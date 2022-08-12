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Штормовое предупреждение объявили в семи областях

11.08.2022, 21:15 10716
Штормовое предупреждение объявили в семи областях
НУР-СУЛТАН. 11 АВГУСТА - Непогода ждет жителей Карагандинской, Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Кызылординской, Абайской и Актюбинской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 12 августа на севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман.
 
В Северо-Казахстанской области 12 августа днем на большей части возможен дождь. На севере, западе, востоке области прогнозируются гроза, град. Ночью и утром на севере, востоке области - туман. Ветер западный, северо-западный, днем на севере, западе, востоке области, порывы 15-20 метров в секунду.
 
В Западно-Казахстанской области 12 августа ожидается сильная жара - до 37 градусов.
 
12 августа в Туркестанской области в горных районах гроза, шквал. Ветер северо-восточный, днем на западе области, в горных районах 15-20 метров в секунду. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
12 августа в Кызылординской области ветер северный, северо-восточный, днем в центре области 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
В Абайской области 12 августа днем на севере ожидается сильный дождь. Ночью на западе, севере области - туман. Днем на севере, западе, в центре области - гроза, град. Ветер северо-западный, днем на севере, западе, в центре области, 15-20 метров в секунду.
 
На востоке Актюбинской области также ожидается гроза. В южной половине области днем сильная жара - до 36 градусов.
 

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Сагинтаев избран председателем Наблюдательного совета ФБА ЕАС

12.08.2022, 10:32 906
Сагинтаев избран председателем Наблюдательного совета ФБА ЕАС
Фото: ЕЭК
МОСКВА. 12 АВГУСТА - 10 августа решением внеочередного общего собрания Финансово-Бизнес Ассоциации ЕвроАзиатского Сотрудничества (ФБА ЕАС) председателем Наблюдательного совета ассоциации избран министр по экономике и финансовой политике Бакытжан Сагинтаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе работы общего собрания президентом ФБА ЕАС был избран Ли Шобин (Китай), основатель компании SLC-Rus, сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии.
 
ФБА ЕАС - общественная неправительственная организация, объединяющая финансово-банковские и деловые союзы предпринимателей, коммерческие организации и банки, общественные и научно-производственные объединения из 26 стран Евразии.
 
Целями деятельности ассоциации являются:
 
- представление и защита прав и законных интересов ее членов, оказание им консультативной, методической и иной помощи в целях повышения эффективности их деятельности;
 
- выработка совместных решений по интересующим членов ассоциации вопросам финансово-банковской и предпринимательской деятельности;
 
- формирование и представление консолидированной позиции бизнес сообществ стран Евразии органам государственной власти и международных организаций;
 
- содействие созданию условий для эффективного финансово-банковского, торгово-экономического, производственного, научно-технического и инвестиционного сотрудничества предпринимателей стран Евразии.
 

В Алматы водитель автобуса в наркотическом опьянении перевозил пассажиров

12.08.2022, 09:56 1981
АЛМАТЫ. 12 АВГУСТА - В Алматы водитель автобуса 118-го маршрута перевозил пассажиров под воздействием наркотиков, сообщает Polisia.kz, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Он был остановлен сотрудниками полиции на пересечении проспекта Абая и улицы Утеген батыра.
 

Поведение водителя вызвало подозрение. Он был сопровожден для прохождения медицинского освидетельствования, по результатам которого врачами-наркологами было выявлено его наркотическое опьянение. Водителя сразу же отстранили от управления общественным транспортом. Решением специализированного межрайонного административного суда по городу Алматы мужчина был лишен права управления ТС сроком на 8 лет, а также подвергнут административному аресту сроком на 15 суток. Автобус водворен на специализированную штрафную стоянку", - сказал заместитель начальника управления административной полиции Даулет Сейткулов. 

 
Кроме того, меры административного воздействия согласно статье 619 КоАП были приняты и в отношении медицинского работника автопредприятия, допустившего на линию водителя в состоянии наркотического опьянения. Сумма штрафа составила 150 тысяч тенге.
 

Какая погода ожидается в Казахстане в пятницу

12.08.2022, 08:22 3621
Какая погода ожидается в Казахстане в пятницу
НУР-СУЛТАН. 12 АВГУСТА - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части страны сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, на севере, востоке, в горных районах юго-востока пройдут сильные дожди, которые будут сопровождаться грозами, порывистым ветром, градом, на юге шквалом, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Лишь на западе страны ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидается туман. На юго-западе области - пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На юге Павлодарской области, днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области, днем на севере Абайской области ожидается сильный дождь.
 
Днем в Атырауской, Западно-Казахстанской областях сохраняется жаркая погода, в Актюбинской области ожидается сильная жара.
 
На большей части Кызылординской области, на юге, востоке Туркестанской области, в Бескарагайском районе Абайской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
 

Педагоги рассказали о преподавании русского языка в Казахстане

11.08.2022, 16:46 16941
МОСКВА. 11 АВГУСТА - В Москве прошла пресс-конференция с участием десяти преподавателей русского языка и литературы из казахстанских школ, победителей международного конкурса "Русский язык в Казахстане - новые горизонты", передает KAZAKHSTAN TODAY. 

Сегодня "Русский язык - новые горизонты" это не просто конкурс, а целое интернациональное педагогическое сообщество, которое вносит очень серьезный вклад в сохранение и популяризацию русского языка в странах СНГ. Мы искренно надеемся и верим, что наш проект послужит укреплению дружбы и сотрудничества между Россией и странами СНГ", - поприветствовала победителей конкурса заместитель генерального директора Русской гуманитарной миссии Татьяна Орлова. 


В ходе пресс-конференции преподаватели ответили на интересующие журналистов вопросы о методах обучения казахстанских школьников, о трудностях и дальнейших перспективах подрастающего поколения. 

Трудностей в изучении русского языка в Казахстане нет, потому что у нас русский язык является вторым официальным языком по Конституции Республики Казахстан. У нас работают все школы, СМИ, рекламные объявления, ценники - все копируется на двух языках. Поэтому выбор за изучением языка осуществляют родители и затем уже - учащиеся сами точно так же поддерживают изучение своего языка. Казахский и русский языки у нас в Казахстане идут параллельно", - рассказала преподаватель школы-гимназии и колледжа КазГЮУ в Актобе Акмайра Медыева. 

Участники пресс-конференции делились своими уникальными подходами к обучению русскому языку. 

Сейчас я работаю в казахской школе. Хочу сказать, что у детей, особенно начальной школы, интерес к изучению русского языка очень большой, они буквально ждут уроки. Очень расстраиваются, если урок пропал по какой-то причине. Может быть, все зависит от методов", - поделилась педагог из Западно-Казахстанской области Канслу Курметова. 


Преподаватель поет с учениками, смотрит мультфильмы, проводит различные физминутки для детей. Таким развлекательным элементам достаточно уделить всего пять минут урока. По ее словам, все это дает детям овладевать русским языком и пополнять свой словарный запас.

Я преподаю в казахской школе. У нас деревня маленькая, русских вообще нет, то есть русский язык у нас считается иностранным. Одна отдушина - это учитель русского языка, наверное, который несет это бремя, стараюсь развивать сама. Я очень люблю русскую литературу, люблю Тютчева. А наши сельские дети в основном любят басни Крылова. Можно сыграть и показать - они быстро запоминают. Сказки русские народные обожаем. Русская литература учит жизни детей вне зависимости от нации, это кладезь умных вещей, слов, афоризмов, стихотворений. Это - чудо", - поддержала своих коллег учитель из села Сауле в Акмолинской области Сауле Альжанова. 


В старших классах мы преподаем, конечно же, произведения Василя Быкова, в частности повесть "Сотников", в которой поднимается тема подлости и предательства. Далее у нас идет Чингиз Айтматов, прекрасное произведение - роман "Плаха". В старших классах изучается роман "Дети Арбата" Анатолия Рыбакова, где мы разбираем образ Сталина и многие другие моменты. Стараемся так, чтобы дети могли поставить себя на место главного героя и понять, какие пути решения мог бы найти ученик", - добавила преподаватель из Карагандинской области Гульмира Карибаева.


Она также отметила, что не менее важной составляющей обучения в Казахстане является исследовательская работа школьников. Научно-исследовательская деятельность учащихся активно разрабатывается и поддерживается.
 

Блогеры не смогут призывать к благотворительности без договора

11.08.2022, 15:59 17286
Блогеры не смогут призывать к благотворительности без договора
Фото: СЦК
НУР-СУЛТАН. 11 АВГУСТА - Блогеры и известные личности с 5 сентября не смогут публиковать в соцсетях призывы к благотворительности без соответствующего договора, рассказала сегодня на брифинге в СЦК депутат мажилиса Вера Ким, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Новые нормы содержатся в поправках в законодательство по вопросам волонтерской деятельности и благотворительности. 
 

Звезды и блогеры должны будут заключать договор на сбор средств. Если блогер или звезда представляет интересы благотворительной организации, то он заключает договор с организацией, если он собирает деньги напрямую нуждающемуся, то заключает договор с ним", - рассказала Ким. 

 
Если медийные личности будут пренебрегать договорами, их деятельность может попасть под уголовную статью "Мошенничество" или "Хищения", заявил председатель Комитета по делам гражданского общества Министерства информации и общественного развития РК Мадияр Кожахмет. 
 
Он привел в пример случаи, когда блогер собирал средства и предупреждал о 10-процентной ставке за свои услуги, а нуждающееся лицо этого не услышало.
 

На этой почве возникали споры. Сейчас мы легализовали деятельность между теми, кто просит, и теми, кто делает сборы, чтобы в дальнейшем ни у налоговых служб, ни у правоохранительных органов не возникало вопросов", - пояснил глава комитета. 

 
Законом также регламентировано, что волонтерами благотворительности не могут быть дети.
 

Волонтерам благотворительности должно быть не менее 18 лет. Мы видим, что сегодня огромное число людей под видом волонтерской деятельности, благотворительности у населения просят деньги. В магазинах, различных учреждениях какие-то ящики, в которых люди просят оказать благотворительную помощь или собирают на проведение какой-то операции. Эта деятельность должна быть регламентирована. В нашем законе есть эти нормы", - пояснила на брифинге Ким. 

 
Она также напомнила, что закон расширяет сферы размещения госзаказа, грантового финансирования и присуждения премий для некоммерческих организаций. Введены два новых пункта: развитие и поддержка волонтерских инициатив (ранее этого не было) и формирование ответственного обращения с животными, в том числе поддержка приютов для животных. 
 

Я думаю, это хорошая норма, большая радость для зоозащитных организаций", - подчеркнула депутат.

 
Напомним, в июле президент подписал поправки в закон о волонтерстве и благотворительности. Они вступят в силу 5 сентября 2022 года.
 

В Алматы будут строить многоярусные парковки

11.08.2022, 13:13 21351
В Алматы будут строить многоярусные парковки
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 11 АВГУСТА - В Алматы планируется строить многоярусные парковки, сообщил аким города Ерболат Досаев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По его словам, акиматом уже предпринимается ряд мер, сообщает телеканал almaty.tv
 

До конца года планируем презентовать программу по строительству многоярусных парковок по городу Алматы. Это позволит частично освободить дворы. В 2023 году начнем работу с частными инвесторами", - заявил аким. 

 
Ранее сообщалось, что специалисты прорабатывают предложения по внесению изменений в генеральный план застройки Алматы, учитывая климатические особенности.
 

Минэнерго РК предупредило о фейковой рекламе, обещающей доход от экспорта нефти и газа в Европу

11.08.2022, 11:24 22736
Минэнерго РК предупредило о фейковой рекламе, обещающей доход от экспорта нефти и газа в Европу
НУР-СУЛТАН. 11 АВГУСТА - Министерство энергетики РК предупредило казахстанцев о фейковой рекламе, обещающей доход от экспорта нефти и газа в Европу, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В настоящее время в социальных сетях распространяется вирусная реклама о неких финансовых платформах в газовой отрасли с обещанием высоких доходов от экспорта нефти и газа в Европу. При продвижении вирусной рекламы упоминаются имена руководства Министерства энергетики РК. Министерство энергетики РК заявляет, что распространяемая вирусная реклама является ложной и не соответствует действительности. Просим казахстанцев быть бдительными и доверять исключительно официальным источникам", - сообщили в Минэнерго.

 
Информация о деятельности Министерства энергетики РК размещается только на официальном сайте ведомства, а также на официальных страницах Министерства энергетики РК в социальных сетях.
 

Также сообщаем, что на постоянной основе Агентство по финансовому мониторингу РК предупреждает казахстанцев об участившихся случаях распространения в интернете ложной информации от лжефинансовых компаний, где для убеждения граждан используют логотипы известных компаний и банков, новостных порталов, а также упоминают известных лиц в качестве участников", - отметили в ведомстве.

 

В Костанайской области изобличена преступная схема распределения сахара из стабфонда

11.08.2022, 09:03 25361
В Костанайской области изобличена преступная схема распределения сахара из стабфонда
Фото: pixabay.com
КОСТАНАЙ. 11 АВГУСТА - Департаментом Антикоррупционной службы по Костанайской области изобличена преступная схема распределения сахара, предназначенного для стабилизации цен в регионе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Сотрудники акимата и АО "СПК Тобол", используя дефицит сахара, выдавали его избранным предпринимателям вне очереди и сверх нормы по льготной стоимости в 420 тг/кг из стабилизационного фонда области. За это предприниматели передавали от 100 до 500 кг сахара в качестве вознаграждения сотрудникам акимата и СПК. Далее избранные предприниматели с целью получения выгоды продавали сахар населению со 100% наценкой вместо предусмотренной 10%", - сообщили в Антикоррупционной службе.

 
В ходе осмотра личного гаража завсклада стабфонда обнаружено и изъято 900 кг сахара. Изъятый сахар возвращен в стабфонд.
 

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит. Работа по социально значимым проблемам в регионах продолжается", - говорится в сообщении.


 

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