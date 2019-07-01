Талдыкорган. 30 июня. Kazakhstan Today - В Талдыкоргане полицейские спасли на реке Каратал унесенного течением 11-летнего подростка, передает корреспондент агентства.

Нашим патрульным Айдару Карабаланову, Руслану Тезекбаеву и бойцу СОБРа Нурболу Мегзам, несмотря на сильное течение, удалось доплыть до тонущего мальчика и вытащить его из воды уже у следующего моста, расположенного в двух километрах", - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

По данным пресс-службы, "мама Кирилла сразу же подняла тревогу, когда ушедший за хлебом сын не вернулся домой. Вещи мальчика и купленные им продукты его родные обнаружили у моста через реку Каратал. Вызванные к месту происшествия полицейские сразу же организовали поисковые мероприятия. И в итоге мальчика удалось рассмотреть на середине реки, сильное течением которой далеко унесло его от места купания".

По мнению полицейских, "11-летнего Кирилла Князева удалось спасти благодаря своевременному обращению его родных в полицию. В настоящее время подросток жив, невредим и находится среди своих родных. В свою очередь, родные Кирилла выразили сотрудникам полиции признательность и благодарность за его спасение", - рассказали в полиции.

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