На большей части территории Казахстана сохраняется жаркая погода без осадков

Алматы. 31 мая. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 31 мая сохраняется жаркая погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

Под влиянием отрога антициклона на большей части РК все так же сохраняется жаркая погода без осадков. Однако на запад и северо-запад страны начинает оказывать влияние ложбина циклона - местами ожидаются кратковременные дожди с грозами. Местами по республике сохраняются усиление ветра, на юге и юго-западе - пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".

Днем в Акмолинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Актюбинской, Костанайской областях - гроза.

В Мангистауской области днем местами ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, пыльная буря.

В Западно-Казахстанской области ночью местами ожидается гроза, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Кызылординской, Актюбинской областях, на западе Туркестанской, Карагандинской, на юге Мангистауской, Актюбинской, Костанайской областей ожидается сильная жара.

На большей части Павлодарской области, местами в Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Акмолинской, Жамбылской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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