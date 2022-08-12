Педагоги рассказали о преподавании русского языка в Казахстане

МОСКВА. 11 АВГУСТА - В Москве прошла пресс-конференция с участием десяти преподавателей русского языка и литературы из казахстанских школ, победителей международного конкурса "Русский язык в Казахстане - новые горизонты", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Сегодня "Русский язык - новые горизонты" это не просто конкурс, а целое интернациональное педагогическое сообщество, которое вносит очень серьезный вклад в сохранение и популяризацию русского языка в странах СНГ. Мы искренно надеемся и верим, что наш проект послужит укреплению дружбы и сотрудничества между Россией и странами СНГ", - поприветствовала победителей конкурса заместитель генерального директора Русской гуманитарной миссии Татьяна Орлова.
В ходе пресс-конференции преподаватели ответили на интересующие журналистов вопросы о методах обучения казахстанских школьников, о трудностях и дальнейших перспективах подрастающего поколения.
Трудностей в изучении русского языка в Казахстане нет, потому что у нас русский язык является вторым официальным языком по Конституции Республики Казахстан. У нас работают все школы, СМИ, рекламные объявления, ценники - все копируется на двух языках. Поэтому выбор за изучением языка осуществляют родители и затем уже - учащиеся сами точно так же поддерживают изучение своего языка. Казахский и русский языки у нас в Казахстане идут параллельно", - рассказала преподаватель школы-гимназии и колледжа КазГЮУ в Актобе Акмайра Медыева.
Участники пресс-конференции делились своими уникальными подходами к обучению русскому языку.
Сейчас я работаю в казахской школе. Хочу сказать, что у детей, особенно начальной школы, интерес к изучению русского языка очень большой, они буквально ждут уроки. Очень расстраиваются, если урок пропал по какой-то причине. Может быть, все зависит от методов", - поделилась педагог из Западно-Казахстанской области Канслу Курметова.
Преподаватель поет с учениками, смотрит мультфильмы, проводит различные физминутки для детей. Таким развлекательным элементам достаточно уделить всего пять минут урока. По ее словам, все это дает детям овладевать русским языком и пополнять свой словарный запас.
Я преподаю в казахской школе. У нас деревня маленькая, русских вообще нет, то есть русский язык у нас считается иностранным. Одна отдушина - это учитель русского языка, наверное, который несет это бремя, стараюсь развивать сама. Я очень люблю русскую литературу, люблю Тютчева. А наши сельские дети в основном любят басни Крылова. Можно сыграть и показать - они быстро запоминают. Сказки русские народные обожаем. Русская литература учит жизни детей вне зависимости от нации, это кладезь умных вещей, слов, афоризмов, стихотворений. Это - чудо", - поддержала своих коллег учитель из села Сауле в Акмолинской области Сауле Альжанова.
В старших классах мы преподаем, конечно же, произведения Василя Быкова, в частности повесть "Сотников", в которой поднимается тема подлости и предательства. Далее у нас идет Чингиз Айтматов, прекрасное произведение - роман "Плаха". В старших классах изучается роман "Дети Арбата" Анатолия Рыбакова, где мы разбираем образ Сталина и многие другие моменты. Стараемся так, чтобы дети могли поставить себя на место главного героя и понять, какие пути решения мог бы найти ученик", - добавила преподаватель из Карагандинской области Гульмира Карибаева.
Она также отметила, что не менее важной составляющей обучения в Казахстане является исследовательская работа школьников. Научно-исследовательская деятельность учащихся активно разрабатывается и поддерживается.