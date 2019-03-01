Астана. 28 февраля. Kazakhstan Today - МВД отложит введение новой формы для полицейских, так как считает эту задачу не первостепенной. Об этом сообщил глава ведомства Ерлан Тургумбаев, передает корреспондент агентства.

Форму на сегодняшний день мы откладываем. Наша первостепенная задача - провести аттестацию", - сказал Тургумбаев журналистам.

После аттестации и сокращения штата, по его словам, будет повышена заработная плата сотрудников.

И только после этого мы перейдем к форме", - отметил министр.

Напомним: МВД вынесло на обсуждение рабочий проект новой формы казахстанских полицейских административно-управленческого персонала, патрульной полиции и наружной службы. По информации ведомства, последний раз форма менялась в 2005 году и уже не соответствует современным требованиям.

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