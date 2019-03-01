Медики рассказали о состоянии пострадавших при взрыве жилого дома в Таразе

Тараз. 28 февраля. Kazakhstan Today - О состоянии пострадавших при взрыве жилого дома в Таразе проинформировали в Управлении здравоохранения Жамбылской области, передает Kazakhstan Today.

По состоянию на 28 февраля количество пострадавших составляет девять человек, из них установлены личности трех погибших. Госпитализированы четыре человека", - сообщила пресс-служба ведомства, пишет 24.kz .

На сегодня состояние А. Сагимбекова и Арапбек Айжан остается тяжелым, Сагимбек Аяжан и О. Остапенко находятся в состоянии средней тяжести. Лечение пострадавшим оказывается в полном объеме, указано в сообщении.

На месте происшествие работают две бригады скорой медицинской помощи. В школе для жителей дома, где произошло ЧП, организовано дежурство медицинских работников, врачей и психологов. Обратившимся оказывается медицинская и психологическая помощь. Всего за помощью обратились 58 человек.

Напомним, 27 февраля, в 06.21, в доме №62 в девятом микрорайоне города Тараза произошел взрыв, в результате чего обрушились 1-3-й этажи части многоэтажного дома. Инцидент произошел в квартире №49 на втором этаже. По предварительной информации, причиной взрыва стало неосторожное обращение с газовым оборудованием.

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