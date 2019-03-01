Полиция взялась за "помогаек" и "бегунков" в спецЦОНах

Астана. 28 февраля. Kazakhstan Today - Полицейские в ходе широкомасштабных мероприятий пресекли деятельность орудующих при специализированных ЦОНах "помогаек" и "бегунков", передает Kazakhstan Today.

В некоторых специализированных ЦОНах страны имеют место факты посреднической деятельности при оказании государственных услуг населению. Мошенники, представляясь помощниками сотрудников спецЦОНов, требуют у посетителей деньги за якобы ускоренное решение интересующего вопроса", - сообщил советник министра внутренних дел РК Нурдильда Ораз.

По его словам, департаментом собственной безопасности МВД проведены широкомасштабные мероприятия по пресечению незаконной деятельности так называемых "помогаек" и "бегунков" в этих организациях.

С начала года в 6 регионах выявлены случаи, где посредники под предлогом ускоренного получения государственных услуг получали незаконное денежное вознаграждение. В настоящее время по всем выявленным фактам мошенничеств проводится досудебное расследование, виновные привлекаются к ответственности", - заключил Ораз.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства