Куньмин. 16 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Куньмин провинции Юннань Китайской Народной Республики проходит Форум Медиа сотрудничества Пояса и Пути 2025, передает корреспондент агентства.



Страны Глобальный Юга обеспечивают совместное строительство Пояса и Пути и развите духа Шелкового Пути. The Мы должны разработать решения для сближения наших народов и общих достижений на благо народов Шелкового Пути", - заявил заместитель руководителя отдела пропаганды ЦК КПК Ван Ган.

По его словам, "Необходимо сделать платформы более эффективными, сделать более частыми наши контакты и сотрудничество СМИ в освещении проектов Пояса и Пути. Добиться нового качества в развитии и строительстве Нового шелкового пути".

Медиафорум пояса и пути играет важную роль в строительстве пояса и пути, редакция Жэньминь Жибао" проводит активную работу в этом направлении, укрепляются и совершенствуются взаимоотношения между СМИ. Мы, как СМИ, должны продвигать высококачественное строительство пояса и пути, нести ответственность за укрепление доверия, соответствовать интересам и чаяниям народов мира, продвигать сотрудничество на Поясе и Пути к всеобщему процветанию. Площадка Пояса и Пути является важной для развития многополярности, улучшения гуманитарных обменов и дружбы между народами, позволяет искать новое гуманитарное содержание сотрудничества между народами“, - отметил президент газеты "Жэньминь Жибао" Ю Шаолян в своем выступлении.





Современное интернет-пространство наполнилось новыми вызовами, в частности, появился искусственный интеллект... Нужно, чтобы Всемирнная Сеть служила распространению всего лучшего, в частности идеи Пояса и Пути, а не деструктивных и агрессивных тенденций", - отметил президент "Российской Газеты" Павел Негоица.