01.09.2025, 19:47 86931
Президент Казахстана прибыл в Пекин
Фото: Акорда
Пекин. 1 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Тяньцзине завершился саммит ШОС. Визит президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев продолжается в Пекине, сообщает пресс-служба Акорды.
Глава государства примет участие в заседании Казахско-Китайского делового совета, участниками которого станут более 500 представителей госорганов, корпораций и бизнес-кругов двух стран. Также президент РК проведет ряд встреч с руководителями крупных компаний Китая. Кроме того, президент посетит церемонию открытия Культурного центра Казахстана.
Напомним, в китайском Тяньцзине прошло 25-е заседание Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В крупнейшем за всю историю объединения саммите приняли участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
В ходе заседания Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества был подписан ряд документов. В частности, участники утвердили Стратегию развития ШОС до 2035 года.
01.09.2025, 15:32 92341
Вооруженные конфликты, искусственный интеллект, реформирование ООН, проблемы Каспия: о чем говорил Токаев на саммите "ШОС плюс"
Фото: Акорда
Пекин. 1 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Формат "ШОС плюс", запущенный в прошлом году в Астане, органично вписался в масштабную повестку ШОС, усилил интерес многих государств к организации и становится местом продуктивного обмена мнениями по злободневным проблемам современности. Об этом на саммите проходящем под лозунгом "Претворение в жизнь многосторонности, обеспечение региональной безопасности и содействие устойчивому развитию" рассказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает Акорда.
Ни одна страна не способна в одиночку справиться с современными вызовами. В этих сложнейших условиях Шанхайская организация сотрудничества, в моем понимании, должна сфокусироваться на созидательной, позитивной повестке дня, разрабатывать стратегические цели, направленные на разрешение конфликтных ситуаций, развертывание масштабного диалога в защиту мира, обеспечение устойчивого развития государств", - сказал президент.
Касым-Жомарт Токаев считает, что совместными усилиями следует не допустить выхода вооруженных конфликтов на "точку невозврата".
Скоро мы отметим две знаковые исторические даты - 80-летие окончания Второй мировой войны и 80-летие создания Организации Объединенных Наций. В Казахстане с искренним уважением относятся к победе великого китайского народа над японским милитаризмом под руководством Коммунистической партии Китая. Полный разгром Квантунской армии, в котором во исполнение решений Ялтинской конференции приняли участие и советские войска, фактически подвел финальную черту под Второй мировой войной. Эта юбилейная дата - хорошая возможность обратить внимание всего мирового сообщества, особенно, молодежи, на идеологические, политические аспекты Великой Победы, добытой ценой беспрецедентных в мировой истории жертв", - заявил глава государства.
Также президент призвал к реформированию ООН.
В нынешних сложных геополитических реалиях мы должны поддерживать ООН как универсальную и независимую организацию. В то же время назрела необходимость реформы ООН, в первую очередь, ее ключевого органа - Совета безопасности. Полностью осознаем всю сложность такой реформы, но иного пути нет. Если нынешнее поколение руководителей откажется от выполнения данной задачи, это может окончательно и бесповоротно подорвать доверие государств к ООН", - подчеркнул он.
Касым-Жомарт Токаев дал высокую оценку выдвинутой председателем КНР на саммите Инициативе по глобальному управлению (Global Governance Initiative), содержащей долгосрочное видение перспектив развития международного сообщества. По его словам, инициатива органично дополняет общие усилия, направленные на формирование более справедливого и устойчивого миропорядка.
Глава государства поддержал идею создания Банка развития ШОС. Он отметил, что Казахстан активно участвует во всех процессах, направленных на активизацию финансового, экономического, инвестиционного, технологического сотрудничества в формате ШОС.
По мнению главы государства, особую актуальность приобрела задача выработки общих правил и этических стандартов применения технологий искусственного интеллекта. В этой связи он поддержал создание Глобальной организации по сотрудничеству в сфере искусственного интеллекта со штаб-квартирой в Шанхае.
Президент также остановился на климатической повестке.
Сегодня в рамках столь представительного форума хочу обратить ваше внимание на очень деликатную, но серьезную тему. Эта плачевная ситуация вокруг Каспийского моря. Положение приближается к экологической катастрофе. Данная проблема могла бы стать приоритетом долгосрочных консультаций в рамках ШОС, поэтому сегодня мною было высказано предложение о создании Центра анализа водных проблем в Астане под эгидой ШОС (...) Пользуясь возможностью, информирую всех партнеров о решении провести региональный экологический саммит в Астане в апреле 2026 года в партнерстве с ООН", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
В завершение глава государства напомнил о том, что в следующем году будет отмечаться 25-летие ШОС.
Ранее Касым-Жомарт Токаев представил свое видение приоритетных направлений дальнейшего развития ШОС.
01.09.2025, 11:15 97046
Государства - члены ШОС достигли исторических результатов - Си Цзиньпин
Фото: Синьхуа
Пекин. 1 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Государства - члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) достигли ряда исторических, созидательных результатов в процессе развития и сотрудничества организации, заявил на 25-м заседании Совета глав государств-членов ШОС председатель КНР Си Цзиньпин.
Слова китайского лидера приводит агентство "Синьхуа".
Си Цзиньпин также считает, что ШОС должна наращивать потенциал и принимать более эффективные меры.
Необходимо активизировать усилия по выделению ресурсов и наращиванию потенциала для совершенствования организационных механизмов, принимать более научные решения и более эффективно реализовывать меры", - цитирует Си Цзиньпина РИА Новости.
Глава КНР призвал ускорить запуск универсального центра ШОС по противодействию вызовам и угрозам безопасности и антинаркотического центра ШОС, а также как можно скорее создать Банк развития ШОС для усиления поддержки безопасности и экономического сотрудничества государств-членов.
Напомним, 25-е заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) открылось в понедельник в первой половине дня в портовом городе Тяньцзинь, сообщает Синьхуа.
В крупнейшем за всю историю объединения саммите принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
Ранее глава Казахстана представил свое видение приоритетных направлений дальнейшего развития ШОС. По словам Касым-Жомарта Токаева, организация должна стать постоянно действующей платформой для налаживания широкоформатного политического взаимодействия, укрепления взаимного доверия в международном сообществе, развития гуманитарного сотрудничества и межцивилизационного диалога.
01.09.2025, 11:11 98406
ШОС может стать мировым флагманом ускоренного развития искусственного интеллекта - Токаев
Президент РК предложил учредить Экспертный форум ШОС по искусственному интеллекту
Тяньцзинь. 1 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе выступления на заседании Совета глав государств - членов ШОС президент РК Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на необходимость активизации сотрудничества в сферах высоких технологий и цифровизации, сообщила пресс-служба Акорды.
По его словам, данная задача приобрела неотложный характер. К 2033 году объем рынка искусственного интеллекта может достичь пяти триллионов долларов с увеличением доли в мировой технологической индустрии до 30%.
Прогресс в этой сфере очевиден, он опережает развитие других стратегических отраслей. Убежден, что ШОС может стать мировым флагманом ускоренного развития искусственного интеллекта. Поэтому поддерживаем китайское предложение о создании Глобальной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта, готовы внести свой посильный вклад в это исключительно важное дело. Выступаем за развитие эффективного сотрудничества по всему спектру цифровой повестки, включая внедрение "умных решений" в реальный сектор экономики, здравоохранение, транспортно-логистическую сферу, систему управления городами", - отметил президент.
Глава государства в качестве практического шага в этом направлении предложил учредить Экспертный форум ШОС по искусственному интеллекту с возможностью его регулярного проведения в государствах - участниках ШОС.
Первую такую встречу готовы провести в Астане на полях авторитетного форума Digital Bridge. Кроме того, в 2027 году Казахстан намерен организовать Конференцию высокого уровня на тему "Искусственный интеллект на службе экономик ШОС". А уже в следующем году готовы принять представителей средств массовой информации стран ШОС для обсуждения проблем в области информационной политики в новой технологической эпохе", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Другой важной задачей президент обозначил сотрудничество в сфере экологии. Президент выдвинул идею создать Центр изучения водных проблем ШОС в Казахстане.
Климатические вызовы не признают границ и наносят ущерб многим государствам и регионам мира. Важно сообща разрабатывать эффективные стратегии борьбы с реальными угрозами, например, опустыниванием, засухами, обмелением водоемов, таянием ледников и другими экологическими проблемами. Поэтому выступаем за создание Центра изучения водных проблем ШОС в Казахстане", - сказал глава государства.
Касым-Жомарт Токаев также напомнил, что следующий год пройдет под знаком 25-летия Шанхайской организации сотрудничества.
Считаем исключительно важным подойти к этой дате вдумчиво, рационально, чтобы получить действительно весомые, зрелые для наших народов практические результаты. Вновь выражаю признательность Председателю Китайской Народной Республики г-ну Си Цзиньпину за его неустанные и продуктивные усилия по продвижению созидательных ценностей "Шанхайского духа". Уверен, нынешний саммит войдет в летопись международных отношений как успешный форум, принявший конкретные решения. Они, безусловно, усилят потенциал ШОС", - подытожил президент.
В заключение глава государства пожелал успехов Кыргызской Республике и ее президенту Садыру Жапарову в осуществлении следующего председательства в ШОС.
01.09.2025, 10:10 100841
Стратегию развития ШОС до 2035 года утвердили на саммите в Китае
Тяньцзинь. 1 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества был подписан ряд документов, сообщила пресс-служба Акорды.
В частности, подписаны:
1. Тяньцзиньская декларация Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества;
2. Решение Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества об утверждении документов по итогам заседания Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества:
- Стратегия развития Шанхайской организации сотрудничества до 2035 года;
- Программа сотрудничества государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в противодействии экстремистской идеологии на пространстве Шанхайской организации сотрудничества на 2026-2030 годы;
- Дорожная карта по реализации Стратегии развития энергетического сотрудничества Шанхайской организации сотрудничества на период до 2030 года;
3. Решение Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества о предоставлении Лаосской Народно-Демократической Республике статуса партнера Шанхайской организации сотрудничества по диалогу;
4. Решение Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества о получении Шанхайской организацией сотрудничества статуса наблюдателя при Содружестве Независимых Государств;
5. Решение Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества о статусе "партнер Шанхайской организации сотрудничества";
6. Решение Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества об объявлении города Чолпон-Ата Кыргызской Республики туристической и культурной столицей Шанхайской организации сотрудничества в 2025-2026 годах;
7. Решение Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества о полномочиях Генерального секретаря ШОС на подписание документов:
- Протокол к Соглашению между Шанхайской организацией сотрудничества и Правительством Китайской Народной Республики об условиях пребывания Секретариата Шанхайской организации сотрудничества в Китайской Народной Республике от 17 июня 2004 года;
- Меморандум о взаимопонимании между Секретариатом Шанхайской организации сотрудничества и Фондом "Росконгресс";
8. Решение Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества об утверждении докладов о деятельности Шанхайской организации сотрудничества за прошедший год:
- Доклад Генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества о деятельности Шанхайской организации сотрудничества за прошедший год;
- Доклад Совета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества о деятельности Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества в 2024 году.
9. Соглашение между государствами - членами Шанхайской организации сотрудничества об Антинаркотическом центре Шанхайской организации сотрудничества;
10. Соглашение между государствами - членами Шанхайской организации сотрудничества об Универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств - членов Шанхайской организации сотрудничества;
11. Заявление Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в связи с 80-летием окончания Второй мировой войны и образования Организации Объединенных Наций;
12. Заявление Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества об укреплении сотрудничества в сфере цифровой экономики;
13. Заявление Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества по устойчивому развитию энергетики;
14. Заявление Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества о сотрудничестве в области "зеленой" промышленности;
15. Заявление Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества о дальнейшем углублении международного сотрудничества в области искусственного интеллекта;
16. Заявление Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества о поддержке многосторонней торговой системы;
17. Заявление Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в деле эффективного решения мировой проблемы наркотиков и борьбы с ней;
18. Заявление Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества по научно-техническому и инновационному сотрудничеству;
19. Заявление руководителей уполномоченных министерств и ведомств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества об укреплении инвестиционного сотрудничества в сфере устойчивого развития;
20. Протокол к Соглашению между Шанхайской организацией сотрудничества и правительством Китайской Народной Республики об условиях пребывания Секретариата Шанхайской организации сотрудничества в Китайской Народной Республике от 17 июня 2004 года.
01.09.2025, 09:27 89306
Казахстан поддерживает учреждение четырех центров ШОС по борьбе с вызовами и угрозами безопасности - Токаев
Фото: Акорда
Тяньцзинь. 1 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана представил свое видение приоритетных направлений дальнейшего развития ШОС. В качестве первого приоритета было обозначено укрепление стратегического партнерства и взаимной поддержки в рамках организации, сообщила пресс-служба Акорды.
В условиях обострения геополитических конфликтов, технологического соперничества, финансово-экономических санкций, экологических и техногенных катастроф ШОС должна стать постоянно действующей платформой для налаживания широкоформатного политического взаимодействия, укрепления взаимного доверия в международном сообществе, развития гуманитарного сотрудничества и межцивилизационного диалога. В этом плане положительно оцениваем инициативы председателя Китая: о глобальном развитии, глобальной безопасности, глобальной цивилизации, глобальном управлении. Считаем исключительно важной полную реализацию принимаемой нами сегодня десятилетней стратегии развития ШОС", - заявил глава государства.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность укрепления сотрудничества в сфере безопасности. По его словам, это направление становится приоритетным с учетом усиления международного терроризма, религиозного экстремизма, наркотрафика, незаконной миграции, киберпреступности и других деструктивных тенденций.
Подобные угрозы международной безопасности, включая "три зла", можно преодолеть только путем совместных действий. Поэтому Казахстан поддерживает учреждение четырех центров ШОС по борьбе с вызовами и угрозами безопасности. Считаем важным усилить деловые контакты между Шанхайской организацией сотрудничества и Совещанием по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Призываем государства ШОС продолжить оказание гуманитарной, технической помощи Афганистану для восстановления страны, ее вовлечения в региональные и экономические процессы. Казахстан приступил к строительству ряда инфраструктурных и логистических проектов в Афганистане, которые позволят усилить взаимосвязанность между государствами ШОС. В начале августа с участием Генерального секретаря Организации Объединенных Наций в Алматы официально открыт Региональный центр ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Предлагаем государствам - участникам ШОС совместно использовать потенциал данного Центра для координации усилий и активизации регионального сотрудничества по всем приоритетным направлениям", - сказал президент Казахстана.
Он отметил, что Казахстан высоко ценит последовательную политику Китая, направленную на укрепление безопасности и стабильности экономического сотрудничества и культурно-гуманитарных связей в формате ШОС.
Придаем важное значение сегодняшнему саммиту, проходящему в преддверии двух исторических юбилеев: 80-летия героической Победы Китая над японским милитаризмом и 80-летия великой Победы во Второй мировой войне. Эти памятные даты должны служить вечным напоминанием всему человечеству о необходимости единения и солидарности во имя благополучной жизни людей на всех континентах, недопущения искажения исторической правды, воспитания юного поколения в духе патриотизма и приверженности истинным ценностям", - сказал президент.
Он подчеркнул, что Шанхайская организация сотрудничества по праву оценивается в мировом сообществе как эффективная, влиятельная, востребованная международная структура.
Казахстан всецело поддерживает ключевые цели ШОС: равноправный многополярный миропорядок, безопасность и стабильность, невмешательство во внутренние дела государств и признание их права на суверенное развитие, справедливую международную торговлю и взаимовыгодное инвестиционное сотрудничество. Приоритетные задачи Организации служат благородной цели обеспечения благополучия, безопасности и устойчивого развития наших народов в новую технологическую эпоху. Будучи твердо приверженным основополагающим принципам уставных документов ШОС, Казахстан считает абсолютно актуальными совместные усилия в борьбе против "трех зол": терроризма, сепаратизма и религиозного экстремизма. Мы выступаем за дальнейшее укрепление "Шанхайского духа", ставшего олицетворением международной солидарности в интересах глобального мира и безопасности", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
