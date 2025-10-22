Приоритет - развитие многогранного сотрудничества: Токаев и Алиев провели переговоры

Токаев также высказался о заключенных договоренностях между Азербайджаном и Арменией

Астана. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Под председательством президентов Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Азербайджана Ильхама Алиева состоялось второе заседание Высшего межгосударственного совета Республики Казахстан и Азербайджанской Республики, сообщили в Акорде.





Повестка дня заседания включала вопросы сотрудничества в сферах транспорта, логистики, цифровизации, топливно-энергетического комплекса, а также культурно-гуманитарного взаимодействия.





Азербайджан для Казахстана - особая страна, братское государство. Нас объединяют общие исторические корни и богатое духовно-культурное наследие, соответствующий менталитет, взгляд на вещи и развитие ситуации. На этой незыблемой почве мы успешно развиваем наше многогранное сотрудничество", - сказал Токаев.





Отдельно президент Казахстана отметил историческое значение декларации о мирном урегулировании конфликта между Азербайджаном и Арменией.





Вне всяких сомнений, достигнутые между двумя государствами договоренности стали своеобразным водоразделом, открывая новые горизонты сотрудничества во всем регионе и за его пределами (...) Что касается наших отношений, то у них огромный потенциал, для полноценной реализации которого у нас есть все: непоколебимое политическое доверие, общие ценности и искреннее стремление наших народов к сближению", - считает Касым-Жомарт Токаев.





Алиев в свою очередь выразил удовлетворение совпадением взглядов на обсуждаемые темы, а также нацеленность на укрепление союзнического взаимодействия двух стран.





Дополнено 21.10.2025, 15.00



По итогам переговоров президенты приняли совместное заявление по случаю 20-летия подписания договора о стратегическом партнерстве и союзнических отношениях между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой.





В целом в рамках государственного визита президента Азербайджана в Казахстан было подписано 15 документов о сотрудничестве в сферах энергетики, транспорта и логистики, цифровизации и искусственного интеллекта, промышленной безопасности, здравоохранения и статистики, культурно-гуманитарных связей.





Дополнено 21.10.2025, 17.07





Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и лидер Азербайджана Ильхам Алиев посетили международный центр искусственного интеллекта Alem.AI, сообщает пресс-служба Акорды.





Главам государств были продемонстрированы технологии Smart City, зона робототехники, проекты Samruk-Kazyna, направленные на внедрение ИИ в различных отраслях. Президенты также ознакомились с деятельностью инновационного кластера Astana Hub, объединяющего свыше 1800 IT-компаний и стартапов, включая более 460 с иностранным участием.





Кроме того, Касым-Жомарту Токаеву и Ильхаму Алиеву были представлены разработки казахстанских компаний, успешно выходящих на международные рынки.



