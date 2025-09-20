19.09.2025, 09:39 23111

Президент Казахстана 21-23 сентября посетит с рабочим визитом Нью-Йорк

Он примет участие в работе 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, проведет переговоры с главами ряда государств
Президент Казахстана 21-23 сентября посетит с рабочим визитом Нью-Йорк
Фото: Depositphotos
Астана. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 21-23 сентября посетит с рабочим визитом Нью-Йорк, сообщила пресс-служба Акорды.

Президент примет участие в работе 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, проведет переговоры с главами ряда государств и международных организаций.

В ходе визита состоится круглый стол с капитанами бизнеса США, также запланированы встречи с руководителями ведущих мировых компаний.

Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп назвал Касым-Жомарта Токаева хорошим человеком.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:СШАТокаевВизит

новости по теме

17.09.2025, 12:06 51821

Напомнить политикам о здравом смысле и предотвратить ядерный Армагеддон призвал Токаев лидеров мировых религий

Напомнить политикам о здравом смысле и предотвратить ядерный Армагеддон призвал Токаев лидеров мировых религий
Фото: Акорда
Астана. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Риск ядерного конфликта вызывает сильное беспокойство, заявил на открытии VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Астане президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Вероятность такого Армагеддона оценивается экспертами как максимально высокая за последние десятилетия. К большому сожалению, в мире вместо конструктивных инициатив и политики разрядки набирает обороты конфронтационное мышление, расширяются геополитические разломы, растет социальное напряжение. В таких непростых реалиях на первом плане должна быть конструктивная дипломатия как главный инструмент развития диалога, преодоления взаимного отчуждения и повышения доверия на международной арене", - подчеркнул президент.


По его словам, ведущиеся в разных уголках планеты гибридные войны не имеют четких линий фронта, но несут значительные человеческие жертвы, провоцируют многочисленные потоки беженцев и наносят огромный ущерб мировой экономике.

Серьезную обеспокоенность вызывает набирающая силу тенденция практического сращивания ультранационализма и патриотизма. Происходящее на наших глазах смещение понятий дезориентирует молодежь. С другой стороны, мы наблюдаем тревожную тенденцию столкновения правоконсервативной и либеральной идеологий, что приводит к политической дестабилизации в ряде государств", - заявил Токаев.


В такой ситуации, по его мнению, большие надежды возлагаются на религиозных лидеров, которые несут особую ответственность за развитие межцивилизационных обменов и укрепление доверия между людьми и обществами.

Уверен, религиозные лидеры сделают все возможное, чтобы предотвратить скатывание мира в пучину хаоса, напомнив многим политикам о здравом смысле, доброй воле и нравственной ответственности. На глобальном уровне уже есть такие вдохновляющие примеры. Съезд лидеров мировых и традиционных религий, Документ о человеческом братстве, Мекканская декларация, Бахрейнский форум, Дом семьи Авраама в Объединенных Арабских Эмиратах - все эти инициативы показывают, что религия становится мощной консолидирующей силой, когда мы действуем сообща. Такой опыт нужно развивать и масштабировать", - призвал Касым-Жомарт Токаев.


Следует извлекать верные уроки из прошлого, стремиться к конструктивному и открытому диалогу, считает казахстанский лидер.

Иного способа прийти к согласию не дано. Поэтому роль нынешнего съезда лидеров мировых и традиционных религий можно назвать исключительной. Вас можно назвать посланниками мира, действующими под знаменем гуманизма", - заявил глава Казахстана.


Он также рассказал, какими видит Казахстан перспективные направления укрепления межрелигиозного и межкультурного диалога.

В их числе:

  • духовная дипломатия на уровне международных и региональных организаций, "Движение за мир" под эгидой съезда;

Религиозные иерархи могли бы стать моральным ядром данного движения с нейтральным, неполитизированным призывом к прекращению насилия и поиску мирных решений", - подчеркнул Токаев.


  • работа ООН, которая остается незаменимой глобальной платформой;
  • усиление роли региональных структур, таких как СВМДА, ОИС, ОБСЕ, ШОС, СНГ, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, Лига арабских государств;
  • создание Межрелигиозной комиссии по этике развития ИИ, которая займется разработкой свода универсальных принципов ответственного использования нейросетей и других прорывных технологий.

Речь идет о своеобразных "заповедях для алгоритмов", которые подразумевают уважение к человеческому достоинству, недопустимость дискриминации, контроль над решениями, носящими судьбоносный характер", - отметил Токаев.


Он напомнил, что съезд проходит в Астане уже восьмой раз.

Это свидетельствует об общих устремлениях религиозных лидеров и подтверждает их готовность сообща противостоять угрозам, стоящим перед всем человечеством. Пусть атмосфера уважения и дружбы, царящая здесь, ведет весь мир к согласию! Давайте вместе идти к достижению благих целей", - подытожил президент.

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ТокаевРелигияСъездвыступление
16.09.2025, 08:56 66611

Страны глобального Юга должны разработать решения для сближения народов Шелкового Пути

Куньмин. 16 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Куньмин провинции Юннань Китайской Народной Республики проходит Форум Медиа сотрудничества Пояса и Пути 2025, передает корреспондент агентства.

Страны Глобальный Юга обеспечивают совместное строительство Пояса и Пути и развите духа Шелкового Пути. The Мы должны разработать решения для сближения наших народов и общих достижений на благо народов Шелкового Пути", - заявил заместитель руководителя отдела пропаганды ЦК КПК Ван Ган. 

По его словам, "Необходимо сделать платформы более эффективными, сделать более частыми наши контакты и сотрудничество СМИ в освещении проектов Пояса и Пути. Добиться нового качества в развитии и строительстве Нового шелкового пути". 

Медиафорум пояса и пути играет важную роль в строительстве пояса и пути, редакция Жэньминь Жибао" проводит активную работу в этом направлении, укрепляются и совершенствуются взаимоотношения между СМИ. Мы, как СМИ, должны продвигать высококачественное строительство пояса и пути, нести ответственность за укрепление доверия, соответствовать интересам и чаяниям народов мира, продвигать сотрудничество на Поясе и Пути к всеобщему процветанию. Площадка Пояса и Пути является важной для развития многополярности, улучшения гуманитарных обменов и дружбы между народами, позволяет искать новое гуманитарное содержание сотрудничества между народами“, - отметил президент газеты "Жэньминь Жибао" Ю Шаолян в своем выступлении.

Современное интернет-пространство наполнилось новыми вызовами, в частности, появился искусственный интеллект... Нужно, чтобы Всемирнная Сеть служила распространению всего лучшего, в частности идеи Пояса и Пути, а не деструктивных и агрессивных тенденций", - отметил президент "Российской Газеты" Павел Негоица.
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

11.09.2025, 14:49 132196

Токаев: Вопрос установления парламентской республики на повестке не стоит

Токаев: Вопрос установления парламентской республики на повестке не стоит
Астана. 11 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с участниками международного форума конституционного правосудия "Мир и будущее через право" прокомментировал предложенную им реформу парламентаризма, сообщает Акорда.

Я буду предельно откровенен: суть реформы состоит в дальнейшем укреплении институциональной базы нашей политической системы. Вопрос установления парламентской республики на повестке не стоит. Наша определяющая модель "Сильный президент - влиятельный парламент - подотчетное правительство" по-прежнему сохраняется. Предложение провести национальный референдум вновь демонстрирует постоянство этого принципа. Мы должны принимать только консолидированные решения в вопросах, касающихся будущего страны. Поэтому я всегда предварительно анонсирую предстоящие политические планы. Это касалось и реформ предыдущих лет, и референдума по вопросу строительства АЭС", - подчеркнул президент.


Касым-Жомарт Токаев проинформировал участников и о других масштабных политических, экономических и конституционных реформах в Казахстане. Как подчеркнул президент, поправки в Основной закон укрепили роль представительной ветви власти и правозащитных институтов, одновременно повысив подотчетность исполнительной власти. Воссозданный Конституционный суд значительно расширил доступ к правосудию.

Президент венецианской комиссии Клэр Бази Малори отметила, что Казахстан в качестве важного партнера Совета Европы принимает активное участие в различных конвенциях и проводит эффективные институциональные реформы по усилению верховенства закона.

Председатель федерального высшего суда ОАЭ Мохаммед Хамад Мохаммед аль Бади аль Захри дал высокую оценку стратегическому сотрудничеству между Казахстаном и Эмиратами.

Председатель конференции органов конституционной юрисдикции Африки Люк Малаба подчеркнул, что с интересом наблюдает общественно-политические преобразования в Казахстане.

Председатель Конституционного суда Монголии Байасгалан Гунгаа сообщил, что прошлогодний визит Касым-Жомарта Токаева в Монголию придал существенный импульс всестороннему взаимодействию двух стран.

В завершение глава государства отметил, что Казахстан рассчитывает на продолжение сотрудничества между органами конституционного надзора, и пожелал успехов предстоящему форуму.

Напомним, в ходе обращения с посланием народу Казахстана Токаев предложил создать однопалатный парламент, депутатов в который будут избирать только по партийным спискам.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ТокаевРеформыПарламент
10.09.2025, 13:35 152266

Президенты Казахстана и Конго обсудили развитие двусторонней торговли и сотрудничество в горнодобывающей и аграрной отраслях

При поддержке руководства ДРК казахстанская компания ERG успешно работает в этой стране
Астана. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Демократической Республики Конго Феликс Чисекеди обсудили развитие двусторонней торговли, взаимодействие в транспортно-логистической, горнодобывающей и аграрной отраслях, а также в IT-сфере и цифровизации, сообщает Акорда.

В ходе встречи Токаев отметил, что достигнутые договоренности и подписанные документы придадут новый импульс взаимовыгодным связям, и призвал к налаживанию регулярных консультаций и рабочих контактов между внешнеполитическими ведомствами двух стран для поддержания устойчивой динамики партнерства.

Он также высоко оценил потенциал Конго в сфере критических сырьевых материалов, отметив, что уникальные природные ресурсы этой страны играют важную роль в глобальных цепочках поставок. На долю ДРК приходится около 76% мировой добычи кобальта, 14% меди, 8,3% олова, 42% тантала, 40% колтана, также имеются залежи других стратегически важных минералов, необходимых для высокотехнологичных отраслей.

Президент сообщил, что при поддержке руководства ДРК казахстанская компания ERG успешно работает в этой стране.

Феликс Чисекеди в свою очередь поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием и подтвердил готовность своей страны к углублению сотрудничества

Наши народы, несмотря на географическую удаленность, разделяют общие фундаментальные ценности: уважение к суверенитету и территориальной целостности, стремление к миру через диалог. Демократическая Республика Конго никогда не забудет поддержку международного сообщества, в том числе Казахстана, в самые трудные моменты. Именно благодаря своей активной позиции в рамках ООН Казахстан был рядом с народом Конго. Поэтому позвольте выразить вам нашу искреннюю признательность", - сказал президент ДРК.


По словам Феликса Чисекеди, Казахстан, отказавшись от ядерного оружия и последовательно продвигая диалог ради сохранения мира, является источником вдохновения, поскольку наглядно демонстрирует важность безопасности и развития.

По итогам переговоров главы государств приняли совместное заявление. Кроме того, были подписаны межведомственные документы по дипломатическим консультациям, а также сотрудничеству в области горного дела и геологии.
 
08.09.2025, 12:45 197921

Токаев анонсировал реформу парламента

Глава государства предлагает в будущем создать однопалатный парламент, депутатов в который будут избирать только по партийным спискам
Токаев анонсировал реформу парламента
Фото: Акорда
Астана. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев в послании народу Казахстана высказал предложение о создании в обозримом будущем в Казахстане однопалатного парламента.

Мне самому довелось в течение десяти лет возглавлять сенат, и эту работу всегда воспринимал как большую честь и ответственность. Поэтому мне с этой трибуны нелегко говорить о парламентской реформе. Сразу хотел бы предупредить, что это очень серьезный вопрос, спешка в его решении совершенно неуместна. Данная реформа должна стать предметом обстоятельного обсуждения в гражданском секторе, экспертной среде и, конечно, в действующем парламенте", - пояснил президент.


По его мнению, реформа окажет серьезное положительное воздействие на дальнейший ход социально-экономического развития Казахстана в эпоху искусственного интеллекта и станет логическим продолжением всех предыдущих преобразований, в том числе реформы президентской власти.

На проведение дискуссии с учетом неординарного характера реформы уйдет не менее года.

В 2027 году можно было бы провести общенациональный референдум, а затем внести необходимые изменения в Конституцию", - считает глава государства.


Мною не раз говорилось, что все вопросы, имеющие судьбоносное для государства значение, будут решаться только с согласия народа. Если мы все придем к общему решению относительно необходимости создания однопалатного парламента, то такой парламент, на мой взгляд, следует избирать только по партийным спискам. Это будет соответствовать широко распространенной в мире парламентской традиции", - уточнил президент.


По его мнению, таким образом нынешний состав мажилиса получит возможность спокойно заниматься законотворческим процессом практически до окончания срока своих полномочий, а сенат продолжит функционировать до подведения итогов общенационального референдума и проведения новых парламентских выборов.

В свою очередь у политических партий будет время тщательно подготовиться к серьезной конкурентной борьбе. Надеюсь, действующие депутаты, как настоящие государственники, подойдут к этому вопросу ответственно и с пониманием. В итоге все наши политические реформы станут неотъемлемой частью единой институциональной системы", - уверен глава государства.


Он выразил убеждение, что по таким судьбоносным вопросам нужно вести открытый диалог с народом.

Лишь тогда общими усилиями мы продвинемся на пути построения Справедливого и Сильного Казахстана", - резюмировал Токаев.

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ТокаевРеформыПосланиеПарламент
08.09.2025, 11:04 200016

Президент США назвал Токаева хорошим человеком   

Дональд Трамп заявил о возможном визите в Казахстан
Астана. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент США Дональд Трамп назвал президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева хорошим человеком, передает корреспондент агентства.

Американский лидер заявил об этом в воскресенье, отвечая на вопросы журналистов.

Журналист спросил Трампа, что он думает о Казахстане и планирует ли посетить страну. Президент США ответил, что визит возможен.

Передавайте привет! Ваш президент - очень хороший человек", - сказал американский лидер.



 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ТрампТокаев
07.09.2025, 10:25 217161

Президент Казахстана поздравил президента Бразилии

Токаев отметил динамичное развитие двусторонних отношений
Президент Казахстана поздравил президента Бразилии
Фото: Акорда
Астана. 7 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана направил телеграмму поздравления президенту Бразилии, сообщает пресс-служба Акорды.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Луиса Инасиу Лулу да Силву с национальным праздником - Днем независимости.

Президент Казахстана отметил динамичное развитие двусторонних отношений, основанных на узах дружбы и взаимопонимания, а также выразил уверенность в дальнейшем укреплении плодотворного сотрудничества.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Луису Инасиу Луле да Силве успехов в его ответственной деятельности, а бразильскому народу - процветания и благополучия.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ТокаевБразилияТелеграмма
06.09.2025, 16:24 211656

Казахстан с государственным визитом посетит президент Конго

В рамках визита запланированы переговоры на высшем уровне
Астана. 6 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - По приглашению президента Касым-Жомарта Токаева 9-10 сентября Казахстан с государственным визитом посетит президент Демократической Республики Конго Феликс Чисекеди, сообщила пресс-служба Акорды.

В рамках визита запланированы переговоры на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества", - отметили в пресс-службе.


Напомним, 8 сентября глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит с ежегодным посланием народу Казахстана на совместном заседании палат парламента.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

 

KAZAKHSTAN TODAY LIVE

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Рост тарифов на коммунальные услуги в Казахстане за последний год был значительным. При этом в 2026 году тарифы на услуги ЖКХ могут вырасти на 20–30% в стране. Считаете ли вы, что государство должно сдерживать рост тарифов?

      Архив опросов