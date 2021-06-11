НУР-СУЛТАН. 10 ИЮНЯ - Аким города Нур-Султан Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram рассказал, когда школы Нур-Султана перейдут на офлайн-обучение, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сейчас лето, начался сезон отпусков, кроме того, с 1 сентября стартует новый учебный год. И именно от коллективного иммунитета, от высокой доли вакцинированности педагогов будет зависеть, в каком формате будут учиться наши школьники. Сейчас вакцинировалось более 40% педагогов. Но этого недостаточно для открытия школ в офлайн-формате. Не ошибусь, если скажу, что и сами учащиеся, и сами родители хотят вернуться в офлайн-формат обучения. Так как ничто не сравнится с получением знаний в формате тет-а-тет: учитель - ученик", - написал на своей странице глава города.

В публикации аким Нур-Султана заявил, что с достижением коллективного иммунитета город вновь заживет прежней жизнью: будут открыты все общественные места, работники вернутся с дистанционного формата работы, учащиеся будут учиться в офлайн-формате, объекты бизнеса смогут набрать свои прежние обороты и т.д.

На сегодняшний день первый компонент вакцины получили почти 170 тысяч жителей столицы, передает официальный сайт столичного акимата.

Глава города призвал казахстанцев вакцинироваться. По его словам, для этого созданы все условия. Прививочные пункты развёрнуты в поликлиниках, ТРЦ, ТД и других общественных местах.

Более года назад мы все на своём примере узнали, что такое пандемия со всеми ее негативными последствиями. С начала этого года началась вакцинация жителей. Именно вакцинация - единственно действенный способ победить COVID-19, обезопасить своё здоровье, здоровье родных и окружающих людей. Для того чтобы мы вернулись в прежний ритм жизни, где не было карантинных ограничений, обязательного ношения масок, необходимо сформировать коллективный иммунитет", - написал Алтай Кульгинов.

По его словам, передовые борцы с распространением инфекции - это учителя, медицинские работники, стражи порядка, соцработники и т.д. - в первую очередь должны получить вакцину, так как они обезопасят не только себя, но и своих пациентов, учащихся и всех тех, кто проходит через них. Таким образом, вы сможете разорвать цепь передачи особо опасной болезни, которая пагубно сказалась на здоровье многих горожан.

От каждого из нас зависит, когда мы победим коронавирус и перестанем с опасением смотреть на статистику по заражению коронавирусом", - заключил аким Нур-Султана Алтай Кульгинов.

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