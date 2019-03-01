Все авиарейсы в Дели отменены в связи с закрытием воздушного пространства Пакистана до 1 марта

Астана. 28 февраля. Kazakhstan Today - Все рейсы авиакомпании "Эйр Астана", планировавшие по расписанию вылететь сегодня в Дели, отменены в связи с закрытием воздушного пространства Пакистана до 1 марта 2019 года, передает Kazakhstan Today.

Центр бронирования "Эйр Астаны" в оперативном порядке прорабатывает все возможные варианты перевозки пассажиров отмененных рейсов, в том числе посредством услуг других перевозчиков.

Рейс КС 908 за 27 февраля по маршруту Дели - Алматы на данный момент вылетел и направляется в аэропорт Маскат, столицы Королевства Оман, для дозаправки, далее самолет вылетит в Алматы. Ожидаемое время прибытия в Алматы 17.22 местного время", - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Как сообщалось ранее, власти Пакистана закрыли в среду воздушное пространство страны на фоне обострения отношений с Индией.

Казахстан выражает обеспокоенность связи с военно-политической ситуацией между Индией и Пакистаном. Казахстан считает, что только открытый и конструктивный политико-дипломатический диалог между двумя странами является единственно эффективным и приемлемым путем выхода из текущего кризиса", - говорится в заявлении Министерства иностранных дел РК.

Ведомство призвало стороны "к максимальной сдержанности и соблюдению норм международного права в целях предотвращения дальнейшей эскалации ситуации, исходя прежде всего из фундаментальных интересов региональной и глобальной безопасности".

Напомним, 14 февраля в Индии, в штате Джамму и Кашмир, произошло нападение на колонну индийских военных, которое унесло жизни 45 человек. Ответственность за атаку взяла на себя группировка "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда"). Позже Индия нанесла авиаудар по лагерю этой группировки в подконтрольной Пакистану части Кашмира. Затем пакистанские ВВС в ответ ударили по военным объектам в Джамму и Кашмире. Нью-Дели и Исламабад также выступили с утверждениями, что сбили самолеты друг друга в ходе воздушного боя.

Сегодня утром Пакистан обстрелял населенные пункты в Джамму и Кашмире, пишет ТАСС со ссылкой на агентство Asian News International.

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