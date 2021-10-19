В Нур-Султане появятся новые платные парковки

19 октября в Западно-Казахстанской области ветер южный, юго-западный, ночью на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

19 октября на западе, в центре и юге области Атырауской области ожидается туман.

По прогнозу РГП "Казгидромет", в Алматинской области 18-21 октября в районе Алакольских озер ожидается ветер юго-восточный 17-22 метра в секунду, порывы 25 метров в секунду.

КОСТАНАЙ, 18 ОКТЯБРЯ - Патрульные полицейские Костаная нашли и вернули сельчанке сумку с деньгами, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Жительница села Алтын Дала Костанайского района ехала в маршрутном автобусе в областном центре и оставила сумку, в которой находился миллион тенге, сообщает газета " Костанайские новости ".

К автопатрулю на перекрестке Каирбекова - Курганская водитель автомашины "КамАЗ" обратился с просьбой о помощи. Мужчина рассказал, что позвонила супруга и сообщила, что забыла сумку с деньгами в автобусе. Женщина обнаружила, что сумки нет, только дома. Он сообщил полицейским номер маршрута.

В течение нескольких минут полицейские установили водителя автобуса и доехали до конечной остановки. Водитель передал сумку женщины в целости и сохранности.