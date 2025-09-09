Президент США назвал Токаева хорошим человеком   

Глава государства предлагает в будущем создать однопалатный парламент, депутатов в который будут избирать только по партийным спискам

Астана. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев в послании народу Казахстана высказал предложение о создании в обозримом будущем в Казахстане однопалатного парламента.





Мне самому довелось в течение десяти лет возглавлять сенат, и эту работу всегда воспринимал как большую честь и ответственность. Поэтому мне с этой трибуны нелегко говорить о парламентской реформе. Сразу хотел бы предупредить, что это очень серьезный вопрос, спешка в его решении совершенно неуместна. Данная реформа должна стать предметом обстоятельного обсуждения в гражданском секторе, экспертной среде и, конечно, в действующем парламенте", - пояснил президент.





По его мнению, реформа окажет серьезное положительное воздействие на дальнейший ход социально-экономического развития Казахстана в эпоху искусственного интеллекта и станет логическим продолжением всех предыдущих преобразований, в том числе реформы президентской власти.





На проведение дискуссии с учетом неординарного характера реформы уйдет не менее года.





В 2027 году можно было бы провести общенациональный референдум, а затем внести необходимые изменения в Конституцию", - считает глава государства.





Мною не раз говорилось, что все вопросы, имеющие судьбоносное для государства значение, будут решаться только с согласия народа. Если мы все придем к общему решению относительно необходимости создания однопалатного парламента, то такой парламент, на мой взгляд, следует избирать только по партийным спискам. Это будет соответствовать широко распространенной в мире парламентской традиции", - уточнил президент.





По его мнению, таким образом нынешний состав мажилиса получит возможность спокойно заниматься законотворческим процессом практически до окончания срока своих полномочий, а сенат продолжит функционировать до подведения итогов общенационального референдума и проведения новых парламентских выборов.





В свою очередь у политических партий будет время тщательно подготовиться к серьезной конкурентной борьбе. Надеюсь, действующие депутаты, как настоящие государственники, подойдут к этому вопросу ответственно и с пониманием. В итоге все наши политические реформы станут неотъемлемой частью единой институциональной системы", - уверен глава государства.





Он выразил убеждение, что по таким судьбоносным вопросам нужно вести открытый диалог с народом.





Лишь тогда общими усилиями мы продвинемся на пути построения Справедливого и Сильного Казахстана", - резюмировал Токаев.