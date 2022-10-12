Штормовое предупреждение объявили в трех областях

Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Непогода ждет жителей Кызылординской, Атырауской, Жетысуской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Павлодарской и Туркестанской областей.
По прогнозу РГП "Казгидромет", 11 октября в центре Кызылординской области днем ожидаются пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный, ночью в центре области 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.
11 октября на севере, юге, востоке Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.
11 октября в районе Алакольских озер Жетысуской области ожидается ветер юго-восточный 17-22 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду.
11 октября на западе, юге, в центре Актюбинской области ожидается ветер юго-восточный, восточный, порывы 15 метров в секунду.
11 октября Западно-Казахстанской области ветер юго-восточный, днем на западе, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
11 октября ночью на западе, днем на севере, востоке Мангистауской области ожидается гроза. На севере, юге, востоке области пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на большей части области порывы 15-20 метров в секунду.
11 октября на севере Павлодарской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.
11 октября на севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, на севере, западе, в горных районах области 15-20 метров в секунду, в горных районах порывы 23 метра в секунду. Ночью на севере области на поверхности почвы сохраняются заморозки 2 градуса.
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