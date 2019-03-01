Осадки пройдут местами на территории Казахстана в четверг

Астана. 28 февраля. Kazakhstan Today - На большей территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки, на севере преимущественно снег, лишь на юго-востоке республики погода без осадков. Местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра, передает Kazakhstan Today.

В Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются низовая метель, гололед, ветер 15-20 метров в секунду, в Карагандинской - туман. В Павлодарской области местами ожидаются туман, днем - метель, гололед, ветер 15-20 метров в секунду. В Акмолинской области местами ожидаются метель, туман, гололед, сообщили в "Казгидромете".

В Туркестанской области утром и днем местами ожидаются гроза, ветер 15-20 метров в секунду. В Северо-Казахстанской области местами ожидаются низовая метель, туман. В Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, в Западно-Казахстанской днем ветер 15-20 метров в секунду.

В Алматинской области, в районе Жаланашколя, ветер 18-23, днем порывы 28 метров в секунду. В Костанайской области местами ожидается туман.

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