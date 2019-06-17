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В трех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

14.01.2019, 16:34 8308
Алматы. 14 января. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в трех областях Казахстана, передает Kazakhstan Today.

По данным синоптиков, сегодня, 14 января, в течение дня в Костанайской области ожидается местами гололед. Вероятность шторма составляет 90-95%.

15-16 января в Жамбылской области ожидается юго-западный, западный ветер, местами 15-20 метров в секунду. Днем 15, ночью 16 января порывы ветра будут достигать 23-28 метров в секунду. Местами ожидается туман, гололед. В Таразе днем 15, ночью 16 января ожидается ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 метров в секунду, временами 23 метра в секунду. Временами ожидается туман. Вероятность шторма составляет 85-90%.

Днем 15 января местами по Туркестанской области ожидаются сильные осадки. В течение суток местами ожидаются туман, гололед, усиление юго-западного ветра до 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду. В Шымкенте в конце дня, 15 января, ожидаются сильные осадки, в течение суток усиление юго-западного ветра до 15-20 метров в секунду, утром и днем порывы 25 метров в секунду. В Туркестане 15 января ожидается усиление юго-западного ветра до 15-20 метров в секунду, утром и днем порывы 25 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

Также сообщается, что 15-16 января на горных реках Жамбылской, Туркестанской областей, 16 января - Алматинской области в связи с прогнозом сильных осадков возможны подъемы уровней воды.

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