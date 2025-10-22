Приоритет - развитие многогранного сотрудничества: Токаев и Алиев провели переговоры Дополнено
Фото: Акорда
Астана. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, прибывшим в Казахстан с государственным визитом, сообщает Акорда.
Это очень важное событие с точки зрения дальнейшего укрепления стратегического партнерства и союзнических взаимоотношений между нашими странами. Без всякого преувеличения можно сказать, что Казахстан и Азербайджан являются не только дружественными государствами, но и братскими народами. Поэтому для нас большой приоритет - развитие многогранного сотрудничества с вашей страной. Тем более Азербайджан в настоящее время под вашим сильным лидерством заметно нарастил свои позиции, укрепил свой авторитет на международной арене, играет очень важную роль как региональная держава в вашей части мира. Для нас развитие торгово-экономического сотрудничества и политического партнерства является очень важной задачей", - подчеркнул Токаев.
Ильхам Алиев поблагодарил президента Казахстана за теплый прием и с удовлетворением отметил подъем казахско-азербайджанских отношений по всем направлениям.
Сегодня Казахстан демонстрирует высокий уровень развития. В стране обеспечивается общественно-политическая стабильность, экономика является самодостаточной. Мы с большим интересом наблюдаем за реформами, которые Вы осуществляете, и полностью поддерживаем Ваш курс на модернизацию страны, укрепление ее потенциала. Что касается наших двусторонних отношений, Вы отметили их стратегический и союзнический характер. Мы нацелены на укрепление взаимодействия по всем направлениям. Сегодня наши переговоры, а также на заседании Высшего межгосударственного совета мы еще раз пройдемся по обширной повестке дня и наметим дальнейшие шаги для укрепления нашего партнерства," - сказал президент Азербайджана.
Главы государств обстоятельно обсудили перспективы наращивания двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, аграрной и транзитно-транспортной сферах. Отдельное внимание было уделено культурно-гуманитарному взаимодействию.
Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.
Напомним, президент Азербайджана прибыл в Казахстан с госвизитом. Сегодня он примет участие во втором заседании Высшего межгосударственного совета Казахстана и Азербайджана.
Дополнено 21.10.2025, 13.17
Касым-Жомарту Токаеву и Ильхаму Алиеву презентовали план развития ключевого транспортно-логистического маршрута, так называемого Среднего коридора, соединяющего Китай и страны Центральной Азии с государствами Европы.
Основным драйвером роста Среднего коридора выступают увеличивающиеся объемы перевозок из Китая в Азербайджан. В текущее время транзит грузов от границы с Китаем до портов Грузии составляет 15-18 дней. Согласно прогнозам, к 2030 году грузопотоки по этому направлению могут утроиться.
В ходе мероприятия главы государств были ознакомлены с конкретными мерами и инициативами, направленными на повышение эффективности и конкурентоспособности Среднего коридора, а также укрепление его транзитной роли в Евразийском регионе.