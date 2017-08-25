Астана. 25 августа. Kazakhstan Today - В казахстанских аптеках можно купить препараты, которые делают химическую кастрацию бессмысленной, заявила врач-уролог Елена Подборнова, передает Kazakhstan Today.

По словам специалиста, препараты "Омнадрен" и "Нибидо" не только полностью отменяют действие "Цепротерона", который Минздрав уже с нового года начнёт вводить педофилам, но и в разы повышает сексуальную активность пациента, что может усугубить ситуацию, сообщает телеканал "Астана"

По информации телеканала, журналисты лично посетили несколько столичных аптек и убедилась в наличии таких препаратов, причём по доступной цене.

Министерство здравоохранения готовится к внедрению химической кастрации педофилов. С 2018 года таким преступникам будут колоть препарат "Цепреторон". Как уточнили в ведомстве, он подавляет уровень гормона тестостерона и фактически снижает сексуальную активность. По мнению чиновников, это гуманный и эффективный метод борьбы с педофилией.

"Это определено уже приказом министра здравоохранения, он согласован уже с Генеральной прокуратурой и с Министерством внутренних дел. Данные мероприятия, если будут после отбытия наказания применены, будут проводиться в амбулаторных организациях, оказывающих психиатрическую помощь. Если потребуется такая помощь уже в местах лишения свободы, то это будут уже на местах, но наши доктора", - прокомментировал генеральный директор Республиканского научно-практического центра психического здоровья МЗ РК Николай Нигай.

Закуп препарата проведут через единого лекарственного дистрибьютора "СК "Фармацию". Правда, сколько ампул "Цепротерона" понадобится и какая сумма из бюджета на это выделяется, в ведомстве пока не знают. Говорят, для начала нужно завершить подсчет педофилов и определить потребность в препарате.

По данным же Генпрокуратуры все цифры известны. С 1991 года сотрудники надзорного органа ведут учет таких преступников. На сегодня в Казахстане насчитывается более 2 тыс. педофилов. Свыше тысячи из них отбывают наказание в колониях. Остальные находятся на свободе. Правда, из этого числа в общем доступе можно увидеть имена лишь 89 человек. Остальные скрыты по ряду причин.

"Преступления, которые совершены лицами, не достигшими 18 лет, не попадают туда. И если это преступление совершено в отношении потерпевшего в возрасте старше 14 лет, тоже не попадает для публикации. Все те преступления, которые совершены в отношении детей до 14 лет, и лицо, совершившее это преступление, должно быть старше, быть совершеннолетним", - сообщил зампредседателя Комитета правовой статистики Генеральной прокуратуры РК Мурат Хамитов.

Отмечается, что некоторые медики уже на данном этапе сомневаются в эффективности химической кастрации. По словам врача-уролога Елены Подборновой, "Цепротерон" начинает действовать только после четырех инъекций. Более того, подавлять действие препарата может алкоголь. И наконец, вводить его нужно регулярно как минимум раз в две недели. Любой пропуск укола может вернуть активность педофилу.

Кроме того, по словам врача, в аптеках продаются препараты, обнуляющие действие "Цепротерона". Это "Омнадрен" и "Нибидо". Эти лекарства, напротив, только повышают уровень тестостерона в крови и в разы усиливают сексуальное влечение, говорит специалист.

"После применения омнадрена у мужчины будет очень высокое либидо, то есть сексуальное влечение. У него будет замечательная половая функция, то есть да, мы подавим его собственные, но так как в крови будет очень много тестостерона, то у него все будет прекрасно. Единственное, что будет подавление еще сперматогенеза, ну скажем так, его партнерша не сможет забеременеть. Здесь мы больше говорим уже о контрацепции", - рассказала Подборнова.

Стоят такие препараты от 7 до 35 тыс. тенге. Отпускать их фармацевты должны по рецепту. Однако не все аптеки соблюдают эти правила. Да и получить разрешение врача не так сложно. Ведь ни в одной клинике медики не имеют доступа к базе правоохранительных органов, а определить в крови следы химической кастрации могут только специальные лаборатории.

"Допустим, такой пациент приходит ко мне. Я ведь не знаю, что у него такая позиция, и он говорит, я вот жалуюсь, что у меня нарушение половой функции. Естественно, я как доктор сразу же начинаю делать ему сдачу гормона тестостерона, да, действительно, у вас очень низкий тестостерон вам сейчас нужен тот же омнадрен - и ему сама даже порекомендую, напишу рецепт", - отметила Подборнова.

Во избежание подобных ошибок врачи просят разрешить им доступ к базе, где значатся имена всех педофилов. Но здесь есть еще один нюанс. Некоторые частные медицинские учреждения для сохранения анонимности не просят у пациента удостоверения личности и лечат его под вымышленной фамилией. В этом случае специалисты предлагают ужесточить закон не только в отношении таких врачей, но и аптек, которые могут продать так называемое "противоядие" для кастрированных педофилов.

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