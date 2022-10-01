Штормовое предупреждение объявили в девяти областях

АСТАНА. 30 СЕНТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Шымкента, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Улытауской, Акмолинской, Туркестанской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Жетысуской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По прогнозу РГП "Казгидромет", 1 октября на юге, востоке Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный, восточный, порывы 15-20 метров в секунду.
1 октября на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается туман.
1 октября днем на юге Улытауской области ожидается ветер северо-восточный, восточный, порывы 15-20 метров в секунду.
1 октября на севере Акмолинской области ночью и утром ожидается туман.
1 октября на севере, западе Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 метров в секунду, в горных районах порывы 25 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Шымкенте днем 1 октября ожидается ветер восточный, порывы 15-20 метров в секунду.
1 октября ночью на севере Абайской области ожидается туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, северный, на юго-западе области порывы 15-20 метров в секунду.
1 октября ночью на севере Восточно-Казахстанской области ожидается туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, северный, в центре, на юге области порывы 15-20 метров в секунду.
1 октября на севере, востоке Жетысуской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду.
1-3 октября в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 метров в секунду. Ночью 1-3 октября на севере области, в горных районах на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-3 градуса.