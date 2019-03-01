В аэропорту Астаны сегодня пройдет плановое пожарное учение

Астана. 28 февраля. Kazakhstan Today - В Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев пройдет плановое пожарное учение, передает Kazakhstan Today.

Плановое пожарно-тактическое учение по ликвидации условного пожара пройдёт в столичном аэропорту 28 февраля 2019 года, в 14.30. В учениях будут задействованы служба пожарно- и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта и Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Астаны", - сообщила пресс-служба аэропорта.

Темой учения станет тушение пожаров и проведение спасательных работ в зданиях с массовым пребыванием людей. Цель учения - отработка взаимодействия подразделений противопожарной службы с обслуживающим персоналом аэропорта по ликвидации условного пожара и обеспечению безопасной эвакуации людей и материальных ценностей.

При проведении учения пассажиров и посетителей аэропорта просим отнестись с пониманием и сохранять спокойствие", - призвали в пресс-службе.

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