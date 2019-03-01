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Полиция взялась за "помогаек" и "бегунков" в спецЦОНах

28.02.2019, 20:18 4915
Астана. 28 февраля. Kazakhstan Today - Полицейские в ходе широкомасштабных мероприятий пресекли деятельность орудующих при специализированных ЦОНах "помогаек" и "бегунков", передает Kazakhstan Today.
 

В некоторых специализированных ЦОНах страны имеют место факты посреднической деятельности при оказании государственных услуг населению. Мошенники, представляясь помощниками сотрудников спецЦОНов, требуют у посетителей деньги за якобы ускоренное решение интересующего вопроса", - сообщил советник министра внутренних дел РК Нурдильда Ораз. 

 
По его словам, департаментом собственной безопасности МВД проведены широкомасштабные мероприятия по пресечению незаконной деятельности так называемых "помогаек" и "бегунков" в этих организациях.
 

С начала года в 6 регионах выявлены случаи, где посредники под предлогом ускоренного получения государственных услуг получали незаконное денежное вознаграждение. В настоящее время по всем выявленным фактам мошенничеств проводится досудебное расследование, виновные привлекаются к ответственности", - заключил Ораз.

 

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